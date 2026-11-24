El lupus eritematoso sistémico afecta a más de tres millones de personas en el mundo y presenta mayor gravedad en poblaciones mestizas latinoamericanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune que puede afectar la piel, las articulaciones, los riñones, el sistema nervioso y otros órganos. Se calcula que 3,4 millones de personas conviven con esta patología en el mundo y que cada año se diagnostican unos 400.000 casos nuevos. La mayoría de las personas afectadas son mujeres.

En América Latina, la enfermedad presenta particularidades que condicionan su atención. En poblaciones mestizas de la región, el lupus puede aparecer a edades más tempranas, asociarse con mayor compromiso renal y presentar una evolución más grave.

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El Grupo Latinoamericano de Estudio del Lupus (GLADEL) y la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología (PANLAR) actualizaron sus guías para el manejo del lupus eritematoso sistémico en América Latina, con recomendaciones que incorporan nuevos tratamientos y criterios para reducir las brechas de atención en la región.

GLADEL y PANLAR publicaron en Nature Reviews Rheumatology la actualización de las guías sobre lupus eritematoso sistémico para América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento, publicado en Nature Reviews Rheumatology, actualiza las primeras recomendaciones regionales de 2018. El panel reunió a 58 profesionales de 11 países latinoamericanos y recogió la opinión de 28 personas que viven con lupus. La propuesta busca que las decisiones clínicas contemplen la mejor información científica disponible, pero también las condiciones concretas de los sistemas de salud de cada país.

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Las guías proponen actuar antes y medir la respuesta al tratamiento

Una de las principales modificaciones es la incorporación de un enfoque de tratamiento dirigido a objetivos, conocido como treat-to-target. La meta es que el seguimiento no se limite a responder ante cada recaída o síntoma, sino que establezca objetivos definidos, evalúe si se cumplen y ajuste la estrategia terapéutica cuando la respuesta resulta insuficiente.

Las recomendaciones clínicas adoptan la estrategia de tratamiento por objetivos para alcanzar la remisión y evitar el daño orgánico acumulativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El objetivo no debe ser solamente controlar los síntomas, sino alcanzar la remisión o la menor actividad posible y preservar la salud del paciente a largo plazo”, señaló el médico reumatólogo Bernardo Pons-Estel, presidente de GLADEL.

Las recomendaciones plantean que el diagnóstico y el tratamiento deben llegar lo antes posible para evitar daño acumulativo e irreversible. También indican que los equipos médicos deben revisar periódicamente la evolución de cada paciente tras iniciar o modificar una terapia.

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El documento no establece un esquema único para todas las personas. La elección debe considerar los órganos comprometidos, la gravedad de la enfermedad, los tratamientos previos, otras patologías, el riesgo de efectos adversos y las preferencias de cada paciente.

Nuevos medicamentos y menor dependencia de los corticoides

La actualización contempla tratamientos de uso consolidado, como la hidroxicloroquina y los inmunosupresores convencionales, junto con alternativas más recientes. Entre ellas figuran los medicamentos biológicos belimumab, anifrolumab y obinutuzumab, este último indicado para determinados cuadros de compromiso renal.

El documento adapta las decisiones médicas a la disponibilidad de fármacos y a la escasez de reumatólogos en los sistemas de salud de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En pacientes seleccionados, algunas de estas terapias pueden evaluarse en etapas tempranas, sin esperar necesariamente el fracaso de todas las opciones previas. La decisión depende del tipo de manifestación clínica y de la situación individual de cada persona.

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Las guías también buscan reducir el uso prolongado de glucocorticoides, conocidos de forma habitual como corticoides. Estos fármacos mantienen un lugar en el tratamiento de períodos de actividad de la enfermedad, aunque la exposición sostenida puede contribuir al daño orgánico y a otras complicaciones.

La recomendación es utilizar la menor dosis efectiva durante el menor tiempo posible y disminuirla de forma gradual cuando la evolución clínica lo permita. El cambio apunta a limitar las consecuencias del tratamiento sin abandonar el control de la enfermedad.

“Hoy contamos con nuevos medicamentos y conocemos mejor cómo utilizar tanto las terapias disponibles desde hace años como las nuevas estrategias para controlar la enfermedad y prevenir complicaciones”, explicó Guillermo J. Pons-Estel, coordinador de GLADEL e investigador principal de la actualización.

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El acceso a especialistas y medicamentos condiciona las decisiones clínicas

La diferencia central respecto de las guías elaboradas en Estados Unidos o Europa está en la adaptación a los límites de acceso que persisten en distintos países latinoamericanos. Las recomendaciones incluyen criterios de equidad, disponibilidad, costos, factibilidad y aceptabilidad, además de los beneficios y riesgos clínicos de cada intervención.

La perspectiva de pacientes de la región orientó la evaluación de terapias y consolidó las decisiones compartidas entre los pilares de buena práctica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

América Latina y el Caribe reúnen 33 países y más de 650 millones de habitantes, con sistemas sanitarios heterogéneos. La distancia respecto de los centros de referencia, la escasez de especialistas en reumatología, las demoras diagnósticas y las dificultades para acceder a estudios o medicamentos pueden modificar el pronóstico de las personas con lupus.

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“La evidencia internacional no alcanza si no puede traducirse a la realidad latinoamericana”, afirmó Bernardo Pons-Estel. “En nuestra región, no basta con saber cuál es el mejor tratamiento disponible; también debemos establecer cómo ofrecerlo oportunamente y cómo adaptar las decisiones a las posibilidades reales de cada sistema de salud”.

Las guías no plantean que las limitaciones de recursos reduzcan los objetivos terapéuticos. Proponen alternativas para que los equipos médicos puedan elegir opciones viables de acuerdo con cada contexto, con la meta de alcanzar el mayor control posible de la enfermedad.

La nefritis lúpica concentra parte de la nueva información disponible

El compromiso de los riñones, denominado nefritis lúpica, ocupa un lugar destacado en la actualización. Esta manifestación puede provocar daño renal permanente y afecta, según estimaciones globales, entre el 30% y el 60% de las personas con lupus.

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La nefritis lúpica ocupa un lugar destacado en la actualización (Freepik)

El tema resulta especialmente relevante en América Latina por la mayor frecuencia de afectación renal observada en determinadas poblaciones de la región. Las nuevas guías incluyen recomendaciones diferenciadas para el tratamiento inicial y las etapas posteriores de la nefritis.

El equipo investigador realizó una revisión sistemática y un metaanálisis en red sobre las opciones de inicio para esta complicación. El trabajo reunió 40 ensayos clínicos aleatorizados con 5.450 pacientes y comparó distintos tratamientos solos o combinados.

Los resultados indicaron que algunas combinaciones terapéuticas pueden mejorar la respuesta renal completa frente a los esquemas tomados como comparación. Esa información se incorporó al análisis de beneficios, riesgos y factibilidad de las alternativas disponibles.

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La experiencia de los pacientes pasó a formar parte de la elaboración

La actualización sumó la participación de 28 personas con lupus de distintos países de la región. Respondieron una encuesta estructurada sobre los resultados que consideran prioritarios, la magnitud de mejoría que perciben como relevante y los daños que juzgan importantes.

Las respuestas ayudaron a definir qué desenlaces debían tener mayor peso durante la revisión de estudios clínicos. También permitieron establecer parámetros para determinar si el beneficio o el daño de una intervención podía considerarse pequeño, moderado o grande.

La atención centrada en la persona y las decisiones compartidas quedaron incorporadas entre los 10 pilares de buena práctica que establece el documento. Los demás abarcan el diagnóstico temprano, el abordaje multidisciplinario, la prevención de infecciones, la vacunación, el seguimiento cardiovascular, la fotoprotección, los hábitos saludables, el uso de antimaláricos, el empleo racional de corticoides y la planificación del embarazo.

Laura, una paciente de México que participó en la revisión, sostuvo que la experiencia de quienes reciben tratamiento debe ser considerada en las consultas médicas. “Es importante que podamos comunicar a los profesionales de la salud qué sentimos, cómo lo sentimos y de qué manera funciona en nuestro cuerpo el tratamiento que estamos recibiendo”, expresó.

Para elaborar la nueva versión, los investigadores identificaron 19.480 registros científicos y seleccionaron 68 ensayos clínicos aleatorizados publicados desde las recomendaciones de 2018. El proceso aplicó la metodología GRADE, que evalúa la certeza de las pruebas disponibles y permite formular recomendaciones clínicas.

Además de los especialistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, el documento fue revisado por expertos de China, Francia, Ghana, Grecia y Estados Unidos.

GLADEL y PANLAR prevén avanzar hacia un modelo de guías vivas, con vigilancia continua de la literatura científica y actualizaciones cuando surjan resultados que puedan modificar la práctica clínica. La intención es acortar el tiempo entre la aparición de nuevos datos y su incorporación a las decisiones médicas en América Latina.