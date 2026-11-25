El río Paraná alcanzó una marca de 4,99 metros frente a Rosario y estableció el récord de altura para noviembre en el siglo XXI. (Rosario3)

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La creciente del río Paraná continúa afectando a la región del Litoral. Sin embargo, durante la jornada de ayer, la medición en Rosario dio un retroceso, respecto del primer dato registrado en el día: bajó 4 centímetros en cuestión de horas. Mientras tanto en Entre Ríos, hay cerca de 100 familias evacuadas.

Al marcar las 00 del martes, el agua había alcanzado los 4,99 metros, dejando a la ciudad a solo un punto de entrar en alerta. Esta fue la marca más alta registrada en noviembre desde 1998.

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Sin embargo, al llegar el mediodía, la nueva medición arrojó 4,96, evidenciando un leve descenso en la altura del río. De igual forma, el nivel continúa cerca del parámetro de alerta, que se declararía en el caso de que alcance los 5 metros.

Mientras tanto, el Gobierno de Santa Fe y organismos nacionales monitorean las consecuencias del fenómeno de El Niño en distintos puntos de la provincia y de la cuenca del Plata. La situación adquiere mayor relevancia por los registros de ciudades ubicadas río arriba, donde el agua ya superó los parámetros que activan las alertas más altas.

La fluctuación diaria de la altura del agua forma parte de un contexto regional marcado por el aumento del caudal y por el traslado de materiales que la corriente arrastra desde diferentes zonas de la cuenca. Las autoridades provinciales y nacionales siguen la situación local en paralelo con la emergencia ambiental que afecta a otros territorios alcanzados por El Niño.

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El panorama en el norte y centro de la provincia muestra registros superiores a los de Rosario. Reconquista alcanzó los 5,31 metros, mientras que San Javier llegó a 7,55 metros. Ambas localidades, junto con la ciudad de Santa Fe, se encuentran en nivel de evacuación.

En la capital provincial, el río marcó 5,80 metros. Estos valores exceden ampliamente el límite de alerta y obligan a un monitoreo reforzado de las condiciones en las zonas cercanas a la costa, así como de la evolución de los cursos de agua conectados con el Paraná.

En tanto, San Lorenzo registró 5,37 metros. La ciudad se mantiene por encima del nivel de alerta, aunque todavía no alcanzó el parámetro de evacuación. La diferencia entre las mediciones en las localidades santafesinas refleja el impacto desigual de la crecida a lo largo del corredor fluvial.

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La medición en el puerto rosarino descendió a 4,96 metros hacia el mediodía del martes. (Rosario3)

Uno de los efectos más notorios de la crecida es la llegada de camalotes a distintos sectores del Paraná frente a Rosario. Las extensiones de vegetación flotante son impulsadas por la corriente y pueden concentrarse sobre la franja costera, especialmente en áreas donde el movimiento del agua pierde velocidad.

Los conjuntos vegetales suelen quedar retenidos en cercanías de muelles y otros puntos de la ribera. También pueden acumularse en las desembocaduras de los arroyos Ludueña y Saladillo, donde las condiciones del cauce favorecen que los materiales transportados por el río queden agrupados.

Aunque en el uso habitual se denomina camalotes a esas formaciones, se trata de masas integradas por distintas especies de vegetación acuática, sedimentos y otros elementos que viajan desde diversos sectores de la cuenca del Plata. Entre las plantas presentes se encuentra la Pontederia crassipes, una especie flotante propia de los ambientes acuáticos de la región.

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Entre Ríos registra 81 familias y 98 personas afectadas por la creciente

La crecida del Paraná también afecta a Entre Ríos, donde 81 familias y 98 personas permanecen afectadas al cierre del último informe de Defensa Civil provincial. El relevamiento consigna 14 personas y una familia evacuadas, 65 familias y 22 personas autoevacuadas, y otras 15 familias y 62 personas en situación de aislamiento. Los registros de individuos y grupos familiares se presentan de forma separada, ya que el organismo no especifica la cantidad de integrantes por hogar.

De acuerdo con la información del medio local ElOnce, Paraná concentra la mayor parte de los afectados: 14 personas permanecen en el punto de evacuación del mirador de Bajada Grande, mientras que Protección Civil municipal contabiliza 50 familias autoevacuadas y 62 personas aisladas. El río se ubica en 5,63 metros, por encima del nivel de evacuación fijado en 5 metros, con comportamiento estacionario.

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En La Paz, continúa una familia evacuada y nueve autoevacuadas. La altura del río llega a 6,10 metros, con tendencia estacionaria: supera el umbral de alerta de 5,80 metros, aunque se mantiene cinco centímetros por debajo del nivel de evacuación, establecido en 6,15 metros. En Las Cuevas, seis familias se autoevacuaron y otras 15 permanecen aisladas, según informó la presidenta comunal al coordinador de zona. La condición de aislamiento no implica que esas familias hayan abandonado sus viviendas.

Victoria suma 22 personas autoevacuadas: el río marca 5,24 metros, 34 centímetros por encima del parámetro de evacuación local, fijado en 4,90 metros. En Hernandarias, el agua alcanza 6,23 metros —por encima del umbral de evacuación de 6 metros—, aunque sin evacuados registrados. Diamante registra 5,82 metros, también sobre su referencia local de 5,50 metros. Ambas estaciones presentan comportamiento estacionario. Ibicuy, en tanto, se mantiene en 1,15 metros, por debajo de los niveles de alerta y evacuación fijados en 2 y 2,30 metros respectivamente.

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El informe provincial mantiene la situación meteorológica en verde para toda la provincia, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname). Defensa Civil continúa con el monitoreo y la coordinación con las autoridades locales.