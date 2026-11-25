La musicoterapia continua durante la angiografía coronaria redujo la presión arterial sistólica en 13,4 milímetros de mercurio frente al grupo control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Escuchar música personalizada antes y durante una angiografía coronaria invasiva redujo la presión arterial sistólica posprocedimiento en 13,4 mm Hg frente al grupo de control, según el ensayo clínico aleatorizado MUS.E I, publicado en la revista Heart del grupo BMJ. El hallazgo posiciona la musicoterapia como una herramienta no farmacológica con efectos medibles sobre parámetros cardiovasculares objetivos.

La musicoterapia administrada de forma continua —antes y durante la angiografía coronaria invasiva, con o sin intervención coronaria percutánea (ICP, el procedimiento de dilatación de arterias bloqueadas mediante catéter)— redujo la presión arterial sistólica posprocedimiento en 13,4 mm Hg respecto al grupo sin música y en 13,3 mm Hg frente al grupo que solo recibió música antes del procedimiento. El ensayo incluyó 100 pacientes distribuidos en tres grupos, fue realizado en el Grand Hôpital de l’Est Francilien de París entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, y sus resultados fueron publicados en Heart en 2026.

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“Un pequeño ensayo aleatorizado con 100 pacientes sometidos a angiografía coronaria, con o sin intervención coronaria percutánea (ICP), determinó que el grupo que escuchó música antes y durante el procedimiento tuvo una presión arterial sistólica significativamente menor después de la intervención —13 mmHg menos, el objetivo principal—, además de una reducción de la frecuencia cardíaca”, postuló en su cuenta de X, el reconocido médico estadounidense, Eric Topol.

Y sumó: “Debería implementarse la musicoterapia en el laboratorio de cateterismo para que la intervención resulte más aceptable para los pacientes y para reducir algunos factores de estrés habituales”.

El estudio MUS.E I partió de una premisa fisiológica conocida: la ansiedad durante procedimientos cardíacos invasivos activa el sistema nervioso simpático y el eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal, lo que eleva catecolaminas y cortisol, incrementa la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la demanda de oxígeno del miocardio. Lo que los investigadores buscaban determinar era si la musicoterapia personalizada podía interrumpir esa cadena de estrés con la misma eficacia que un fármaco sedante, pero sin sus riesgos.

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El pop representó el veintiocho por ciento de las elecciones musicales de los participantes en las pruebas con auriculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ensayo dividió a los 100 participantes en tres brazos: el grupo A recibió musicoterapia durante 30 minutos antes del procedimiento (34 pacientes); el grupo B la recibió antes y durante el procedimiento (32 pacientes); y el grupo C, el control, recibió atención estándar sin música (34 pacientes). La edad media fue de 67,3 años y el 19% eran mujeres.

La clave del protocolo fue la personalización. Un musicoterapeuta realizó entrevistas estructuradas y una prueba de preferencias musicales con cada paciente, quien escuchó fragmentos de diez canciones de distintos géneros y los calificó del 1 al 5. El género más elegido fue el pop (28% de los casos), seguido por el jazz (14%), los sonidos de la naturaleza (11%), la música clásica (9%) y la ópera (4%). Las listas de reproducción resultantes se entregaron a través de auriculares, no por altavoces, lo que garantizó una experiencia auditiva individualizada e inmersiva.

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Los grupos presentaban características basales comparables en edad, sexo, factores de riesgo cardiovascular y comorbilidades. La hipertensión estaba presente en el 72% de los participantes, la diabetes mellitus en el 35%, y el 27% tenía antecedentes de ICP. Un dato relevante: los pacientes de los grupos A y B partían con niveles de ansiedad basal estadísticamente más altos que el grupo C (4,47 y 4,44 frente a 3,12 en la escala de ansiedad; p=0,029), lo que hace el resultado final a favor de la musicoterapia más robusto, no menos.

El grupo B alcanzó una presión arterial sistólica posprocedimiento media de 120,53 mm Hg, frente a 134,21 mm Hg en el grupo A y 133,91 mm Hg en el grupo C. Este resultado se mantuvo tras un análisis de sensibilidad ajustado por los valores basales mediante covarianza (ANCOVA). La superioridad de la escucha continua sobre la escucha solo previa quedó así respaldada por dos métodos estadísticos independientes.

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La frecuencia cardíaca posterior a la intervención disminuyó a menos de setenta latidos por minuto en los grupos con música. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la presión arterial, la frecuencia cardíaca durante el procedimiento fue significativamente menor en ambos grupos de musicoterapia frente al control (grupo A: 70,59 latidos por minuto; grupo B: 71,62; grupo C: 80,12; p=0,002). En el período posprocedimiento, esa diferencia se mantuvo (grupo A: 67,09; grupo B: 65,44; grupo C: 75,53; p<0,001).

Uno de los hallazgos más inesperados del ensayo involucra a la troponina de alta sensibilidad, una proteína liberada al torrente sanguíneo cuando el tejido cardíaco sufre daño. Los niveles posprocedimiento fueron significativamente más bajos en los grupos de musicoterapia: 11,29 ng/L en el grupo A y 12,84 ng/L en el grupo B, frente a 18,97 ng/L en el grupo C (p=0,015). Los autores especulan que la reducción de la descarga simpática inducida por la música podría disminuir la demanda de oxígeno miocárdico y limitar la isquemia durante la intervención, aunque advierten que se trata de un hallazgo exploratorio que requiere confirmación en estudios con mayor número de pacientes.

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En palabras simples, la troponina es una sustancia que puede aumentar en la sangre cuando el corazón sufrió alguna lesión o esfuerzo. En este estudio, quienes escucharon música tuvieron valores más bajos tras la intervención. Esto podría indicar que llegaron al final del procedimiento con menos estrés para el corazón, aunque todavía hacen falta investigaciones más grandes para confirmar si ese efecto se traduce en un beneficio clínico.

Los valores de troponina de alta sensibilidad alcanzaron niveles inferiores tras el procedimiento en los pacientes que escucharon música. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cortisol y el péptido natriurético cerebral (BNP, un marcador de estrés en la pared cardíaca) no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre grupos, un resultado que los investigadores atribuyen al momento de la toma de muestras y a la variabilidad inherente de esos biomarcadores.

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Ningún paciente de los grupos de musicoterapia requirió sedación farmacológica durante el procedimiento, frente al 17,6% del grupo control (p=0,002). Este resultado contrasta directamente con los estudios de Nilsson et al., que usaron una banda sonora fija entregada por altavoces bajo sedación rutinaria y no hallaron beneficios significativos en ansiedad, dolor ni uso de sedantes. Los autores del MUS.E I atribuyen esa divergencia a tres diferencias metodológicas: la personalización de las listas de reproducción, el uso de auriculares en lugar de altavoces y la ausencia de sedación basal en su protocolo.

La medición de dolor posprocedimiento marcó un puntaje de 0,09 en el grupo con música continua frente a 0,65 en el control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los niveles de dolor inmediatamente después del procedimiento también fueron menores en el grupo B (0,09 sobre una escala de 0,92 puntos máximos), frente a 0,26 en el grupo A y 0,65 en el grupo C (p=0,008). Las puntuaciones de ansiedad posprocedimiento mostraron una tendencia favorable a la musicoterapia, aunque sin alcanzar significación estadística (p=0,063).

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El ensayo tiene limitaciones que sus propios autores detallan. El tamaño muestral de 100 pacientes limita la detección de diferencias sutiles y el análisis de subgrupos. La intervención no fue ciega, lo que abre la posibilidad de sesgo de expectativa en los resultados subjetivos. No se realizó ajuste formal por multiplicidad para los criterios secundarios, que deben considerarse exploratorios. Tampoco se evaluaron resultados a largo plazo sobre la recuperación o la salud cardiovascular.

Sobre la base de estos resultados, el equipo investigador, encabezado por el Dr. Bernardo Cortese de la Case Western Reserve University y la Fondazione Ricerca e Innovazione Cardiovascolare de Milán, ya ha diseñado el ensayo MUS.E II: un estudio aleatorizado de mayor tamaño que comparará un grupo control con pacientes que reciban musicoterapia continua supervisada por un terapeuta certificado durante toda la ICP, con el objetivo de determinar si intervenciones más estructuradas amplifican los beneficios fisiológicos y psicológicos documentados en esta primera fase.

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