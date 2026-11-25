En el peronismo todavía resisten la avanzada del gobierno para quitar las PASO pero, en paralelo, empiezan a evaluar cuatro opciones para resolver las candidaturas

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Entre la marea de dirigentes del peronismo que asume, con argumentos válidos, que el Gobierno logrará suspender las PASO antes de fin de año, hay todavía unos cuántos que consideran apresurado bajar los brazos, aceptar la derrota política y poner énfasis en ver cómo se debe ordenar la interna del peronismo sin esa herramienta electoral. Los partidos hay que jugarlos. O, como dijo un ministro bonaerense, “las ovejas se cuentan adentro del corral”.

En las últimas horas en el peronismo empezaron a tener mayor cautela respecto al panorama legislativo de la reforma política. En el acto que se hizo la semana pasada en San Fernando había cierto consenso entre los presentes que, tras la confirmación de que el PRO iba a apoyar la suspensión, ya no quedaba margen para que la oposición resista la avanzada oficialista. Sin embargo, aún no hay seguridad absoluta de que la Casa Rosada pueda lograr su cometido.

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En Balcarce 50 están convencidos de que lograrán su cometido. Tal vez con un número más justo que el que estimaban, pero lo sacarán adelante. En la oposición, en forma contraria a lo que se venía viviendo en las últimas horas, el discurso de la resistencia volvió a aparecer con más claridad. Tal como se había acordado en la última cumbre peronista que se desarrolló en la Casa de La Pampa. Unificar un discurso de defensa a las PASO para acotar los márgenes de debate sobre la interna peronista.

Axel Kicillof y Sergio Massa están dispuestos a competir en una interna para legitimar al candidato a presidente del peronismo (@Kicillofok)

El Gobierno apuesta a tratar el proyecto de reforma política en las sesiones extraordinarias, en un movimiento que busca entorpecer el ordenamiento del peronismo de cara a las elecciones del año que viene. “Los libertarios quieren instalar que las PASO están suspendidas y no es así. Hay que ver cuáles son los peronistas que acompañan este proyecto en las dos cámaras y exponerlos”, sostuvo un dirigente peronista de larga trayectoria en la provincia de Buenos Aires.

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Ese mismo exponente bonaerense planteó: ¿qué gobernador va a poner los votos para evitar que Milei se enfrente a una derrota asegurada en agosto? La gente tiene que saber quienes son los que juegan para que Milei siga gobernando el año que viene". Los apuntados son los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta).

El oficialismo se juega una parada muy fuerte en la discusión por la reforma política. Porque ha dejado trascender más de una vez que tiene los votos para lograr la caída de las PASO y, si por algún acuerdo trunco, ese objetivo no se concreta, el impacto político será fuerte y también incidirá en la confianza de la gestión. Por eso el debate por las elecciones primarias no es solo una cuestión práctica, sino también de incidencia directa en la fortaleza del gobierno nacional de cara al año electoral.

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En el cristinismo creen que es central acordar cómo será la elección en la provincia de Buenos Aires antes de definir el formato de la interna nacional

Si bien sigue latente el resultado final de las gestiones libertarias, en el peronismo, anudados a una hipótesis realista sobre una eventual suspensión, ya empezaron a evaluar, con mayor decisión, cuáles son las alternativas posibles para resolver las candidaturas dentro de un margen de unidad y presos de una interna que solo puede resolver el poder de tener la llave de la Casa Rosada nuevamente.

La opción que va ganando adeptos en las arterias justicialistas es la de realizar una interna abierta con el padrón electoral nacional. Una interna donde cualquier argentino esté en condiciones de votar, que no quede supeditada a los afiliados de los partidos que integran la coalición y que sea organizada y financiada por todos los que quieren ser parte del frente opositor a Milei.

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En los últimos días Victoria Tolosa Paz, Agustín Rossi y Leonardo Nardini se pronunciaron a favor de esa postura y la impulsaron como una opción válida. “Hace mucho tiempo que no ponemos de cara a la sociedad a nuestros candidatos. Hay mucha predisposición de todos los sectores a que el próximo candidato o candidata sea elegido por el pueblo”, dijo la diputada nacional durante una entrevista con Eco Medios.

Victoria Tolosa Paz es de las dirigentes que empuja la idea de hacer una interna abierta del peronismo

En la gobernación de Buenos Aires están de acuerdo con la idea abierta y lo evalúan como una opción viable. Sobre todo porque consideran que es esencial que se elija con el padrón nacional. “Cualquier otro esquema parece poco representativo”, indicaron cerca de Axel Kicillof. Entienden que es inviable hacer una disputa electoral solo con los padrones de la coalición Fuerza Patria.

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Esta última opción no tiene demasiado asidero entre los dirigentes justicialistas. Los padrones nacionales de los partidos no están actualizados y en muchas provincias, la conducción de los partidos están atravesadas por instancias judiciales. El universo justicialista es muy grande y muy complejo como para ordenar una interna que pueda llevarse a cabo en todas las provincias del país en forma ordenada.

En el massismo se está ideando la posibilidad de hacer una interna digital, en la que se pueda votar a través de los teléfonos celulares con una validación de identidad. Es un tema que están estudiando al detalle y preparando por estos días. Sería una forma de hacer más accesible la elección a la gente y darle mayor volumen de participación.

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En el entorno de Natalia de la Sota consideran hay que seguir resistiendo y evitar discutir la interna como una opción

Sergio Massa es partidario de resolver en unas internas los candidatos. Quienes lo frecuentan y lo conocen, lo ven entusiasmado con su rol de articulador y potencial candidato a presidente. Rol que quedó a la vista en la reunión peronista de San Fernando, el martes de la semana pasada. “Hay dos caminos para Sergio. O es candidato a presidente o termina posicionado como un eje clave del sistema peronista nuevo. Influencia, de alguna forma, va a tener”, aseguró un peronista del interior del país a este medio.

Otra opción que está en carpeta hace tiempo es la que propuso el senador Sergio Uñac. El sanjuanino, que fue el primero en decir que el peronismo debía tener ordenado el plan B de una interna frente a una eventual caída de las PASO, propuso hacer una elección interna dividida en seis regiones: NOA, NEA, Sur, AMBA, Cuyo y Centro.

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En el entorno del sanjuanino hablan de “seis domingos peronistas”, en referencia a realizar una elección de cada región por domingo. “Son seis campañas, seis agendas diferentes, seis formas de trabajar el territorio, y un mes y medio del peronismo dando la discusión de un proyecto político a lo largo de todo el país”, precisaron a Infobae.

Sergio Uñac propone una interna divida en seis domingos. Uno por cada región del país

Uñac considera que la discusión no tiene que ser por la unidad como fin último, sino sobre cómo se construye la unidad del peronismo. Y advierte que la candidata más competitiva es Cristina Kirchner, pero como “está proscripta”, la unidad “se debe construir de abajo hacia arriba” y no viceversa. Al igual que otros dirigentes de renombre, entiende que el justicialismo debe escaparle al acuerdo de cúpula.

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En el cristinismo aseguran que para definir un método nuevo de elección, es importante saber primero si la provincia de Buenos Aires va a desdoblar o no la elección. Saber si hay boleta única en la elección o qué sistema queda en pie si la elección es concurrente. Y después, con esas certezas, definir el sistema para elegir candidatos.

“La experiencia del año pasado es un mal antecedente. Esas reuniones en las que dijeron una cosa y nos enteramos por una conferencia de prensa que Axel iba a desdoblar. Hay que dar varias discusiones previas antes de una interna”, planteó un encumbrado dirigente de La Cámpora en referencia al conflicto que se generó el año pasado cuando el Gobernador decidió desdoblar los comicios bonaerenses, acción que desató una guerrilla interminable entre el sector de CFK y el de Kicillof.

En el peronismo se analizan al menos cuatro opciones distintas para realizar una interna, pero sigue la puerta abierta para un consenso de cúpula

El consenso entre cuatro paredes también sigue siendo una opción válida. Sobre todo porque existen detrás de cada propuesta un sinfín de interrogantes respecto al financiamiento, la organización, la fiscalización, el sistema de conteo, la logística, el impacto comunicacional, la cantidad de asistentes y la lectura política que se pueda hacer en el escenario electoral.

“La interna, las PASO o la elección de una fuerza son temas de la política. A la gente no le interesa. La gente va a votar al candidato que el espacio decida. Hacerlo entre los principales dirigentes es una opción posible. Así se hizo siempre. Y así se puede hacer, pese a las diferencias”, sentenció un histórico funcionario del kirchnerismo. Si no queda otra opción, tendrán que acordar. Es un escenario posible que deben tener sobre la mesa.