Los problemas del transporte, el tráfico, la vivienda, la seguridad y los ingresos deben orientar cualquier proyecto de gobierno estatal

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Hay días en que la política me pide Queen a todo volumen. Y no precisamente We Are the Champions, que esa ya la ponen demasiados políticos antes de haber ganado nada. Freddie Mercury apareció en aquel video con peluca y aspiradora, sin pedir permiso para incomodar. Rompió un molde mientras nos hacía cantar.

Yo también quiero liberarme. De la idea de que la transformación tiene propietarios, de que un partido puede registrar una causa como marca comercial, de que pensar distinto equivale a desafinar. Una transformación necesita organizaciones, sí, pero nace de la sociedad, no de un membrete.

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Depeche Mode lo pondría en dos palabras: Personal Jesus. Otra tentación: buscar salvadores personales donde hacen falta instituciones. Me gustan quienes convocan, no quienes exigen devoción. Una causa que sólo admite aplausos termina confundiéndose con el ego de quien sostiene el micrófono.

En Nuevo León urge revisar el repertorio. Hay figuras que reaparecen cada temporada como si cambiar la portada bastara para estrenar disco: idénticas disputas, círculos y soluciones que nunca despegaron.

La canción que no fue un hit no se vuelve éxito porque la repitan eternamente. La mala letra y la mala música no se arreglan solas. Cambiar de disquera tampoco hace milagros.

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No hablo de edad: hay veteranos que crean maravillas. Hablo de la incapacidad de escuchar, aprender y componer algo nuevo. La Transformación se mide menos en años que en ideas y resultados.

Queen y David Bowie llamaron Under Pressure a una canción formidable. En Nuevo León la presión no es metáfora: es el reloj de quien sale de madrugada, la renta que sube, el camión que no llega, las horas perdidas en el tráfico, el aire que respiramos. Ésas son las notas que debería escuchar quien quiera dirigir una orquesta pública.

Y si alguien pregunta qué queremos, la respuesta podría llamarse I Want It All. Industria que compita, salarios que alcancen, calles seguras, buenos servicios y tiempo para vivir. No es capricho: es exigir que el crecimiento tenga una traducción humana.

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La Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, propone la tonada con el Plan México: industrialización y crecimiento equitativo. A Nuevo León le toca poner creatividad, rigor e identidad. No copiar una partitura a ciegas, sino interpretarla con talento propio para que funcione.

En Escobedo lo he comprobado: la inversión abre puertas y una beca ayuda a cruzar esas puertas; una patrulla necesita equipo y también policías con preparación que inspiren confianza; una avenida conecta empleos y, al mismo tiempo, rima con devolverle tiempo a las familias. La transformación no cabe en una consigna ni es una nota repetitiva. Tiene que sentirse en casa, tener muchas rimas y ser toda una melodía.

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Y aquí entra We Will Rock You. Dos golpes de pies, una palmada. Miles de personas, un mismo ritmo. Su grandeza está en que cualquiera puede sumarse, no en que todos deban venerar al cantante.

Por eso desconfío del Radio Ga Ga de la política: ruido permanente, reflectores encendidos y canciones anunciadas como históricas antes de ser escritas. Una pantalla no llena una despensa.

Una transformación no es un concurso de imitadores. Puede surgir en un municipio, una universidad, una cooperativa, una empresa que trata con dignidad a sus trabajadores, un barrio que recupera su plaza. Ningún partido debería sentirse amenazado porque la sociedad componga sus propias canciones.

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Freddie también nos dejó The Show Must Go On. El espectáculo continúa, pero no porque un artista sea eterno: porque la música como la Transformación sobrevive a quienes la interpretan.

Así que suban el volumen. Yo me quedo con I Want to Break Free: libre de los altares de falsos ídolos, de los discos rayados y de quienes creen que la historia les debe el estribillo.

La Transformación en Nuevo León no necesita dueño. Necesita una buena canción, una banda que sepa tocarla y gente que quiera hacerla suya. Y que conste: no pido que todos canten igual. Pido que dejemos de fingir que la disonancia y el estar desafinados es música que vale la pena.

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*Andrés Mijes es presidente municipal de General Escobedo, Nuevo León, y maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León.