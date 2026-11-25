La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, llega al banquete de bienvenida de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, en el sur de China, el 18 de noviembre de 2026. (Iori Sagisawa/REUTERS)

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Hace unos días me reuní con los jefes de Estado y de Gobierno que representan a más de 3.000 millones de personas, el 36 por ciento de la población global, y el 62 por ciento de la economía mundial. En cada reunión, en cada entrevista, tanto en los encuentros oficiales como en los informales, insistí en el mismo objetivo nacional: el Perú está listo para convertirse en la puerta de entrada de la inversión global a Sudamérica. Este es mi mensaje para Estados Unidos, para China y para todo el mundo.

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) era el mejor lugar para transmitir este objetivo. No sólo porque allí participaron los líderes políticos de los 21 países que concentran más del 50 por ciento de las exportaciones y casi el 49 por ciento de las importaciones de todo el planeta; si no porque los compromisos políticos de esta envergadura, que colocarían al Perú en el centro de la economía global, se proponen, discuten y cimentan a nivel presidencial.

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Fue un viaje intenso, pero productivo. Compartimos reuniones bilaterales con diversos líderes globales, entre ellos el presidente de China, el presidente de Vietnam, el sultan de Brunei, el presidente de Chile, el primer ministro de Singapur, el primer ministro de Tailandia, el presidente de Filipinas, la primera ministra y el emperador de Japón y otros líderes políticos, empresariales y representantes de organizaciones multilaterales, como la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. En estas reuniones oficiales, y en otros encuentros informales, compartí mi visión del Perú en el mundo y las grandes oportunidades que ofrece nuestro país como destino de inversión.

En Shenzhen transmitimos las razones por las que el Perú puede ser la conexión comercial entre Sudamérica y el mundo. Mostramos la capacidad, constante expansión y privilegiada ubicación geográfica de nuestra infraestructura portuaria y logística. Aprobamos un marco de digitalización del comercio cuya implementación simplificará trámites aduaneros, impulsará el comercio electrónico y facilitará el flujo de datos. También acordamos proteger las cadenas de suministro, manteniendo abiertos los corredores comerciales.

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También tuve la oportunidad de reunirme con líderes de algunos de los grupos empresariales más importantes de China (actualmente nuestro mayor sociocomercial) y de Estados Unidos. Les agradecí la confianza que han depositado en el Perú y les transmití nuestra voluntad de seguir construyendo oportunidades de inversión y negocios.

Las delegaciones encabezadas por el líder chino, Xi Jinping, y la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, asisten a una reunión bilateral en el marco de la Reunión de Líderes Económicos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Shenzhen, provincia de Guangdong (China), el 17 de noviembre de 2026. (REUTERS/Maxim Shemetov)

La participación en la APEC sirvió además para expandir nuestra apertura comercial con la firma del Tratado de Libre Comercio con Tailandia, después de diez años de negociaciones. Pasamos de una cobertura del 66% al 94% de nuestros productos en un mercado de más de 70 millones de personas. El acuerdo va más allá del comercio de mercancías. Incorpora servicios, movilidad de profesionales y flujo de capital. Es, además, una oportunidad para ampliar nuestra presencia en el Sudeste Asiático.

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La visita oficiala Japón merecetambién una menciónespecial. La nuestraes una de las más antiguas y profundas relaciones entre Sudamérica y Asia. El primer Tratado de Amistad, Comercio y Navegación se remonta a 1873 hasta llegar al Acuerdo de Asociación Económica, vigentedesde el 2012. En mi visita añadimos nueve instrumentos adicionales de cooperación a esta larga historia.

Escuchar al emperador Naruhito darme la bienvenida en español, oír nuestro himnonacional durante la ceremonia encabezada por la primera ministra Sanae Takaichi y, días antes, escuchar en China los acordes de El Cóndor Pasa fueron experiencias profundamente emotivas. Nos confirma que representar al Perú es mucho más que una responsabilidad institucional; es llevar nuestra identidad, historia y el orgullo de millones de peruanos.

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La presidenta peruana, Keiko Fujimori, estrecha la mano de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, antes de su reunión cumbre en la sede del Gobierno en Tokio, Japón, el 20 de noviembre de 2026 (Eugene Hoshiko/REUTERS)

Quiero terminar estas líneas compartiendo un sentimiento que acompañó todas mis reuniones. Cada diálogoy cada acuerdo adoptado es una nuevapuerta que abrimosal mundo y que nos permite lo verdaderamente importante: convertir estos foros internacionales en progreso, empleo y nuevas oportunidades para más peruanos.