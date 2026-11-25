Nicolás Chiesa triunfó en su primera experiencia como técnico con Deportivo Cúcuta al salvarlo del descenso, pese a que se sumó en medio de la competición (@nicolashernan80)

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“Mato por mis jugadores, los defiendo a muerte”. Con una pasión radiante tras su salvación de “película” del descenso con el Deportivo Cúcuta en Colombia, Nicolás Chiesa dio un golpe sobre la mesa en su primera experiencia como entrenador en la élite del fútbol. En una entrevista con Infobae, el argentino habló de sus vivencias en Argentinos Juniors, Italia, Malta y su paso por Boca Juniors junto a Nicolás Burdisso. Luego de su experiencia en la selección de Ecuador con Gustavo Alfaro y Sebastián Beccacece —a quien catalogó como el más “loco” de todos—, comenzó su carrera como técnico principal.

Su irrupción como DT dejó una huella en Colombia: se hizo cargo en medio de la competencia de Cúcuta con el objetivo de escapar del descenso. Pese a las adversidades, sumó 26 puntos para alejarse del fondo de la tabla de posiciones y mantener la categoría con dos fechas de antelación. “Estoy muy feliz y muy agradecido por esta posibilidad que me salió después del Mundial, al tomar la decisión de iniciar nuevamente como primer entrenador. Me entusiasmó la liga, que para mí después de Argentina y Brasil es la tercera de Sudamérica. El desafío de agarrar un equipo popular, con mucho público y mucha presión, y la dificultad de tener que ir a pelear el descenso. Siempre difícil y es como ganar un campeonato para el lugar. El análisis de estos meses son muy positivos. No solo en todos los datos y estadísticas, que la verdad es que son muy positivos, sino la forma en la cual conecté con los futbolistas. Tengo mucha alegría por el valor y el reconocimiento que me dio el fútbol colombiano”, señaló a Infobae.

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El entrenador de 46 años se define como “un obsesivo de construir victorias”. Con “principios de juego y trabajo simples”, Chiesa explicó con pasión su conexión devota con el fútbol: “Hago todo para lograr la victoria. Lo doy todo en eso, de pensar hasta el mínimo detalle de mi equipo, en estrategia del plan de partido, en estrategia de detalle del juego, que me puede hacer la diferencia en un partido específico y a mucho análisis del rival. Soy muy obsesivo de los detalles. Todo esto es muy importante, pero lo más importante es potenciar a los futbolistas, que son los protagonistas. Los futbolistas son los que te hacen ganar. Entonces, nunca va a haber una estrategia, o un módulo, o un trabajo más mío, más importante que los futbolistas que tengo a disposición. A partir de los futbolistas que tengo a disposición es que yo armo las estrategias y los trabajos”.

Antes de brillar en Cúcuta e integrar los planteles mundialistas de Ecuador, Nicolás Chiesa integró la comisión de fútbol de Boca Juniors en 2019 (Maximiliano Luna)

Más allá de que el grueso de su carrera profesional transcurrió en el ascenso de Italia —Brindisi, Pisa, Benevento, entre otros—, Nico Chiesa se formó en Club Parque de la mano de Ramón Maddoni y Yiyo Andretto, quienes lo incorporaron en Argentinos Juniors a los 11 años y los recuerda con emoción como las personas más importantes en su trayectoria. “Me marcaron por inculcarme esa pasión por el fútbol y a enseñarme a competir desde que tenía seis años. La verdad que son ellos los que me marcaron. Ramón no está más y lo recordaré con mucho agradecimiento de por vida. Yiyo, que está presente, se lo agradezco cada vez que hablo, porque me han enseñado a competir y a jugar al fútbol y me han inculcado valores futbolísticos que hoy como entrenador son parte de mí y me han ayudado a transcurrir mi carrera como futbolista”, contó con una enorme sonrisa en su rostro.

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Ante la consulta de si le gustaría dirigir al Bicho de La Paternal, Chiesa no dudó ni un segundo: “Argentinos es mi familia. Es un club al cual le debo todo, porque me formaron como persona y como jugador de fútbol. Cada vez que vuelvo al club y estoy con la gente del club se me pone la piel de gallina. Disfruto del presente increíble de Argentinos y siempre va a ser mi casa. Ojalá que algún día tenga la posibilidad de ser parte del club como entrenador y poder cumplir ese sueño que no pude cumplir como futbolista. Como parte de la familia del club, espero que Nico Diez, que es mi amigo, se quede diez años más porque está haciendo un trabajo extraordinario y es incalculable lo que le está dando al club. Ojalá haya Nico Diez para mucho rato, pero es un sueño”.

Nicolas Chiesa trabajó con Gustavo Alfaro en Boca Juniors y en la selección de Ecuador, donde lo acompañó como parte del cuerpo técnico

Uno de sus amigos incondicionales de la vida es Nicolás Burdisso, con quien tuvo un llamado vital para dar un salto en su carrera: formó parte de la reconstrucción de Boca Juniors en 2019. “Nicolás es un hermano de la vida y tengo un agradecimiento enorme. Como le digo siempre a él, cada vez que logro algo en el fútbol, al primero que le mando un mensaje es a él para agradecerle. Él confió en mí, en darme una oportunidad grandísima, porque me etiquetaron como jefe de scouting en Boca, pero la realidad es que era eso y éramos mucho más. Darme la oportunidad de gestionar junto a él y Aníbal (Matellán) un club tan importante, desde la primera división hasta infantiles, de la A a la Z, como uno dice. Es un agradecimiento que lo voy a tener de por vida. Y después yo tengo admiración por él como director deportivo, por la capacidad y la preparación que tiene. Como persona es un hermano de la vida”, explicó con pasión.

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En esta línea, sobre su paso por la entidad de la ribera, agregó: “Boca es uno de los clubes más importantes del mundo y ser parte de esa historia, de haber tenido la posibilidad de vivir trece meses fue un privilegio. Recuerdo cada día que he estado ahí con mucho agradecimiento, felicidad. Si uno vive y trabaja y rinde en el mundo Boca, creo que está preparado para trabajar en cualquier parte del mundo”.

Nicolás Chiesa mantiene una gran relación con Nicolás Burdisso y Esteban Cambiasso, con quien compartió vestuario en la categoría 80 de Argentinos Juniors

Chiesa se convirtió en ladero de Gustavo Alfaro en el cuerpo técnico de la selección de Ecuador, que clasificó al Mundial de 2022. Tras un paso por Independiente como asistente de Carlos Tevez, Nicolás regresó a la Tri acompañado por Sebastián Beccacece. En una vida en la que trabajó y formó grandes relaciones con figuras de la talla de Daniele De Rossi, Walter Samuel, Esteban Cambiasso y el mencionado Nico Burdisso, Becca se impone en la competencia de “¿quién está más loco?”.

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“Me parece que nos gana a todos”, soltó entre carcajadas. Uno de los grandes puntos en los que se diferenció fue en la vestimenta, un ítem en el que Beccacece fue furor durante la Copa del Mundo 2026. “Yo perfil bajo. A mí me gusta pantalón de vestir y camisita o chomba. Y él cuando me veía, yo voy así a trabajar, me acostumbré tantos años en Italia, para mí es normal, yo me siento cómodo así. Yo iba así a la federación y él iba en jogging. Y él me decía: ‘¿Cómo te vas a vestir así?’. Yo me siento normal, estoy cómodo así. Entonces, él dice: ‘La joggineta, la joggineta’. Y después fue al mundial y se metió todo de Armani, tremendo personaje. No, pero un fenómeno. Muy buena gente”.

“Todo tienen su estilo. Todos tienen su forma, su manera. Con todos la pasé muy bien. Nos divertimos y después todo apasionado, cada uno a su manera. Creo que ellos me recuerdan con mucha alegría. Seguimos teniendo la amistad que tenemos con mucha alegría y me siento privilegiado. A veces me pasa eso, que te llegan mensajes así. Walter Samuel el otro día, que es amigo, me felicitó con dos minutos de audio. Este tipo de amistades del fútbol, que uno las vive de manera natural, porque son muchos años de amistad, de relaciones, pero que al fin y al cabo, termina siendo un privilegio desde mi punto de vista. Que gente así esté pendiente de mí, esté pendiente de cómo me va, está pendiente de felicitarme si salen bien de alentarme o de darme fuerza si sale mal. Después cada vez que nos vemos nos divertimos. Nos divertimos porque siempre contamos anécdotas vividas”, aseveró sobre las relaciones que le dejó el fútbol.

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Con Cúcuta, Chiesa consiguió ocho victorias, dos empates y seis derrotas en 16 partidos. En medio de la presión por salvarse, quedó a un punto de los playoffs y sacó una diferencia de 12 unidades sobre la pelea por la permanencia (Maximiliano Luna)

- ¿Qué tan importante fue para tu carrera la formación en Argentinos, el paso por Europa y Boca y la integración en la selección de Ecuador?

- La formación fue muy importante. Me empecé a preparar a los 32 años y me retiré casi a los 38 para empezar a dirigir en Malta. Me preparé mucho en esos años mientras jugaba, sabiendo que era una nueva carrera y así había que hacerlo. Y el recorrido que tuve de trabajo, desde Malta, el trabajo con Nico (Burdisso) en Boca, con Gustavo (Alfaro) acá en Ecuador, con Carlos (Tevez) en Independiente, con Seba (Beccacece) en Ecuador; me dio mucha formación y preparación. Son muchas experiencias vividas, mucho aprendizaje de los líderes que he tenido, mucho aprendizaje de los futbolistas que he tenido. Eso creo que cuando uno lo sabe capitalizar y sacar buenas conclusiones, son la mejor formación, son la mejor escuela o universidad, desde mi punto de vista. Yo soy muy humilde y agradecido de ser parte del fútbol, por mi pasión por él. Lo he sido siempre de futbolista y como digo yo, de la línea para afuera, más todavía. Y creo que la mejor manera de honorar las oportunidades que te da el fútbol es estar preparado y ser muy profesional, dándolo todo 24/7 por el fútbol. No tengo mucho más secreto que eso.

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- ¿Cuál es el impacto más importante que crees que hay que dejar en una institución?

- Uno tiene que dejar su impronta, su huella en el club que uno ha estado. Con hechos y en cada persona que lo ha tratado a uno o que uno ha tratado con ellos. Desde un utilero, el señor que te abre la puerta, el cuerpo médico, dirigente, director deportivo o administrativo. Y creo que lo principal, que es el futbolista, que es el verdadero protagonista. Dejarle al futbolista una mejora de lo profesional o de lo personal. Es algo que a uno lo hace feliz. Sinceramente, en cada lugar que estuve, estoy y estaré como entrenador, también quiero dejar mi huella desde el punto de vista de los logros. Soy muy exigente y muy ambicioso y tengo obsesión por lograr esos objetivos. Cuando uno logra objetivos también deja un patrimonio en el club que no es menor. Y eso para mí es parte de mis objetivos.

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Dejarle al club una mejora en el patrimonio, porque yo ahora en Cúcuta, salvándome del descenso, hice debutar entre cuatro o cinco chicos de titular, de los cuales un 2008, Dayan Pérez, que terminó jugando siete, ocho partidos, hizo cuatro goles. El valor de él hoy es mucho más del que tenía cuando yo llegué. Ahí creo que uno dejó al club, por dar solo un ejemplo, que para mí es importante eso también. Dejar un patrimonio que sea con hechos. Una cosa es un hecho concreto y otra cosa es lo que uno cree o piensa que ha dejado, pero que en realidad ese patrimonio o esa huella la tienen que de verdad decir los dirigentes o los futbolistas. Con hechos no hay discusión.

Nicolás Chiesa formó parte del cuerpo técnico liderado por Sebastian Beccacece en la selección de Ecuador durante el Mundial 2026 (@nicolashernan80)

- A pesar del contexto de presión que tenía Cúcuta, ¿cómo hiciste para imponer tu improntea y cuál es la importancia del trabajo entre semana?

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- Todo esto es muy importante, el trabajo, la estrategia y todo, pero lo más importante es potenciar a los futbolistas, que son los protagonistas. Con mi principio de juego, que va a ser igual en Cúcuta o en el Manchester United. Yo creo que mi pizarrón no va a ser nunca más importante que los futbolistas, mis videos no van a ser nunca más importantes que los futbolistas, mis fichitas no van a ser nunca más importantes que los futbolistas. Porque yo voy a armar las fichitas, el pizarrón, los videos y la estrategia a partir de los futbolistas que tengo. Por eso es tan divertido cómo lo siento, porque estoy siempre dándole vueltas a partir de los futbolistas que tengo.

La empatía y la cercanía con el futbolista es clave. Yo soy un líder que mato por el futbolista, lo defiendo a muerte públicamente con el club, pero puerta adentro estoy muy cercano, pero soy muy exigente. Les exijo mucho, les marco y les pongo límites. Les digo cosas que no quieren escuchar cuando hay que decírselas.

Como me dijo una vez Julio Velasco, la realidad nuestra es el rendimiento de nuestros atletas. Para mí, esa es una de las grandes verdades que aprendí. La llegada del futbolista, esa cercanía, ponerle límites y marcarle cuando hay que marcarle que están haciendo las cosas mal, es lo que el futbolista después te va a agradecer. Porque si vos al futbolista no le marcás las cosas, no te dedicás a él, ¿cuánto le dejás al futbolista si vos solo lo utilizás en función de lo que vos necesitás obtener? Yo no utilizo al futbolista, yo al futbolista pongo a los que mejor están. Cuando me presenté en Cúcuta dije: ‘Va a jugar el que mejor está, no me interesa el documento’. Lo demostré con hechos. Es mi manera de sentir. Yo lo que digo siempre del fútbol es que dos más dos no es cuatro.

- ¿Cuáles fueron las claves para convencer a los jugadores de Cúcuta para salvarse del descenso en Colombia?

- Yo siento que la dificultad en el fútbol como técnico es lo más lindo, porque para eso hay que tener plan, estrategia y una forma clara de trabajo. Yo tengo una forma muy clara, muy simple, de principios de juego y principios de trabajo. Creo que la mayor virtud fue haber hecho muy bueno el diagnóstico del plantel que teníamos. Cuando llegué les hablé claro a ellos. A esto hay que agregarle algo que para los líderes hoy es muy importante, que es tener empatía y cercanía con el futbolista. Desde la persona y no de técnico a jugador. Era correr contra el tiempo y me hice cargo sin poner una excusa. Siempre hablé de que había que buscar soluciones y que no me interesaba no haber armado el equipo, no me interesaban los problemas que tenía el club. Yo iba para intentar entrar a los ocho con el objetivo estratégico de ese mensaje para salvarme el descenso, que me quedé corto de un punto para entrar a los ocho. Pero si yo hablaba de descenso desde el primer día, el ambiente se iba a cargar todavía de más energía negativa, de más presión, y era lo que yo quería de los jugadores, sacarles presión, que la presión venga toda hacia mí. Y fue lo que hice en los tres meses.

- ¿Cómo fue el proceso hasta que se consumó la consagración?

- Hubo que superar infinidad de dificultades. Fue todo una película. El día que nos salvamos, uno de los grandes me dice: ‘Profe, ¿usted está loco? Después de dos mundiales, esto, lo otro, y si nos íbamos al descenso’. Yo le dije: ‘Mira, si descendíamos tenía que haber manejado un Uber’. Yo vivo de esta adrenalina y toda mi vida fui así. Tomé decisiones con la pasión, con el corazón y con la credibilidad de que si lo analizo y siento que estoy capacitado para ir a pelearlo y hacerlo voy para adelante, es lo que me identifica. Por eso soy un apasionado de este fútbol y soy un loco. No pienso en las consecuencias negativas porque siento que va a salir todo bien.

El día que nos salvamos, estaba mi hijo. Desde que nació, está conmigo para todos lados con la pelota. Salí corriendo a abrazarlo a él, que estaba de alcanza pelotas, a saltar sin parar. Fue una alegría, una liberación. Yo soy un loco y me la jugué, por así decirlo. Y yo sabía que tenía una parada importante, porque si salía bien como salió, se me iba a abrir un mundo, como dice Nico Burdisso. Pero si salía mal, se iba a retrasar un poco más mi camino. Pero cuando también lo lográs, de las condiciones que se logran y en la forma que lo logramos, es como salir campeón. Dani De Rossi, lo dije en conferencia después de Junior, ahí porque con Daniele, que es muy amigo mío, que está en Genoa me llamó para hablar, estuvimos hablando media hora y me dice: ‘Te veía saltar con Thiago’. Me acordaba cuando el año pasado nos salvamos con el Genoa. Se genera toda una tensión alrededor, que todo lo que hagás está supeditado si te salvás o no.

- ¿Cómo va a seguir tu futuro como DT? ¿Vas a continuar en Cúcuta?

- Yo le hablé al club claramente, desde la honestidad que uno tiene. No di vueltas para decirles: ‘Reunámonos, yo quiero escuchar cuál es el proyecto de ustedes, cuáles son las intenciones de ustedes, porque entiendo las dificultades que tienen: económicas y de contratos con jugadores, que hay que armar un equipo nuevo’. Mis ambiciones son competir para jugar los cuadrangulares, lograrlo y darle una continuidad a mi carrera. Ellos, obviamente, están muy contentos y quieren de todas formas que yo siga.