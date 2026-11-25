El muelle de Puerto Argentino en Islas Malvinas (EFE/Felipe Trueba)

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El Reino Unido busca empresas chilenas para abastecer a las Malvinas por vía marítima desde -al menos- noviembre de 2024, cuando organizó una delegación comercial en Puerto Argentino. En septiembre de 2025, a su vez, una comitiva isleña viajó a Punta Arenas y Santiago, relevó el mercado y elaboró un informe interno. En julio de 2026 llegaron a las Islas las autoridades de la naviera Easter Island. Y en esa misma reunión, según las actas oficiales del directorio de la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), se preguntó explícitamente por una segunda empresa que también había mostrado interés en el negocio. Se trataba de Sea Shipping Line (SSL): sus autoridades viajaron al archipiélago este fin de semana para gestionar y coordinar la mercadería que el buque Danstar trasladará el próximo 17 de diciembre, si no se modifica el itinerario.

Javier Figueroa Cabero y Jaime Álvarez Gerding llegaron a las Malvinas el sábado, y el lunes presentaron sus servicios ante comerciantes, empresarios y público general en el salón del cine Harbour Lights. Para el jueves está prevista una segunda presentación pública en la sede de la Cámara de Comercio, abierta a empresas y a la comunidad en general. La delegación permanecerá en las Islas hasta el 28 de noviembre, justo el día cuando se conocerá el fallo del Tribunal Internacional de Derecho al Mar, sobre el reclamo de la Argentina por la explotación petrolera en las Malvinas.

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El sitio web de la empresa Sea Shipping detalla sus áreas de cobertura para proyectos de vivienda en distintas regiones de Chile y en Salta, Argentina.

De acuerdo informa de manera oficial, SSL brinda soluciones de suministro y logística para el sector de la construcción en Chile y la región, sobre todo en proyectos de gran escala de desarrollo de viviendas sociales. Y lista como zonas de cobertura -entre otras- a la región de Magallanes. También la provincia argentina de Salta, dentro de “proyectos binacionales”.

A su vez, la red global de la que SSL Chile es representante local -Sea Shipping Lines, con sede en Estados Unidos- tiene como agente en Argentina a Operinter Argentina SA, con cobertura en Buenos Aires, Rosario y Zárate. Registros aduaneros estadounidenses vinculan a esa red con empresas exportadoras de Buenos Aires en operaciones de soja y aceites vegetales entre 2021 y 2024.

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Un empresario que conoce la operación comercial entre Chile y Malvinas detalló a Infobae la relación entre Easter Island y SSL. “Es un actor más que apareció para prestar un servicio; no hay vínculo societario. Es un intermediario que se encarga de contactar a los proveedores y cotiza un traslado con la naviera”. Así, la iniciativa avanza en medio de la preocupación de buena parte de la política argentina de que ese corredor termine abasteciendo a Sea Lion, el proyecto petrolero operado por Rockhopper y Navitas.

El contexto legal no es menor. Un análisis del estudio jurídico internacional King & Spalding sobre el litigio ante el TIDM advierte que la denuncia penal presentada por el gobierno argentino contra Navitas y Rockhopper alcanza explícitamente a proveedores de logística y transporte: el texto persigue a quienes “participaron, autorizaron, contrataron, certificaron o facilitaron actividades vinculadas a Sea Lion”, e “incluye expresamente a proveedores de logística y transporte”.

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Una plataforma petrolera en mar abierto exhibe letreros de las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al atardecer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Argentina ya aplicó ese criterio en la práctica. Las autoridades de aviación civil argentinas iniciaron una causa penal contra Thales UK Limited por dos vuelos no autorizados entre Punta Arenas y las islas. SSL se ocupa de la logística de la misma ruta, pero por vía marítima, aunque no declaró públicamente haber prestado servicios a las firmas a cargo de la explotación petrolera.

El booklet comercial que SSL distribuyó durante su visita a Puerto Argentino revela que la empresa opera bajo el estatus de usuario registrado de la Zona Franca de Punta Arenas, lo que le permite exportar mercadería de cualquier proveedor con exención de IVA. El documento describe una cadena de proveedores que incluye importación directa desde China, Estados Unidos, Panamá y Brasil, además de distribuidores mayoristas en Santiago. El objetivo declarado en la ultima página del documento no deja margen de ambigüedad: “Hagamos de Magallanes el punto de abastecimiento de las Islas”.

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En línea con las medidas dispuestas por la Argentina, Rockhopper debió reconocer ante la Bolsa de Londres el desistimiento de dos contratistas (una inglesa y otra israelí) por temor a conflictos legales y comerciales, a lo que se sumó la decisión del astillero de Singapur Seatrium de evaluar la cancelación del contrato para modernizar el buque Aoka Mizu, unidad central para la extracción y almacenamiento del crudo.

Buque Danstar de la naviera Easter Island

El proceso que llevó a SSL y a Easter Island a Malvinas no fue espontáneo. La búsqueda responde a una prioridad estratégica formal: el Plan Corporativo 2024-2029 de FIDC incluye entre los diez principales obstáculos al crecimiento económico del archipiélago tanto el “transporte marítimo costero / servicio de ferry” como los “costos de flete marítimo para importaciones”.

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Restablecer el vínculo marítimo con Punta Arenas que se discontinuó en 2011 en un contexto de altos costos operativos y presiones vinculadas a las restricciones argentinas sobre buques con destino a las Islas no es, en ese marco, una iniciativa aislada: es una respuesta institucional a una demanda del sector privado isleño documentada en registros oficiales.

Mientras tanto, el Danstar continúa en mantenimiento en los astilleros de Asmar Magallanes. El zarpe inaugural hacia Puerto Argentino esta previsto con una carga de alimentos, gas licuado, materiales de construcción y repuestos. El gerente general de la naviera, Pablo Pacheco, confirmó este fin de semana que no solicitará autorización previa a Buenos Aires para realizar la travesía desde Punta Arenas hasta el archipiélago.

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La compañía adelantó que notificará su navegación por aguas argentinas e invocará el derecho de paso inocente reconocido por el derecho internacional. En paralelo, tramitará las autorizaciones correspondientes ante las autoridades marítimas chilenas para zarpar desde Punta Arenas y ante las ilegítimas autoridades portuarias británicas de Puerto Argentino para efectuar la descarga.

El gobierno argentino monitorea la situación. Ante la confirmación de Pacheco, desde Cancillería indicaron que “hay una excelente relación bilateral entre Argentina y Chile y ambos países tienen normativas que prevén este tipo de situaciones”.