Florencia Bas lució un vestido de tafetán de seda natural de la diseñadora argentina Cynthia Martos en los premios Emmy Internacionales

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Florencia Bas eligió el diseño argentino para acompañar a Ricardo Darín en la alfombra roja de los Emmy Internacionales 2026. La noche del lunes 24 de noviembre, en Nueva York, la actriz y esposa del protagonista de El Eternauta apareció ante las cámaras con un vestido largo de tafetán de seda natural firmado por la diseñadora Cynthia Martos , en un tono bautizado Marrakech: un terracota profundo con matices rojizos y reflejos cobrizos que se intensifican según la incidencia de la luz. La elección fue un claro contraste con el predominio de los negros y azules noche que suelen dictar las grandes galas televisivas internacionales.

La pieza se destacó por su construcción. El escote en V y los breteles anchos definieron la parte superior, mientras que el cuerpo ceñido marcó la silueta con sobriedad. Desde la cintura, la falda se desplegó en amplios pliegues que generaron volumen y movimiento, con un largo hasta el piso que completó la silueta de gala. La ausencia de bordados, aplicaciones o adornos dejó todo el protagonismo en el tejido mismo y en el color: el tafetán, con su textura levemente estructurada y su brillo natural, fue suficiente para sostener la propuesta visual sin necesidad de ornamentos.

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La prenda presentó un escote en V, breteles anchos y una falda con pliegues amplios hasta el piso sin apliques ni bordados

La diseñadora Cynthia Martos publicó en sus redes sociales una imagen de Bas lista para la ceremonia, con el texto: “Flor para los International Emmy Awards, en Nueva York, acompañando a Ricardo Darín, nominado a Mejor Actor por El Eternauta”. En los comentarios, la propia Bas le agradeció públicamente: “Gracias Coca, sos tan genia. En poquitos días me hiciste este vestidazo”, escribió. En sus historias de Instagram, la actriz amplió el mensaje: “Gracias infinitas por acompañarme siempre. Te quiero”.

Los accesorios reforzaron la apuesta por la austeridad calculada. Bas calzó zapatos de Claude Bernard y sumó una cartera de mano negra de líneas simples. Las joyas se limitaron a un collar fino con dije y aros pequeños que aportaron presencia sin competir con el escote. El peinado fue un recogido con volumen en la parte superior y algunos mechones trabajados alrededor del rostro, una opción que permitió lucir tanto las joyas como el escote. El maquillaje siguió la misma lógica: tonos neutros en los ojos y labios rosados sobre una piel luminosa.

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Bas agradeció en redes sociales a Cynthia Martos por la confección del atuendo en pocos días

Darín, nominado en la categoría Mejor Actuación Masculina por su interpretación de Juan Salvo en El Eternauta —la adaptación de Netflix de la historieta de Héctor Germán Oesterheld—, acompañó el look de su esposa con un smoking negro de solapas satinadas, camisa blanca y moño negro. La pareja posó para una selfie antes de la ceremonia, vestida de punta en blanco para la 54° entrega de los International Emmy Awards.

El tono Marrakech tiene, además, una dimensión adicional que va más allá de la alfombra roja: pertenece a la paleta que Cynthia Martos está desarrollando para su colección otoño-invierno 2027. Dentro de la familia de los colores tierra, sus matices cálidos combinan con accesorios dorados, negros o en tono chocolate, y en tejidos con brillo como la seda su intensidad varía con la luz, lo que lo convierte en un color dinámico para las noches de gala. Bas, al llevarlo a Nueva York en una de las ceremonias televisivas más relevantes del mundo, funcionó como primera embajadora de esa propuesta cromática.

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Ricardo Darín vistió un smoking negro con solapas satinadas tras recibir la nominación por su papel en El Eternauta

La noche tuvo a Argentina como protagonista indiscutida en el Midtown Manhattan, con tres producciones en competencia. Mientras Darín no se quedó con el Emmy —el galardón a Mejor Actuación Masculina fue para el británico Bobby Schofield por Unforgivable—, la delegación argentina festejó con fuerza: División Palermo ganó por segunda vez consecutiva el premio a Mejor Comedia, y la imagen de la pareja en la alfombra roja quedó como uno de los momentos visuales de la noche.