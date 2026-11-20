Científicos brasileños observaron que animales sometidos a rutinas extenuantes mantenían elevada la dopamina y su enzima sintetizadora durante la recuperación, un hallazgo que abre interrogantes sobre el insomnio y la ansiedad en atletas

Guardar

Entrenar demasiado sin recuperarse lo suficiente puede alterar la química del cerebro y dificultar el descanso. Un estudio con ratones publicado en la revista Neuroscience detectó niveles elevados de dopamina en el hipocampo durante 48 horas después del esfuerzo intensivo, un período en que el organismo debería estar recuperándose.

La investigación fue realizada por científicos de la Escuela de Educación Física y Deporte de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo (EEFERP-USP), en Brasil, y difundida por ScienceDaily. Sus resultados aportan nuevas claves sobre cómo el sobreentrenamiento afecta el sistema nervioso central, más allá del daño muscular conocido, y abren interrogantes sobre su vínculo con el insomnio, la ansiedad y la fatiga crónica.

PUBLICIDAD

El sobreentrenamiento mantiene elevada la dopamina por hasta 48 horas

El equipo conformó dos grupos de ratones expuestos a distintos niveles de actividad física. Uno completó una única sesión agotadora en cinta rodante; el otro siguió un programa de ocho semanas que reprodujo las condiciones del síndrome de sobreentrenamiento en atletas de élite. Durante la última semana, ese segundo grupo realizaba dos sesiones diarias con apenas cuatro horas de pausa entre sesiones.

El sobreentrenamiento se relaciona con alteraciones en la química cerebral, según un estudio en ratones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al finalizar los protocolos, los científicos analizaron el hipocampo de los animales —región vinculada a la memoria y la regulación emocional— y midieron dopamina, serotonina y proteínas asociadas a la producción de neurotransmisores. En el grupo con entrenamiento prolongado, tanto la dopamina como la enzima tirosina hidroxilasa (TyrH), necesaria para sintetizarla, permanecieron elevadas durante 48 horas en la fase de recuperación.

PUBLICIDAD

Ese dato indica que el cerebro no logra retornar a su estado de reposo cuando el esfuerzo físico se acumula sin descanso suficiente. Incluso una sola sesión extenuante produjo un incremento medible de dopamina, aunque el efecto más marcado se registró en los animales expuestos al régimen de semanas.

El desequilibrio de dopamina podría explicar el insomnio y la ansiedad en atletas

La dopamina regula la motivación y la vigilia. Cuando sus niveles no descienden durante los períodos de reposo, el cerebro puede mantenerse en un estado de activación que interfiere con el sueño y predispone a la ansiedad. “Nuestros hallazgos muestran que el ejercicio físico excesivo afecta no solo el músculo esquelético, sino que también tiene un impacto pronunciado en el cerebro”, afirmó Alisson Luiz da Rocha, primer autor del estudio, en declaraciones recogidas por ScienceDaily.

PUBLICIDAD

La investigación, publicada en la revista Neuroscience, encontró que el cerebro de ratones sobreentrenados no retornaba a su estado de reposo en las 48 horas posteriores al esfuerzo físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo advierte que el trabajo no midió directamente el sueño, la ansiedad ni el estado de alerta, por lo que esas posibles consecuencias aún requieren estudios específicos en humanos para confirmarse.

Un resultado adicional involucró a la serotonina, históricamente asociada a la fatiga: a pesar de los cambios en la dopamina, no se detectaron diferencias significativas en sus niveles entre los grupos. Ese hallazgo cuestiona la idea de que la serotonina sea el principal mecanismo detrás del agotamiento extremo y sugiere que la regulación dopaminérgica merece mayor atención en este campo.

El descanso es parte esencial del entrenamiento, no un factor secundario

El síndrome de sobreentrenamiento surge cuando las demandas físicas superan la capacidad de recuperación del organismo. Sus consecuencias abarcan caída del rendimiento, fatiga persistente, dolor muscular, mayor riesgo de lesiones y alteraciones en el sistema inmune y el metabolismo. Los nuevos datos agregan un componente neurológico a ese cuadro.

PUBLICIDAD

Investigadores de São Paulo comprobaron que incluso una sola sesión extenuante elevaba la dopamina de forma medible

El profesor Adelino Sanchez Ramos da Silva, coordinador del estudio en EEFERP-USP, señaló que identificar cambios similares en humanos podría ayudar a comprender los vínculos entre el sobreentrenamiento, la química cerebral y los trastornos del sueño. Para atletas y practicantes recreativos, el equipo subraya que aumentar la intensidad del entrenamiento no produce mejores resultados si el cuerpo no dispone del tiempo necesario para asimilar la carga.

El grupo participa en un proyecto internacional orientado a identificar qué sistemas biológicos muestran primero señales de deterioro cuando el ejercicio supera el umbral en que genera adaptaciones beneficiosas.