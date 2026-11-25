Un análisis de la Universidad de Curtin determinó que las personas con diabetes tipo 2 tienen un 53% más de riesgo de desarrollar Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las personas con diabetes tipo 2 tienen un 53% más de riesgo de desarrollar Alzheimer que quienes no padecen esa enfermedad metabólica, según un análisis de 40 estudios observacionales realizado por investigadores de la Curtin University, en Australia. La diferencia equivale a cerca de 4,7 casos nuevos por cada 1.000 personas seguidas durante un año, tras considerar otros factores de salud y estilo de vida.

La investigación, publicada en la revista Alzheimer’s Research & Therapy, separó específicamente la diabetes tipo 2 de otras formas de diabetes y se concentró en los diagnósticos de Alzheimer. Ese enfoque permitió calcular tanto el aumento relativo del riesgo como la frecuencia de nuevos casos.

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El autor principal, Emmanuel Adewuyi, investigador de la Curtin School of Population Health, explicó que informar ambas medidas permite establecer no solo si el riesgo es mayor, sino también cuán a menudo aparece la enfermedad. El análisis mostró una imagen más completa al comparar la incidencia de Alzheimer entre los grupos estudiados.

La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más frecuente: concentra entre el 60% y el 70% de los diagnósticos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), figura entre las principales causas de discapacidad y pérdida de autonomía en adultos mayores. Según la OMS, más de 57 millones de personas convivían en 2021 con demencia en el mundo. La proyección estima que el número podría llegar a 139 millones en 2050.

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La variación entre estudios y los límites de la estimación

El exceso sostenido de glucosa estrecha los vasos sanguíneos cerebrales y la resistencia a la insulina reduce la energía en las neuronas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tasas informadas por los trabajos revisados por la investigación oscilaron desde menos de un caso hasta casi 30 nuevos diagnósticos por cada 1.000 personas al año. Esa dispersión impidió establecer una tasa única y exacta para la población con diabetes tipo 2.

Los resultados provienen de datos observacionales del mundo real, no de ensayos clínicos controlados. Las diferencias entre los países donde se realizaron los estudios, el tiempo de seguimiento de los pacientes y los factores de salud considerados también influyeron en los resultados.

Adewuyi advirtió que las conclusiones se aplican a poblaciones y no permiten prever si una persona determinada desarrollará Alzheimer. También remarcó que el análisis no justifica modificar medicaciones ni adoptar metas más estrictas de glucosa en sangre específicamente para prevenir la enfermedad neurodegenerativa.

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Caghan Kizil, profesor de ciencias neurológicas del Departamento de Neurología de la Universidad de Columbia, que no participó del estudio, señaló que la revisión no demuestra que la diabetes cause Alzheimer de manera directa. “Una persona con diabetes tiene aproximadamente una vez y media más posibilidades de desarrollar Alzheimer que alguien sin diabetes”, afirmó a Fox News Digital.

El daño vascular y energético asociado a la diabetes

El neurólogo Caghan Kizil afirmó que la evidencia disponible no comprueba que la diabetes cause Alzheimer de manera directa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso sostenido de glucosa puede endurecer y estrechar los vasos sanguíneos cerebrales, lo que reduce el flujo de sangre y oxígeno hacia las células del cerebro. Nikhil Palekar, director del Centro de Excelencia para la Enfermedad de Alzheimer de Stony Brook Medicine, en Nueva York, indicó que ese deterioro puede afectar la salud neuronal con el tiempo.

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“La resistencia a la insulina impide que las células cerebrales utilicen glucosa, lo que provoca una reducción de la energía celular y de las funciones neuronales”, declaró Palekar, quien no participó en el estudio, a Fox News Digital.

El Alzheimer representa casi el 70% de todos los casos de demencia, según Kizil. Sin embargo, la falta de nutrientes esenciales para el cerebro vinculada con la diabetes puede contribuir a otras enfermedades neurológicas, además de esta forma de deterioro cognitivo.

Los expertos recomiendan 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico y una dieta equilibrada para atenuar factores asociados a la pérdida de memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las personas con diabetes y mayor riesgo de demencia, Kizil recomendó iniciar evaluaciones cognitivas más tempranas junto con el control de la glucosa y otros indicadores de salud. También aconsejó que quienes tengan diabetes, hipertensión u otros factores de riesgo cardiovascular trabajen con sus médicos en el control metabólico y el monitoreo cognitivo precoz.

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Palekar señaló que mantener niveles adecuados de azúcar en sangre puede reducir el riesgo de Alzheimer. Añadió que los agonistas del GLP-1, fármacos que han demostrado disminuir la glucosa elevada, también pueden reducir la inflamación cerebral, identificada como un factor de riesgo para la enfermedad.

El especialista recomendó seguir las indicaciones del médico de atención primaria, controlar la glucosa, realizar 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico de intensidad moderada y mantener una alimentación equilibrada, como la dieta mediterránea. Entre las primeras señales de Alzheimer mencionó la pérdida de memoria reciente, olvidar conversaciones o acontecimientos, extraviar objetos con frecuencia, tener dificultades para manejar las finanzas o realizar tareas cotidianas complejas.

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