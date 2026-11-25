El logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su sede de Washington, D.C. Estados Unidos (REUTERS/Benoit Tessier)

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El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el martes un acuerdo de 18 meses con Ecuador, con acceso a USD 703 millones a través del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, destinado a respaldar reformas orientadas a fortalecer la resiliencia macroeconómica del país andino.

El primer desembolso estará disponible después de la primera revisión del programa y dependerá de la aplicación de las medidas acordadas entre el organismo y las autoridades ecuatorianas. La aprobación se sumó a la conclusión de la sexta revisión del acuerdo vigente bajo el Servicio Ampliado del Fondo, que habilitó un desembolso inmediato de USD 377 millones. Con ese giro, los recursos recibidos por Ecuador dentro de ese programa alcanzarán unos USD 4.000 millones.

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El FMI proyectó que la economía ecuatoriana crecerá 2,7% en 2026, impulsada por el consumo, la inversión y las exportaciones no petroleras. También informó que la inflación interanual se ubicó en 1,3% en septiembre. El organismo estimó que la cuenta corriente mantendrá un superávit de 4,6% del producto interno bruto este año, favorecida por las exportaciones de petróleo y de otros productos.

El Fondo advirtió que, aunque los riesgos disminuyeron desde la quinta revisión, aún permanecen elevados. Entre ellos citó la posibilidad de un fenómeno de El Niño de gran intensidad, un escenario que, según indicó, cuenta con mitigaciones por las reservas existentes y los planes de contingencia.

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Daniel Noboa estrechando la mano de Rodrigo Valdés, quien se desempeña como director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI (Archivo)

El acuerdo busca reducir los riesgos del sector energético, limitar la vulnerabilidad ante desastres naturales y reforzar la gobernanza climática y el financiamiento sostenible.

El FMI recordó que Ecuador volvió a los mercados internacionales de capital en enero de 2026, por primera vez desde 2019, con una emisión de bonos por USD 4.000 millones y una operación de recompra de deuda por USD 3.000 millones. En mayo, el país efectuó una segunda colocación por USD 1.000 millones. Según el organismo, esas operaciones permitieron acumular reservas de liquidez, mejorar el perfil de vencimientos de la deuda y reducir las necesidades de financiamiento.

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El Niño en Ecuador dejó 27 fallecidos y más de 114.000 afectados

Las lluvias vinculadas con el fenómeno de El Niño dejaron 27 muertos y 114.148 personas afectadas en el país andino desde que el Gobierno declaró la alerta roja el 29 de agosto, según el último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Las muertes ocurrieron en las provincias andinas de Azuay, Chimborazo y Pichincha, así como en las costeras de El Oro y Guayas. También se registró una víctima fatal en la isla de Santa Cruz, dentro del archipiélago de Galápagos, ubicado a unos 1.000 kilómetros de la costa continental ecuatoriana.

Los mástiles de la embarcación turística Morgan, la cual sufrió un incidente mientras estaba amarrada en el Malecón 2000 de Guayaquil (Ecuador) (EFE/ José Jácome)

Las precipitaciones causaron 1.914 eventos adversos desde finales de agosto. El balance incluye inundaciones, daños a viviendas, afectaciones en carreteras, puentes y establecimientos sanitarios. Del total de personas perjudicadas, 72.714 constan como afectadas y 41.434 como damnificadas. Además, 28.253 viviendas sufrieron daños y 98 quedaron destruidas. La emergencia también afectó 48,25 kilómetros de vías, 41 puentes y 45 centros de salud.

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Guayas concentra el mayor número de personas afectadas, con 28.886. Le siguen Esmeraldas, con 28.661; El Oro, con 15.820; Los Ríos, con 13.876; Galápagos, con 11.369; Santa Elena, con 6.735; y Manabí, con 5.191.

El pasado fin de semana, las lluvias provocaron nuevas inundaciones en Galápagos. Las precipitaciones superaron la intensidad del aguacero del 31 de octubre, que las autoridades habían identificado como uno de los episodios más graves de la historia reciente del archipiélago.

(Con información de EFE)