El actor no coincidió con la devolución del jurado, que le remarcó que se trata de “un programa de canto, no de imitaciones”.

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La presentación de Miguel Ángel Rodríguez y Ana Petrich en Es mi sueño derivó en un tenso momento frente al jurado, luego de que los artistas recibieran cuestionamientos por su versión de “Lágrimas negras”, popularizada por Diego El Cigala. La pareja sumó 68 puntos de Abel Pintos, 68 de Joaquín Levinton y 70 de El Puma Rodríguez, cuyas devoluciones pusieron en discusión el enfoque elegido para la canción.

Pintos destacó el avance de Petrich, aunque consideró que la puesta apoyada en el flamenco se interpuso en la conexión emocional con la canción. “Mi puntaje es alto en reconocimiento a tu crecimiento, Ana”, explicó. “Si no hubieran llevado la canción a la actuación del flamenco durante toda la canción, probablemente habría ido más arriba”.

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El cantante sostuvo que Petrich ha consolidado una identidad propia y le pidió que no la pierda. “No está mal darle un eco o un arreglo a la canción, pero a mí, en lo personal, no me permitió llegar al sentimiento. Me faltó eso porque estaba actuada”, señaló. Aun así, remarcó: “Siento que se están encontrando”.

Joaquín Levinton coincidió con su colega en que la propuesta podía dificultar la lectura de la interpretación, aunque dijo que le había gustado y que la consideraba válida. Por eso les otorgó 68 puntos. También le recomendó a Petrich que cuide el uso de su registro agudo cerca del micrófono para evitar que la voz sonara estridente.

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Joaquín Levinton intervino en el cruce entre Miguel Ángel Rodríguez y El Puma: “No le contradigas al jurado”

La devolución más crítica fue la de El Puma Rodríguez, quien les dio 70 puntos. “Este es un programa de canto, no de imitaciones. Mi puntaje es porque creo en la pareja, pero no es para imitar nada”, afirmó antes de pedirles que fueran naturales.

Miguel Ángel Rodríguez respondió que algunas canciones tienen rasgos muy característicos y aclaró que no buscaban una imitación exacta. El Puma lo interrumpió para insistir en su postura: “Olvídate de eso, tú eres Miguel Ángel. No es imitar a nadie”. Levinton intervino entonces con una advertencia: “No le contradigas al jurado”.

El Puma profundizó su cuestionamiento y sostuvo que, durante la actuación, no vio a los participantes sino a “otras personas”. “Cómo pierden el tiempo imitando unas voces que no son de ustedes. Me da mucha pena que hagan eso. Canten ustedes”, expresó.

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Levinton le preguntó por qué había asignado una calificación alta si no le había gustado la propuesta. El Puma respondió que confiaba en el potencial de ambos: “Son buenísimos, no pierdan otra oportunidad. Solamente de verdad”.

El Puma Rodríguez se levantó y se fue de Es mi sueño: “Este momento iba a llegar”, atinó a decir Abel Pintos

El Puma Rodríguez abandonó de manera inesperada su silla en el jurado de Es mi sueño y dejó a sus compañeros sin una explicación al aire. La salida ocurrió este martes, durante una emisión del ciclo que conduce Guido Kaczka, y duró apenas algunos minutos, aunque alcanzó para alterar la dinámica del estudio y habilitar las bromas entre los artistas.

El cantante venezolano se levantó de su lugar sin hacer comentarios y se retiró mientras continuaba la grabación. La ausencia fue advertida de inmediato por Abel Pintos, Ángela y Joaquín Levinton, quienes observaron la silla vacía sin conocer el motivo de la partida.

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Lejos de expresar preocupación, Pintos recurrió al humor ante la situación. “Se fue, listo. Este momento iba a llegar, en el que El Puma se harte y nos abandone. Fue muy lindo mientras duró”, comentó el músico, una frase que provocó risas en el estudio y distendió el momento.

La salida de Rodríguez modificó por un instante la composición habitual del panel. Mientras el intérprete de “Agárrense de las manos” permanecía fuera de escena, sus compañeros continuaron con la emisión y con los comentarios sobre el lugar que había quedado libre.

Levinton retomó la broma de Pintos y se refirió a la silla vacía junto a Ángela. “La verdad que todo este tiempo que estuvo me encantó. Hay que ver a quién ponemos en esa silla o si lo dejamos así”, dijo el líder de Turf, quien luego ocupó de manera momentánea el lugar de El Puma.

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La posibilidad de una vacante quedó solo en el terreno del humor. El Puma Rodríguez regresó al programa poco después de haberse retirado y retomó su puesto en el jurado. No hubo explicaciones al aire sobre los motivos de su breve salida ni un anuncio previo antes de que se levantara.

Con su regreso, el jurado recuperó su formación habitual y la emisión de Es mi sueño siguió sin una interrupción prolongada.