La actriz compartió un video con el futbolista a bordo de un carro de golf dentro del predio (Video: Instagram)

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La China Suárez y Mauro Icardi eligieron Uruguay para su más reciente escapada romántica y, lejos de pasar inadvertidos, convirtieron el fin de semana en una serie de postales que inundaron las redes sociales con imágenes de campo, caballos, viñedos y la complicidad que caracteriza a la pareja. El futbolista fue el encargado de llevar el registro fotográfico y, con cada publicación, dejó en evidencia el tono afectuoso que atraviesa su vínculo con la actriz.

Fue Icardi quien encendió los comentarios al compartir una imagen de la China posando de espaldas, en bikini, en el medio de un bosque de pinos. “Belleza salvaje”, escribió el delantero como único texto al pie de la foto. La publicación no tardó en acumular reacciones de todo tipo. La actriz, sin agregar palabras, respondió con un “me gusta” a la publicación.

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El futbolista publicó una fotografía de la actriz en un bosque de pinos acompañada por la frase 'Belleza salvaje'

El carrusel que el futbolista subió a su cuenta incluyó otras imágenes igual de llamativas. En una de ellas, Suárez posaba en bikini sobre un pequeño puente pintado de rojo, rodeada de viñedos bajo un cielo despejado. “Mi ponjita en ‘Tokyo’”, escribió Icardi al pie de esa foto. En otra, ambos aparecen juntos sonriendo para la cámara, con un molino de viento de fondo; allí el delantero eligió la frase “Dame esa sonrisa toda la vida” para acompañar la imagen. También compartió una toma en primera persona desde el lomo de un caballo negro, con otros caballos y un pony a la distancia, que ilustró la jornada ecuestre que disfrutaron en la chacra.

Icardi retrató a Suárez sobre un puente rojo entre viñedos con la leyenda 'Mi ponjita en Tokyo'

La estética campestre y el guiño al mundo rural no fueron casuales. Desde hace años, Icardi lleva con naturalidad un estilo que mezcla lo gauchesco con lo cotidiano (poncho, boina, alpargatas y escapadas al campo), un look que comenzó a ganar atención mediática alrededor de 2020 y 2021 y que generó comparaciones en redes con el estilo habitual de Jakob Von Plessen, el marido de Zaira Nara. La propia Zaira se refirió al tema y reconoció que a Icardi le gustaban el campo y los caballos, aunque admitió que se notaba cierta coincidencia estética entre ambos. Con el tiempo, el futbolista fue alternando ese registro campestre con otros estilos, pero la afinidad por el entorno rural se mantuvo.

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Mauro Icardi y la China Suárez realizaron una escapada romántica a Uruguay con recorridos por viñedos y campos

La estadía incluyó paseos a caballo y postales ecuestres registradas por los protagonistas en una chacra

Lo que sí sumó una capa nueva fue ver a la China plenamente integrada a esa estética. En redes y medios de espectáculos se señala con frecuencia que Suárez adapta su imagen según la pareja del momento, algo que ella misma ha desestimado, argumentando que siempre cambia de estilo, y la escapada a Carmelo volvió a poner el tema sobre la mesa. Durante la boda de Natalia Antolín (diseñadora de moda y madrina de Magnolia, la hija de la actriz con Benjamín Vicuña) la pareja apareció con looks de inspiración campestre y minimalista que compartieron en sus perfiles. Suárez vistió un top strapless beige con escote corazón y una falda larga y fluida con estampa de caballos blancos y paisajes naturales en tonos tierra, diseñada por la propia novia. Icardi optó por remera blanca, pantalón negro satinado de corte recto y zapatillas blancas de estilo urbano.

El delantero difundió en sus perfiles videos desde la montura y postales junto a un molino

El viaje también tuvo su cuota de humor y espontaneidad. La China se grabó mientras recorría la chacra en un carrito de golf, con el futbolista al volante. En el video, ella le preguntó a dónde la llevaba, y él respondió: “A perdernos”. “Te amo”, contestó la actriz. Icardi aprovechó el momento para hacerle un elogio: “Qué linda te queda esa bikini”. Ella cerró el intercambio con un “Gracias, mi amor” antes de continuar el paseo.

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La pareja lució atuendos de inspiración rural durante la boda de la diseñadora Natalia Antolín

Las imágenes de los días previos a la boda también habían llamado la atención. La pareja compartió postales con looks de “recién levantados”, entre árboles y animales, con el mensaje “Buen día con mucho amor”. Allí, Icardi apareció sin remera, con sus tatuajes al descubierto y su nuevo corte platinado con degradado, mientras que Suárez se mostró con un pijama a cuadros en tonos blancos, negros y rosados, ojotas blancas y el pelo suelto. En esa misma secuencia, la actriz acarició y besó a un caballo marrón en una escena que sus seguidores destacaron entre las más tiernas del fin de semana.