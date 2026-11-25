La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich

Guardar

En medio de una feroz guerra entre la iglesia y las empresas de juego, un plenario de las comisiones de Salud; Legislación General; y Justicia y Asuntos Penales del Senado discutirá, desde las 10, el proyecto de ley para combatir la ludopatía -un drama que avanza, sin cesar, desde hace varias administraciones-, que Diputados aprobó en noviembre de 2024. A contrarreloj, el oficialismo busca acordar un dictamen con aliados que incluya cambios a votarse mañana en el recinto, lo que implicaría un año más de vida a la iniciativa y un regreso, en segunda revisión, a la Cámara baja.

Para que todo esto tenga sentido y circule por dicho sendero, hay una condición indispensable que las bancadas dialoguistas le exigieron a la jefa libertaria, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires): en caso de modificaciones, el Ejecutivo deberá asumir un compromiso público de incluir este tema en las -casi seguras- sesiones extraordinarias que convocaría para diciembre. Y que allí se defina el asunto, por la versión original o la cambiada, antes de las fiestas.

PUBLICIDAD

La porteña recibió ayer a una delegación de la Pastoral Social, aunque desde su entorno deslizaron a Infobae que no fue por el texto en puja, lo cual llamó aún más la atención. Mas allá de esto, la líder mileísta en la Cámara alta comanda un operativo para llegar al plenario sin puntos flojos en lo que sería el despacho con cambios. Los aliados ya avisaron: si para las próximas horas aparecen dudas o volteretas de último momento desde la Casa Rosada, avalarían lo de Diputados y lo sancionarían el jueves en el recinto.

Como un sector mayoritario del oficialismo -unos juegan a la ambivalencia, con mensajes culposos en redes- y la oposición dialoguista no desea que ocurra eso, será trascendental arribar a las 10 de hoy con un articulado conciso, detallado y, por sobre todas las cosas, claro. Es decir, sin una sola fisura debido a que, si ello ocurriese, el efecto dominó sobre legisladores se activará y nadie logrará frenarlo. La clave está en si el Ejecutivo acepta la condición de aliados. Es el peor de los problemas: que alguien de Balcarce 50 sirva de garante y luego se cumpla con la palabra empeñada.

PUBLICIDAD

El pleno de la Cámara alta sesionó la semana pasada y volverá a hacerlo mañana. El temario se definirá desde las 13 de hoy, en la reunión de Labor Parlamentaria (Prensa Senado)

Hasta las 20 de ayer, la respuesta de diversos bloques coincidía en “se está trabajando”. Justo, en un tema muy delicado sobre el que el Gobierno hizo la plancha durante mucho tiempo y, ahora, corre con desventaja frente a un sinfín de oportunistas, excepto por los mensajes que emite la Coalición Cívica -no tiene senadores-, única fuerza que mantuvo la vara durante décadas en relación con el juego y la ludopatía.

El resto, de lejos, es decorado o trata de arañar protagonismo en un área más que sensible. Más la hipocresía de varios gobernadores, con legisladores que dicen estar a favor y, en privado, sueñan con alterar la versión original. Si tanto preocupara la situación, se hubiese avanzado antes con la ley de salud mental que aprobó la Cámara alta a fines de octubre pasado. Hay un silencio abismal sobre el articulado en cuestión. ¿Qué incorporó ese texto como adicción? A la ludopatía. El kirchnerismo se opuso, al igual que ex colegas de bancada. Por eso la discusión en ciernes es, en gran parte, cínica y deshonesta.

PUBLICIDAD

De lograrse un dictamen, en la reunión de Labor Parlamentaria de las 13 se cerrará la sesión con esta norma -que cuenta con preferencia votada la semana pasada, con o sin despacho- y la reforma política con la que el Gobierno quiere suspender las PASO 2027.

Para el último tópico, la base de obligatoria de 37 adhesiones -mayoría absoluta, por ser electoral- se mantiene firme en oficinas libertarios y, de lograr la venia de un par de silvestres provinciales, habría mejores proyecciones. No obstante, en una reunión de asesores oficialistas se hizo esta consulta y, para sorpresa de todos, la respuesta fue que el debate de los involucrados era “por cuestiones técnicas” y no numéricas. Sorprendente.

PUBLICIDAD

Villarruel, en colectivo

Victoria Villarruel saludó a un chofer de la Línea 37

Tras asistir a un evento en el anexo de Diputados, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel -reemplazará a Javier Milei en las próximas horas, por el viaje del primer mandatario a Paraguay-, prefirió caminar la cuadra de regreso a la Cámara alta y, sobre Combate de los Pozos, fue saludada de lejos por un chofer de la línea 37 de colectivos. La funcionaria no dudó y, pese a la rigurosa logística de seguridad por su cargo, se subió a la unidad e intercambió un pequeño diálogo con quienes se encontraban en ese momento arriba del rodado.