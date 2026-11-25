Maradona llevó una vida alejada de lujos durante su estancia en Marisol

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“Quiero volver a vivir”. La sanción de 15 meses de la FIFA por el doping con la camiseta del Napoli continuaba en vigencia cuando Diego Maradona eligió irse con su familia hacia un remoto paraje de la provincia de Buenos Aires en busca de paz, ni más ni menos. La playa de la localidad Marisol comenzó a ser uno de sus lugares favoritos. Atrás había quedado su etapa en el cuadro napolitano o la detención express en su casa de Franklin 896. Su batalla ya no estaba tras las rejas, pero continuaba luchando por salir de sus adicciones y ese balneario alejado de todo el ruido mediático lo volvió a conectar con las raíces del pueblo, donde era feliz con una pelota en los pies y un mate en sus manos.

Sin poder jugar al fútbol de manera oficial, Maradona se recluyó en ese sitio, y el libro Leyendas urbanas sobre Diego, que repasa “los partidos desconocidos en el interior del país” del Pelusa, desgrana aquella mudanza temporaria desde el día que rechazó ir a un concierto de Sergio Denis para escuchar cantar a la estrella del pueblo hasta el amistoso jugado el 23 de febrero de 1992 ante un combinado de periodistas en la cancha del club Quequén de Oriente (localidad de Coronel Dorrego), a 20 kilómetros de Marisol.

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El 10 se desplazó 550 kilómetros desde Buenos Aires hasta esa zona costera, que ya había recorrido en 1983 y en 1991 con la compañía de su médico Omar Tringler, quien era oriundo de la zona. “La relación empezó a finales de 1991. El hermano del doctor le pidió a mi familia que lo lleváramos a pescar y cazar, y fueron dos o tres semanas que estuvimos juntos. Antes de volver a Buenos Aires, me invitó a irme unos días con él y estuve viviendo con Claudia y su familia en el departamento que tenía en Libertador y Correa”, reveló Martín Bahía, más conocido por Diego como Gordillo.

Ese joven era futbolista de Oriente Fútbol Club y pudo entablar amistad con el ídolo, quien intentó ser una persona normal en un pueblo de poco más de 2.000 habitantes: recorría la costa con una moto de agua, pescaba, jugaba al pádel y comía asados.

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Y allí, durante su estadía, inició una amistad con un lugareño: Carlos Pugliese. Se trataba de un referente artístico de esa región, que tuvo el honor de tocar con Nito Mestre, trabó una relación cercana con el mítico Pappo y falleció en 2018. El primer acercamiento entre ambos nació desde la curiosidad del Pelusa, quien ya tenía planificado asistir junto a su familia y la madre de Claudia, la Pochi, al recital de Sergio Denis en Mar del Plata, pero cambió su itinerario en mitad de la tarde. Durante un juego de pádel con amigos del lugar, le llamó la atención una voz proveniente de un bar a pocos metros de donde estaban y no lo dudó: “Claudia, decile a Pochi que no vamos a ir a ver a Sergio Denis, nos vamos a quedar a escuchar a este muchacho, que me encanta cómo canta”.

La foto de Diego con Claudia: una de las postales que dejó el paso de ambos por Marisol

Cumplió su promesa. Todo el entorno del nacido en Villa Fiorito se hizo presente a la 1AM en el boliche para escucharlo cantar y una canción lo emocionó a él y a Claudia Villafañe, hasta el punto de pedir que la cante otra vez. “Si volviera a nacer, te volvería a elegir mi mujer. La buscaría lo mismo que ayer, no dudaría en volverla a querer”, reza una parte de la melodía. Ambos se acercaron a saludarlo al término de show y, de ahí, continuaron frecuentándose.

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Así lo recuerda el hijo de Carlos, Alejandro, quien mantiene vivo el recuerdo de su padre a través de una anécdota con uno de los mejores jugadores de la historia. “Con mi papá se hicieron inseparables y nació la amistad entre todos. A donde iba él, íbamos nosotros. Cenábamos juntos, almorzábamos con música de por medio y nos reuníamos las dos familias”, aseguró.

Tal era el grado de acercamiento que, cuando el sol se ahuyentaba de la playa, Maradona elegía ir en dirección al videoclub propiedad de Carlos y pasaban horas tomando mate y charlando. A más de tres décadas de ese instante, a Alejandro lo asalta una frase enunciada por el 10 durante una comida: “Ustedes, en este momento, son mi familia”. “Él, si veía que eras un tipo humilde y de buen corazón, te amaba. Valoraba lo simple, un tipo que te respetaba y con una humildad total. Era una persona hermosa y muy solidaria”, remarcó Alejandro sobre la calidad humana del autor del Gol del Siglo y la Mano de Dios a los ingleses en 1986.

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A pesar de estar muy lejos de su regreso al fútbol, ese deporte nunca se ausentó en su rutina cotidiana, y el vínculo con Luis Fernández, un periodista de la zona que lo había entrevistado, hizo posible la organización de un encuentro amistoso benéfico para la salita de primeros auxilios de Marisol. El club Quequén, subcampeón del Campeonato de Campeones de la República Argentina en 1960 (perdió con Atlético Tucumán), prestó sus instalaciones para que miles de vecinos residentes en Bahía Blanca, Coronel Dorrego y Tres Arroyos, vieran la función de su ídolo en primera persona.

Dalma y Giannina fueron parte de las vacaciones en Marisol

Los Amigos del Balneario Marisol se enfrentaron a un combinado de periodistas, quienes en su gran mayoría trabajaban en una radio AM de Coronel Dorrego. Así lo cuenta uno de sus integrantes, Hugo Segurola: “La radio competía con un equipo en los torneos comerciales. Algunos habíamos jugado en la liga local, pero en realidad todos éramos futbolistas amateurs, y lo bueno fue que para ese partido se decidió no incorporar ningún refuerzo”. Antes del encuentro, le advirtieron a uno de los jugadores, el Búho Suárez, que midiera sus entradas contra el Diez, quien de igual forma se llevó un topetazo de recuerdo.

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La victoria por 4-0 con cuatro goles de Diego Maradona permanece en el recuerdo de cada espectador presente en el modesto recinto bonaerense, donde el campeón mundial mostró su calidad intacta, mientras realizaba un riguroso plan de entrenamiento ideado por Patricia Sangenis, directora de Sports Medicine. El astro llegó a ese centro el 17 de enero de 1992 por recomendación del ex rugbier Hugo Porta y de Jorge Valdivieso, uno de los grandes jockeys de la historia argentina. “Estoy en sus manos”. Así se presentó frente a la especialista.

En septiembre de ese año, Diego volvió a ponerse los cortos de manera oficial para vestir la camiseta del Sevilla de España en un amistoso frente a Bayern Múnich jugado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Con ese partido, volvió a superar una de las tantas batallas que debió sortear para “volver a vivir”, como dijo en una entrevista con Canal 9. Ya pasaron 34 años de aquella historia y cada 25 de noviembre (día de su fallecimiento en 2020) ayuda a entender que este tipo de historias mantienen vivo su recuerdo.

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