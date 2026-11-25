Guardar

Paulo Dybala afirmó que su deseo es terminar su carrera en la Roma y dejó en un segundo plano la posibilidad de volver al fútbol argentino para jugar en Boca, club con el que coqueteó en el mercado de pases último y del que es hincha confeso. El delantero cordobés se expresó en la conferencia de prensa previa al partido que el conjunto italiano disputará este miércoles ante el París Saint-Germain, a las 17:00, por la quinta fecha de la Champions League.

Un periodista consultó a Dybala por una frase publicada en la web de la UEFA sobre su intención de cerrar su trayectoria en el Calcio. “Espero que sí, para mí sería muy lindo, como dije ahí. Llegué con 18 años y no me veo en otro lado”, respondió el atacante de 33 años, surgido en Instituto de Córdoba.

PUBLICIDAD

El nombre de Dybala había tomado fuerza en el entorno de Boca durante el último mercado de pases de mitad de año, cuando el delantero quedó libre tras el vencimiento de su contrato con la Roma el 30 de junio. Juan Román Riquelme había manifestado interés en incorporarlo, y la amistad del cordobés con Leandro Paredes, excompañero suyo tanto en la selección argentina como en el club italiano, alimentaba las especulaciones sobre un desembarco en el club de la Ribera.

Los futbolistas argentinos Leandro Paredes y Paulo Dybala disfrutan de un momento relajado junto a sus parejas

Incluso Oriana Sabatini, esposa del futbolista, había dejado entrever en una entrevista que la posibilidad de regresar a la Argentina estaba sobre la mesa. Sin embargo, esas versiones se diluyeron el 13 de julio, cuando la Roma anunció la renovación de su vínculo por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027.

PUBLICIDAD

Según cifras publicadas por Gazzetta dello Sport y recogidas por Calcio e Finanza, la renovación implicó una fuerte reducción salarial: la remuneración fija del delantero bajó de 6,5 millones a 2,5 millones de euros, con otros 4 millones alcanzables mediante bonificaciones.

Pese a la contundencia de su primera respuesta, Dybala evitó cerrar por completo la puerta a un cambio de planes a futuro. “El fútbol cambia mucho, a veces cambia de golpe, sobre todo en este fútbol más moderno, digamos, donde hay muchos movimientos. Pero disfruto ahora, me queda un año de contrato acá y disfruto este momento, de lo que está haciendo el equipo y después veremos”, agregó el jugador.

PUBLICIDAD

A su lado, en la sala de prensa, estaba el técnico de la Roma, Gian Piero Gasperini, quien había pedido expresamente la continuidad del delantero cuando este estuvo cerca de Boca a mitad de año. El entrenador le preguntó con ironía si ese cierre de carrera podría darse en otro club italiano, lo que generó la sonrisa de Dybala.

Paulo Dybala sería titular este miércoles ante el PSG (REUTERS/Vincenzo Livieri)

El delantero lleva más de cuatro años en la Roma, club en el que marcó 45 goles y repartió 34 asistencias en 149 partidos. Su llegada a Italia se remonta a 2012, cuando se incorporó al Palermo proveniente de Instituto; en 2015 pasó a la Juventus, donde jugó siete temporadas, y desde 2022 forma parte del plantel romano.

PUBLICIDAD

Consultado por su estado físico, Dybala explicó que superó sin mayores inconvenientes una lesión en los gemelos que lo mantuvo al margen de siete partidos. “En este momento me siento bien. No tuve tantos problemas durante el período de la lesión, también porque después hubo la pausa y pude trabajar dos semanas con el equipo. Me sentí bien en los minutos que jugué contra el Parma y, seguramente, con el tiempo, partido tras partido, me sentiré cada vez mejor”, indicó.

El cordobés reapareció el sábado pasado en la goleada por 5-1 ante el Parma, encuentro en el que disputó 62 minutos. Todo indica que será titular este miércoles frente al PSG, bicampeón de la competición. En lo que va de la temporada, el delantero acumula nueve partidos oficiales, con cuatro asistencias y sin goles.

PUBLICIDAD

La Roma retornó a la Champions League tras siete años de ausencia y necesita reponerse de dos derrotas en las primeras cuatro fechas, entre ellas una caída como local por 4-3 ante el Real Madrid, que remontó con tres goles en los últimos siete minutos. “Todavía es pronto para decir si somos un equipo que puede ganar. Creo que hay equipos fuertes en la Serie A que tienen seguramente más experiencia en ganar. Pero somos conscientes de ser un equipo fuerte, con valores”, sostuvo Dybala sobre las aspiraciones del plantel.

El delantero también expresó su deseo de regresar algún día a Instituto, el club donde debutó como profesional. “Me gustaría cerrar el círculo en Instituto. Es un club al que le debo mucho y siempre voy a estar agradecido”, declaró.

PUBLICIDAD