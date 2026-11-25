Luciana Geuna se convirtió en la séptima participante eliminada de MasterChef Celebrity Argentina tras perder la definición ante Julieta Poggio (Video: Instagram)

Guardar

Luciana Geuna se quebró en llanto y no pudo contener la emoción al convertirse en la séptima eliminada de MasterChef Celebrity Argentina, tras perder el mano a mano final contra Julieta Poggio en la gala de eliminación de la semana 8. La periodista, que había regresado apenas un día antes luego de ausentarse por “problemas personales”, no logró revertir la racha negativa que la perseguía desde su reaparición y tuvo que despedirse de las cocinas del reality conducido por Wanda Nara.

La noche arrancó con un desafío de alto nivel: los participantes que portaban delantal negro recibieron en sus estaciones un fondo oscuro de carne, una preparación de cocción prolongada —más de 48 horas con huesos y carne— que debían utilizar como base obligatoria para un plato de elaboración libre. Con 60 minutos en el reloj, cada concursante apostó por una propuesta diferente. Los mejores resultados de la noche los obtuvieron Martín Campilongo —conocido como Campi—, con un tomahawk grillado con papas al horno; Edith Hermida, que presentó un goulash con paetzel; y Pablo Giralt, autor de unos lomos con papas fondant, salsa de echalote y pimienta. Los tres se ganaron el pase directo a la siguiente semana.

PUBLICIDAD

El desafío de la gala de eliminación impuso a los concursantes el uso obligatorio de un fondo oscuro de carne con 60 minutos de tiempo

Luego, el jurado convocó a Luck Ra, Rocío Robles y Elizabeth Vernaci para señalarles aspectos a mejorar, aunque también los habilitó a continuar en la competencia. La tensión escaló cuando Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana llamaron al frente a Geuna, Poggio, Pablo Migliore y Grego Rossello, anunciando que entre ellos cuatro estaba la persona —o las dos personas— que abandonarían el certamen esa noche. El fantasma de la doble eliminación sobrevoló el estudio, ya que la semana anterior no había habido ninguna salida.

El risotto de hongos y ojo de bife desmechado que presentó Geuna no convenció al jurado. Betular cuestionó desde el principio cómo estaba cortada la carne —“¿Está cortado con cuchillo o con los dientes?“—, luego determinó que “la carne no aportó mucho” y que al plato le faltaban hongos. Martitegui sumó que el arroz estaba demasiado al dente: le faltaba cocción. Del otro lado, Poggio apostó por sorrentinos de ricota y hongos a la crema cocinados directamente en el fondo de cocción. La ex Gran Hermano recibió críticas técnicas —Botana le recomendó hacerlos “con menos pollerita” y Betular explicó la diferencia entre pastas al brodo y pasta con salsa—, pero su propuesta logró superar a la de la periodista.

PUBLICIDAD

El risotto de hongos y carne de Luciana Geuna cosechó objeciones de Damián Betular y Germán Martitegui por la falta de cocción del arroz

Martitegui despachó rápidamente a Migliore y a Rossello del grupo en riesgo para resolver el mano a mano definitivo entre las dos mujeres. Tras la deliberación, el veredicto fue inapelable: Geuna debía abandonar las cocinas. “Estoy seguro de que el risotto de tu casa es mucho más rico del que te salió hoy. Te tenés que ir con la frente en alto”, le dijo Martitegui en la despedida. Betular valoró su profesionalismo y le pidió que se prepare para volver en el repechaje. Botana cerró con un reconocimiento personal: “Gracias por estar acá y por dejarnos conocerte, y gracias por ser la periodista que sos”.

La salida fue muy emotiva. Geuna tuvo dificultades para articular las primeras palabras frente a Nara, el jurado y sus compañeros. “Me cuesta un poco hablar. Pero valoro mucho el haberme animado. Nunca dudé y lo disfruté mucho”, logró decir entre lágrimas. Luego agregó: “Estar en este programa es muy nutritivo en todos los sentidos. Y haber estado acá es algo que agradezco mucho”. También tuvo palabras de afecto para su marido y sus hijos, a quienes les envió un saludo especial desde las cocinas del programa.

PUBLICIDAD

La periodista arrastraba una devolución negativa en la última chance luego de su reincorporación al certamen por asuntos personales

La eliminación de Geuna llegó en el peor momento posible para ella. La noche anterior, en la instancia de última chance, había regresado al programa tras varios días de ausencia —Nara explicó que se debieron a “problemas personales”— y presentó una brochette de pollo marinado en yogurt con ensalada de frutillas, pepino y menta que el jurado rechazó de plano. Betular señaló que “a la caramelización le faltaban años” y que no entendía la lógica del plato; Botana la describió como “rarísima”. La periodista ya había declarado sentirse “derrotada” esa noche, antes de saber que no lograría salvarse y que tendría que enfrentar la gala de eliminación. Finalmente, la racha no se revirtió.