La modelo dominicana superó la ronda de vestido de noche y obtuvo un lugar entre las cinco finalistas (Instagram)

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Melissa Núñez alcanzó el puesto de primera finalista de Miss Universo 2026 y devolvió a República Dominicana a los dos lugares más altos del certamen 17 años después de que Ada Aimée de la Cruz quedara a un paso de la corona en 2009. La representante dominicana fue superada por la puertorriqueña Jennifer Barreto, quien ganó en San Juan, Puerto Rico, y se convirtió en la primera madre en obtener el título.

Núñez es la segunda dominicana que logra la posición de primera finalista en la historia del concurso. El país obtuvo su única corona universal en 2003, cuando Amelia Vega fue proclamada ganadora.

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La edición número 75 de Miss Universo reunió a 116 candidatas en la capital puertorriqueña. La final enfrentó a Barreto y Núñez, que permanecieron tomadas de la mano mientras esperaban el anuncio de la vencedora.

Melissa Núñez demostró que su mayor fortaleza en Miss Universo 2026 fue la autenticidad y el amor por su tierra (Cortesía: Melissa Núñez).

Una trayectoria entre la salud y las pasarelas

Nacida en Palmarito, La Vega, Melissa Núñez comenzó su formación universitaria en República Dominicana, donde cursó tres años de Medicina en la Universidad Católica del Cibao. A los 18 años se trasladó a Estados Unidos para continuar sus estudios y ampliar sus oportunidades profesionales.

En Nueva York, obtuvo formación en Psicología y Ciencias de la Salud en The City College of New York. Su carrera académica se complementó con empleos en la Escuela de Medicina de NYU y el Hospital Bellevue.

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En esos espacios tuvo contacto con pacientes afectados por el abuso de sustancias, sobredosis y procesos de recuperación. Esa experiencia la acercó a las dificultades que enfrentan las personas con adicciones y a la necesidad de acompañamiento durante sus tratamientos.

Su perfil reúne trabajo en el área de salud, estudios sobre comportamiento humano y una carrera internacional como modelo. Esa combinación distinguió a la representante dominicana entre las concursantes de la edición celebrada en Puerto Rico.

Melissa Núñez obtuvo el puesto de primera finalista en Miss Universo 2026 y situó a República Dominicana entre las dos mejores tras diecisiete años.

Puerto Rico, Venezuela, Filipinas y Nueva Zelanda en la clasificación

Jennifer Barreto, de 27 años, compitió como representante de la isla anfitriona y llegó a la gala final con respaldo del público local. Su triunfo estableció un precedente desde que el certamen habilitó en 2023 la participación de mujeres casadas y madres.

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La clasificación final ubicó a República Dominicana en el primer puesto de finalistas con Melissa Núñez. Venezuela fue segunda finalista con Clara Vegas, mientras que Filipinas ocupó el tercer lugar con Bea Millan-Windorski.

Nueva Zelanda completó el grupo de finalistas: Georgia Waddington fue cuarta finalista. El próximo Miss Universo se realizará en Costa Rica en 2027.