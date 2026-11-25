El propósito central del tratamiento de afecciones vertebrales es la recuperación de la movilidad funcional y la calidad de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando los problemas de espalda o de columna persisten, saber adónde acudir para recibir atención puede resultar confuso. ¿Debe acudir a un neurocirujano o a un cirujano ortopédico? ¿A un neurólogo o a un especialista en rehabilitación? Y si consulta a un cirujano de columna, ¿significa eso que necesitará cirugía?

Las afecciones de la columna suelen abarcar varias especialidades médicas, y por eso obtener el diagnóstico correcto es un primer paso importante, señalan los expertos en columna de Mayo Clinic, el neurocirujano Benjamin Elder, y cirujano ortopédico Mel Helgeson.

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“El mayor beneficio es que los pacientes reciben evaluaciones exhaustivas de varios médicos con perspectivas diferentes para determinar el mejor camino a seguir,” dice el doctor Elder.

Una evaluación coordinada y multidisciplinaria

Las afecciones de la columna vertebral abarcan diversas especialidades médicas y requieren un diagnóstico preciso como paso inicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los Centros de Columna de Mayo Clinic de Arizona, Florida, Rochester y el noroeste de Wisconsin, los pacientes con diversas afecciones de la columna pueden ser evaluados por especialistas en neurocirugía, cirugía ortopédica, neurología, medicina física y rehabilitación, medicina del dolor, y otras áreas. El objetivo es comprender qué está causando los síntomas del paciente y determinar el camino más adecuado a seguir.

“Nuestro modelo asistencial elimina cualquier sesgo que pueda condicionar el tratamiento de la columna,” dice el doctor Helgeson. “Podemos comunicarnos con otros profesionales del equipo y centrarnos en hacer lo que es correcto para cada paciente en concreto.”

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Esa perspectiva más amplia puede ser especialmente importante porque los síntomas que parecen originarse en la columna pueden presentarse junto con problemas neurológicos o con otros problemas médicos. Los especialistas pueden revisar historias clínicas y pruebas de imagen, y pueden coordinar pruebas adicionales o interconsultas cuando sea necesario.

Según el diagnóstico, el tratamiento puede incluir rehabilitación, control del dolor y otros enfoques no quirúrgicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los pacientes, eso significa que el punto de partida no tiene por qué ser necesariamente elegir ellos mismos la especialidad adecuada. En su lugar, una evaluación coordinada puede reunir los conocimientos especializados necesarios para llegar a un diagnóstico y elaborar un plan de tratamiento individualizado —y la cirugía no siempre es la respuesta.

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“Por lo general, primero determinamos la opción menos invasiva que ofrezca una solución a los pacientes y después elaboramos planes de tratamiento de acuerdo con sus preferencias,” dice el doctor Elder.

El enfoque de tratamiento se adapta a las necesidades de cada paciente

La intervención quirúrgica no siempre es necesaria frente a un dolor de espalda y puede sustituirse por rehabilitación o control del dolor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el diagnóstico, el tratamiento puede incluir rehabilitación, control del dolor y otros enfoques no quirúrgicos. Cuando la cirugía está indicada, los neurocirujanos y los cirujanos ortopédicos de Mayo Clinic colaboran con otros especialistas para determinar el enfoque que mejor se ajusta a la afección y a las necesidades del paciente.

Si un paciente sí necesita un procedimiento quirúrgico, algunos también pueden requerir un tratamiento médico adicional antes de la cirugía, como mejorar su salud ósea, y Mayo Clinic cuenta con uno de los programas más avanzados de optimización preoperatoria y salud ósea.

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Para las personas que buscan atención por un problema de espalda o de columna, los Dres. Elder y Helgeson señalan que una consideración importante es si el equipo asistencial puede ir más allá de un único procedimiento o especialidad y ofrecer una variedad de opciones.

El objetivo es comprender qué está causando los síntomas del paciente y determinar el camino más adecuado a seguir (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Todo ese conocimiento especializado se reúne para lograr un diagnóstico y un tratamiento integrales,” dice el doctor Helgeson.

En última instancia, el objetivo no es simplemente tratar una imagen o un diagnóstico, sino ayudar a las personas a recuperar la función y la calidad de vida.

“Las afecciones de la columna son complejas, y siempre ponemos las necesidades del paciente en primer lugar,” afirma el doctor Helgeson. “El objetivo es sacar a las personas de una situación de dolor y disfunción significativos y devolverlas a una calidad de vida lo más normal posible.”

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*Este contenido fue producido por expertos de Mayo Clinic en exclusiva para Infobae. Mayo Clinic es una organización sin fines de lucro, dedicada a innovar la práctica clínica, la educación y la investigación científica