En lo que va de la temporada 2026-2027, se registraron 11 casos a nivel nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó los dos primeros casos de dengue de la temporada en la provincia. Los diagnósticos corresponden a un hombre de 48 años y una mujer de 29 años que habían viajado recientemente a República Dominicana y México, respectivamente. Ambos pacientes evolucionaron de manera favorable.

Las muestras fueron analizadas por el Laboratorio Central de Córdoba, que confirmó la presencia de la enfermedad. Tras conocerse los resultados, las autoridades sanitarias pusieron en marcha las acciones de bloqueo previstas para reducir el riesgo de transmisión en las zonas vinculadas con los casos.

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Cabe recordar que el dengue se transmite a través de la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegypti, una especie que también puede transmitir chikungunya y zika. Como los casos detectados presentan antecedente de viaje al exterior, la vigilancia epidemiológica busca impedir que el virus circule en forma local durante los meses de mayor presencia del mosquito.

Por este motivo, los equipos de salud activaron medidas de bloqueo que incluyeron tareas de prevención y control en el entorno de las personas afectadas. El objetivo es detectar posibles focos de reproducción del mosquito y disminuir las probabilidades de que otros insectos se infecten al picar a una persona con dengue.

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Tras la detección de los casos, el Ministerio de Salud cordobés pidió reforzar las medidas de prevención (X: @minsaludcba)

De acuerdo con La Nueva Mañana, estas intervenciones se complementaron con el seguimiento epidemiológico de los casos y con recomendaciones destinadas a los vecinos de las áreas involucradas. La eliminación de recipientes que juntan agua continúa como la medida central para limitar la proliferación del vector.

Esto se debe a que el Aedes aegypti utiliza pequeños recipientes con agua para depositar sus huevos. Por ese motivo, las autoridades insistieron en que la prevención debe sostenerse dentro de cada vivienda, en patios, jardines, balcones, terrazas y otros espacios al aire libre.

Entre las acciones recomendadas está eliminar todos los objetos en desuso que puedan acumular agua, como latas, botellas, neumáticos, baldes rotos, juguetes, tapitas o envases abandonados. Los elementos que no puedan desecharse deben mantenerse boca abajo, tapados o vacíos.

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También es importante conservar los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados. La acumulación de objetos y la vegetación sin mantenimiento pueden dificultar la detección de potenciales criaderos y favorecer la presencia de mosquitos adultos.

De la misma manera, remarcaron que los bebederos de animales requieren atención diaria. La recomendación es vaciarlos, cepillar sus paredes y renovar el agua, ya que los huevos del mosquito pueden adherirse a las superficies de los recipientes. La misma medida debe aplicarse a floreros y portamacetas, ya que pueden rellenarse con arena húmeda o lavarse cada día antes de cambiarles el agua.

La eliminación de recipientes en desuso que acumulan agua frena la proliferación de larvas en los hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza periódica de canaletas y desagües de lluvia también forma parte de la prevención. Allí pueden formarse acumulaciones de agua que no siempre resultan visibles desde el nivel del suelo y que permiten el desarrollo de larvas.

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La prevención ambiental debe acompañarse de cuidados personales, en especial durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, momentos en los que suele incrementarse la actividad del mosquito. Sin embargo, el Ministerio remarcó que el Aedes aegypti puede picar durante todo el día.

La principal recomendación es utilizar repelente sobre la piel expuesta y renovar su aplicación de acuerdo con las indicaciones de cada producto. La frecuencia de uso depende de la fórmula y de las instrucciones del envase, por lo que se aconseja respetar las pautas del fabricante.

En el caso de bebés y nenes pequeños, las autoridades sugirieron colocar tules o telas mosquiteras en cochecitos y cunas. Además, se recomienda usar prendas que cubran brazos y piernas, preferentemente de colores claros, como una barrera adicional frente a las picaduras.

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En línea con esto, el Ministerio de Salud de la Nación informó que, en lo que va de la temporada 2026-2027, se notificaron 11 casos de dengue confirmados, todos importados. Cuatro fueron registrados en Buenos Aires, con antecedentes de viaje a Brasil, Ecuador, México y República Dominicana; tres en la Ciudad de Buenos Aires, tras viajes a Perú y Brasil.

Además de los dos de Córdoba, se detectó uno en Santa Fe, con antecedente de viaje a Perú; y otro en Santa Cruz, vinculado a un viaje a Costa Rica. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico N° 45, del total acumulado de 1.584 casos sospechosos, 797 fueron descartados, 760 permanecen en estudio y 16 fueron clasificados como probables.

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