La decana Ana Josefina Arias afirmó que el homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA busca reivindicar las militancias de los años setenta (Instagram)

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El polémico homenaje a Mario Roberto Santucho abrió un nuevo capítulo en las últimas horas tras los dichos de la decana de la Facultad de Sociales de la UBA, quien aseguró que el reconocimiento que se llevará a cabo en el patio de la institución apunta a “reivindicar las militancias” de esos años en el país.

Se trata de Ana Josefina Arias, quien conduce la facultad desde el año 2022, y remarcó que la iniciativa de la distinción para quien supo ser uno de los jefes guerrilleros de la década de los ’70 fue llevada por un grupo de estudiantes y votada en el consejo.

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“Lo que prevé es, en el patio donde las agrupaciones estudiantiles suelen tener murales en los que reivindican distintas figuras por su aporte militante, poner este objeto. No generó revuelo cuando se votó, porque la Facultad de Ciencias Sociales tiene una histórica política de reivindicación de Memoria, Verdad y Justicia. Dentro de la facultad están retratadas las personas desaparecidas de las dos carreras que preexisten a la Facultad de Sociología y de Trabajo Social. Pero, en este caso, me parece que debe haber otros elementos por los cuales tomó tanta relevancia pública”, explicó en diálogo con María O’Donell por Urbana Play.

Homenaje a Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales

La decana subrayó que esa decisión institucional no implica un análisis acrítico del período histórico ni de las organizaciones que actuaron durante los años ’70. “El homenaje no busca discutir la participación del PRT entre 1973 y 1976. Lo que está reivindicando es una figura, una trayectoria militante reivindicada por un conjunto importante de personas”, afirmó.

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Sobre la figura de Santucho y la mención al Partido Revolucionario de los Trabajadores en el texto del proyecto, Arias reconoció que el documento señala su condición de fundador de esa organización. En esa línea, encuadró el debate dentro de la política de Memoria, Verdad y Justicia que, según dijo, la institución sostiene de forma permanente: “No se puede reivindicar el conjunto sin reivindicar también estas trayectorias individuales, que, por supuesto, son discutibles, son polémicas, pero son reales, existieron y son las que este grupo en particular quiere poner a discusión”.

La decana de Ciencias Sociales sostuvo que el reconocimiento a la figura de Santucho no implica un análisis acrítico de la actuación histórica del PRT (Instagram)

Arias planteó que la reivindicación de la militancia juvenil de los años ’70 es una constante entre los estudiantes de la facultad y que el homenaje a Santucho se inscribe en ese marco más amplio. Identificó como valores centrales del acto los de “reivindicar las militancias, las militancias juveniles, las militancias comprometidas”. Señaló, además, que ya existen en la institución otras figuras vinculadas a organizaciones armadas, en parte porque muchos de sus integrantes figuran entre las personas desaparecidas durante la última dictadura militar.

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“Me parece que lo que genera revuelo en este caso es que se trata de un líder de una de estas organizaciones armadas. A mí me parece bienvenido el debate sobre las organizaciones armadas. Lo que no me parece sensato es evitar que este grupo, que quiere reivindicar a un líder al que valoran y consideran, no lo pueda hacer”, expresó. Para Arias, “en democracia, tenemos que reivindicar y reconocer las trayectorias militantes de una generación que pagó carísima su opción de vida, su opción política”.

Quién es María Josefina Arias y su vínculo con Montoneros

Arias es licenciada en Trabajo Social, magíster en Políticas Sociales y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular regular en la carrera de Trabajo Social y dirige proyectos de investigación sobre pobreza, desigualdad, políticas públicas y organización comunitaria.

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En las elecciones de 2025, Arias integró la nómina de candidatos al Senado de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires en la lista de Fuerza Patria (Instagram)

Asumió el decanato en 2022 y fue reelecta al frente de un espacio que agrupa sectores del peronismo universitario, el kirchnerismo y agrupaciones de izquierda independiente. Antes de llegar a ese cargo, se desempeñó como directora nacional de Fortalecimiento Institucional en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y como consultora para organismos internacionales en materia de asistencia social y territorio.

En las elecciones de 2025, Arias integró como segunda candidata la lista de Fuerza Patria al Senado de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por Mariano Recalde. No obtuvo la banca, ya que solo ingresó quien lideraba la nómina. Durante la campaña, visitó junto a Recalde y otros candidatos del espacio a Cristina Kirchner en su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria.

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El padre de la decana militó en Montoneros y permanece desaparecido desde diciembre de 1977, según los datos del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Instagram)

Su historia personal también está atravesada por los años que abarca el debate que la tiene como protagonista. Su padre, Carlos Enrique Arias Solanes, marino mercante y militante de Montoneros, fue detenido y desaparecido el 30 de diciembre de 1977 en la Ciudad de Buenos Aires, cuando tenía 29 años.

Según los datos del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, fue visto en el Comando de Cuerpo de Ejército, en el Regimiento de Infantería 1 “Patricios” y en el centro clandestino de detención conocido como El Banco. Militó junto a su compañera Inés —madre de sus hijos Ana y Manuel— en los distritos de Moreno y Morón hasta antes del golpe de Estado de 1976.

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