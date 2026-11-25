La modelo se sinceró con el conductor de Otro Día Perdido

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Mario Pergolini y Barbie Simons intercambiaron anécdotas sobre el glamour de Hollywood, los ídolos que decepcionan y los encuentros que terminaron por modificar la percepción que tenían el uno del otro. Durante la charla en Otro Día Perdido (Eltrece), la periodista explicó por qué dejó de ver al conductor como “el chico malo” de la televisión.

Pergolini abrió el diálogo con una observación sobre la presencia de Simons en eventos internacionales: “Y te vas sacando fotos por todos lados. Te miran y te dicen: ‘Hola, qué tal’, hacen una foto y vos decís: ‘Pero pará, pará’”.

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Simons respondió que disfruta de esos encuentros y bromeó con haber conseguido una imagen junto al propio conductor. “Me voy sacando fotos con todos. Ya tengo foto con Mario Pergolini. En esa fiesta en Hollywood en particular estábamos con Evelyn un poquito copeteadas. La pasamos lindo, estuvo divertido. Nos pusieron maquilladores, fotógrafos y filmmakers. Estábamos en la alfombra roja, nos creíamos una más de Hollywood. Era el after party de la premiere de la serie de Kim Kardashian, Glenn Close y Sarah Paulson”.

Mario Pergolini y Barbie Simons dialogaron en el programa Otro Día Perdido sobre sus experiencias con figuras del espectáculo

“Las invitaron y ni se acuerdan dónde fueron”, intervino Pergolini. La conductora sostuvo que su fascinación por ese mundo viene desde la infancia. “Yo siempre reconocí que soy muy chula de Hollywood. Crecí viendo las alfombras rojas, los Globos de Oro, los Emmy y todo eso”.

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Pergolini le recordó que no se trataba de una experiencia aislada: “Pero estuviste, has estado ahí desde hace años”. “He estado y lo disfruto. Cada vez que estoy ahí sigo agradeciendo”, respondió Simons.

El conductor ironizó sobre los beneficios de esa exposición: “¿En ningún momento decís: ‘Basta de esto, por el amor de Dios. Estoy harta de tanto glamour, de que me paguen todos los viajes y de pasarla genial’?”.

Para Simons, la respuesta era evidente. “Es el sueño de cualquiera. Escuchame vos, el otro día te vi con Ron Wood. Has entrevistado a todas las estrellas de la música, a todos tus máximos ídolos. ¿En algún momento te has cansado de eso? Decime la verdad”.

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Pergolini admitió que algunos encuentros con figuras admiradas no resultaron como esperaba. “Con algunas personas te desilusionás un poco”.

Barbie Simons relató su asistencia a la fiesta posterior a la presentación de una serie con Kim Kardashian, Glenn Close y Sarah Paulson en Hollywood

“Never meet your idols. Repeat after me: never meet your idols (Nunca conozcas a tus ídolos). ¿Te ha pasado? ¿Con quién?”, preguntó ella.

“Con un montón. Ray Charles, por ejemplo. Lo conocí a Ray Charles. De hecho, el día que se murió dije: ‘Me dio una sonrisita también’. Tengo que admitirlo. También he conocido a otros que, a lo mejor, no tenía muy arriba y terminaron siendo encantadores”, reconoció el conductor.

Simons aprovechó ese punto para contar que atravesó un proceso similar con Pergolini. “Me pasó con vos. Para mí, de chica, vos eras el bad boy, el chico malo de la escena. ¿O no? Eras el bad boy”.

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La periodista explicó que, pese a haberlo visto durante años en televisión, no había tenido trato directo con él. “Yo no conocía a Mario, más allá de verlo de chica, seguramente en Canal 9, en la época de TV Ataca. Mi papá trabajaba en el 9, pero nunca lo había visto. Y se dio que, en menos de dos meses, me lo crucé cinco veces: en la apertura de un teatro, en una gala de una fundación, en el oftalmólogo, en un restaurante de la Costanera y en el teatro con su hija. Mario no va a ninguna parte, pero lo crucé cuatro o cinco veces o más”.

Fue entonces cuando Pergolini destacó que sus encuentros siempre se daban con sus familias presentes. “Vos con tu mujer, con tu hija; yo en compañía de mi novio, que siempre nos dice: ‘Ustedes están siempre juntos’. Y sí, es mi novio. Me pasó de decirle a mi novio, que creo que se conocen y tienen buena onda: ‘Che, pero no es tan bad boy, qué buena onda es Pergolini’”, relató Simons.

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Ante esa definición, Pergolini aseguró que la imagen de “chico malo” no coincidía con su forma de ser. “Porque soy re buen tipo”, dijo. Simons insistió en que, de chica, lo asociaba con ese perfil, pero el trato cotidiano modificó su impresión. “No, soy divino. Nada que ver. Nunca, nada, nunca. Siempre mimido”, respondió el conductor entre risas. La periodista señaló entonces que le gustó conocerlo, mientras Pergolini atribuyó esa percepción a un cambio personal: “Claro, porque soy un tipo agradable. Me agarraste en una buena etapa de mi vida”.