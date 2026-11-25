Vuelta de clasificación de Heinz-Harald Frentzen en el Gran Premio de Argentina de Fórmula 1 de 1998

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El expiloto alemán de Fórmula 1 Heinz-Harald Frentzen reveló un episodio desconocido de su historia personal vinculado a la Argentina, relacionado con el exilio de parte de su familia materna tras la Guerra Civil Española. El piloto, de 59 años y ganador de tres Grandes Premios durante su carrera en la Máxima categoría, compartió una historia que sorprendió a los fanáticos.

El germano compartió el relato en su cuenta oficial de X al recordar su participación en el Gran Premio de Argentina de 1998, disputado en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez.

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“Muchos recuerdos. Momentos muy resbaladizos y en una de las carreras argentinas a finales de los 90 llevé a mi madre conmigo. Ella quería encontrar parientes cuyas familias habían dejado España por Argentina, después de la Guerra Civil, cuando Franco tomó el poder”, contó el teutón, quien en 1998 compitió con un Williams y resultó noveno.

El posteo de Heinz-Harald Frentzen en el que cuenta sus lazos familiares con Argentina (@frentzen_hh)

“Correr en Buenos Aires y la historia familiar en el mismo fin de semana. Tiempos especiales”, escribió Frentzen en esa publicación. En los cuatro años que corrió en Argentina, su mejor resultado fue el quinto puesto en 1995 con un Sauber.

El vínculo de Frentzen con España proviene de su madre, Carmen Lladosa, oriunda de Alcoy, en la provincia de Alicante. Pese a haber nacido en la ciudad alemana de Mönchengladbach y haber competido bajo bandera alemana a lo largo de toda su carrera en la F1, el expiloto aprendió español de manera fluida gracias a su origen materno, un dato que se hizo visible en distintas oportunidades durante sus años de competencia, cuando atendía entrevistas en ese idioma sin acento.

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Tras el final de la Guerra Civil Española y la llegada de Francisco Franco al poder, parte de la familia materna de Frentzen emigró de España hacia la Argentina, un fenómeno que se repitió entre miles de familias españolas durante esa misma época. Esa rama familiar nunca volvió a tener contacto directo con quienes permanecieron en Europa, lo que convirtió el reencuentro en un objetivo pendiente para Carmen Lladosa durante décadas.

Heinz-Harald Frentzen celebrando su triunfo en Italia en 1999 (Prensa Fórmula 1).

La oportunidad de intentar reconstruir ese vínculo llegó cuando Frentzen compitió en el Gran Premio de Argentina entre 1995 y 1998. El piloto decidió llevar a su madre a Buenos Aires para que pudiera emprender la búsqueda de los parientes con quienes su familia había perdido contacto tras el exilio, en un fin de semana que combinó la actividad deportiva con la historia personal de ambos.

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Ante la consulta de un usuario de X sobre si la búsqueda había resultado exitosa, Frentzen no pudo confirmar un resultado certero, aunque anticipó una producción audiovisual sobre la historia familiar: “Pues no sé, pienso que sí. Ahora mismo estoy trabajando en un filme privado sobre mi abuelo español y su muerte durante la Guerra Civil”.

Para dicha producción reveló: “He reunido muchas cartas y documentos históricos en un filme con la ayuda de la inteligencia artificial”. Otros usuarios en la mencionada red social le indicaron que lo esperaban con alegría en Argentina.

Schumi y Frentzen festejando en el podio de San Marino en 1997. Fue en el circuito de Imola donde HH logró su primera victoria en F1, en su cuarta carrera en Williams (Archivo CORSA).

La publicación de Frentzen generó interacción inmediata con otros internautas, varios de los cuales ofrecieron asistencia para colaborar en la identificación de los familiares argentinos. Ante uno de esos pedidos, el ex piloto compartió los apellidos de sus abuelos maternos como punto de partida para una eventual búsqueda genealógica. “De parte de mi abuela, Tomás Torre. De parte de mi abuelo Lladosa Vidal. Pero pienso es parte de la abuela”, detalló Frentzen en su respuesta.

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La historia del expiloto se inscribe dentro de un fenómeno migratorio que tuvo a la Argentina como uno de los principales destinos de los exiliados republicanos tras la Guerra Civil Española, que se extendió entre 1936 y 1939 y culminó con la instauración de la dictadura de Franco.

Frentzen tiene una particular historia, ya que compartió sus inicios con Michael Schumacher, cuya mujer, Corinna, antes fue su pareja.

Tras dejar el automovilismo, Heinz-Harald Frentzen, que disputó un total de 157 Grandes Premios en la F1 entre 1994 y 2003 y fue subcampeón del mundo en 1997 con Williams, manejó un coche fúnebre del negocio familiar.

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