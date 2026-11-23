El conductor compartió imágenes de la actriz en el agua aprovechando las altas temperaturas (Video: Instagram)

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Fede Bal compartió un video de Evelyn Botto en la pileta de su casa y acompañó las imágenes con un mensaje dedicado a la actriz e integrante de Otro día perdido (Eltrece), con quien mantiene una relación desde fines de 2025.

El actor publicó las imágenes en sus historias de Instagram durante el fin de semana. Allí se ve a Evelyn en malla, recostada sobre un inflable a motor que avanza por el agua mientras disfruta de una tarde al aire libre.

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“Las curvas del verano”, escribió Bal al etiquetar a su pareja. En el video también se lo escucha festejar el comienzo de los días de calor: “Empezó el verano”. La publicación fue una nueva muestra de la cercanía entre ambos, que ya no esconden su vínculo y suelen dejar postales de sus planes juntos en las redes sociales.

Fede Bal compartió el video de Evelyn Botto durante una tarde de pileta en su casa (Instagram)

La historia entre Bal y Botto había comenzado varios años antes de que blanquearan el romance. Según contó la locutora, se conocieron en 2020, en plena pandemia, a través de una videollamada para el programa Perros de la calle. Tras varios meses de rumores, Evelyn confirmó el noviazgo el 9 de diciembre de 2025 durante una emisión de su ciclo en Olga. Luego, Bal ratificó la relación al referirse a ella como su “pareja” y su “acompañante” en una entrevista.

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La conductora también reveló que fue ella quien se animó a formalizar. “El noviazgo lo propuse yo porque ya estaba todo medio dicho. Le dije: ‘¿Qué pasa si yo te lo pregunto?’. Y él me dijo: ‘Nada’. Entonces le respondí: ‘Bueno, ¿querés ser mi novio?’”, recordó.

Evelyn Botto disfrutó del sol sobre un inflable y el actor le dedicó un mensaje en redes

Poco después de hacer pública la relación, la pareja viajó a Nueva York para pasar juntos las fiestas de fin de año. Durante esa escapada compartieron sus primeras fotos como novios, recorrieron Broadway y asistieron a espectáculos musicales.

En febrero de 2026, Bal y Botto hablaron de los acuerdos que habían establecido para su relación. Contaron que mantenían una pareja abierta y que conversaban sobre los códigos necesarios para cuidar el vínculo.

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La buena sintonía de Botto con Carmen Barbieri, madre de Bal, también quedó en evidencia durante una emisión especial de Con Carmen, en El Nueve, por el Día de la Suegra. La conductora invitó a la locutora al programa y le hizo una pregunta sin vueltas: quería saber qué era lo peor que tenía como suegra.

La pareja oficializó su relación a fines de 2025 y planea convivir durante el verano

“Yo te voy a decir la verdad”, respondió Evelyn antes de lanzar el reclamo que sorprendió a Carmen. “Hacés muchas compras en aplicaciones chinas y uno tiene que recibir”, le dijo entre risas. Botto explicó que los pedidos de su suegra incluyen productos de todo tipo, desde organizadores para anillos y collares hasta stickers gigantes con la cara de su perro para pegar debajo de la tapa del inodoro. Aunque aclaró que suele recibir los paquetes, admitió que tuvo que poner un límite.

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“Tenés que parar de comprar en aplicaciones chinas”, recordó que le dijo. Carmen no tardó en retrucarle con humor: “Yo pensé que me lo decías por mi bien, pero es por el tuyo”.

Fede Bal y Evelyn Botto a los besos al lado del mar en Mar del Plata en enero de este año (Instagram)

El intercambio sumó otra divertida chicana cuando hablaron de La Sirenita. Botto interpretó a Úrsula en la versión musical que se presentó en el Teatro Gran Rex en 2025, un personaje que Barbieri siempre soñó interpretar. “Permanentemente me dice: ‘Me robaste el papel’”, contó la locutora, que luego bromeó: “Voy por todo, Carmen: voy por el rey, por tu perro, voy por las plumas”.

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Días atrás, la pareja participó de Banquete, el ciclo de Olga, y respondió preguntas sobre su vida privada. Allí, Bal aseguró que tienen encuentros íntimos a diario: “Eve y yo hacemos el amor a diario. A la mañana y a la noche”.

Además, adelantaron que proyectan convivir durante el verano, un paso que daría continuidad a una relación que empezó con bajo perfil y que hoy comparten abiertamente.