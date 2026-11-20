Arruabarrena y sus técnicas de meditación

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Rodolfo Arruabarrena compartió su experiencia tras más de tres meses de entrenamiento mental que incluye técnicas de meditación, respiración y gestión emocional para afrontar desafíos deportivos y cotidianos. El trabajo apunta a mejorar la manera de tomar decisiones y atravesar situaciones exigentes mediante herramientas aplicables dentro y fuera de la cancha. Mientras batalla en todos los frentes con Boca Juniors, que ganó el título de Tabla Anual, disputará la final de la Sudamericana, de la Copa Argentina y los octavos del Clausura, el Vasco descubrió su lado oculto.

“Lo venía hablando con amigos y surgió la posibilidad. Es una herramienta importante para sacar impurezas, que la cabeza no trabaje más de lo que tiene que trabajar con esto de la respiración y la meditación, que lo hago diariamente”, compartió el entrenador boquense, en una charla difundida junto a Nico Cuño, su instructor personal con el que “inició el proceso” hace tres meses. “Me ha costado, soy siempre muy reacio y quería saber cómo venía la mano”, reconoció.

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Arruabarrena incorporó estas prácticas a partir de su vínculo con la marca de ropa con la que viste y describió cambios en su forma de enfrentar distintos desafíos con mayor tranquilidad, presencia y disfrute: “Contigo ahora estamos una vez a la semana y hay momentos que desaparezco. Eso me sirve para tranquilizarme, para que la cabeza esté enfocada en lo que tengo que hacer. Han visto muchas conferencias en las cuales tengo que pensar en el presente o tenemos que pensar en el presente, no tanto en lo que viene, porque genera una ansiedad que nos hace daño. Es vivir el presente y ahí estamos”.

El Vasco Arruabarrena y una faceta desconocida (REUTERS/Rodrigo Valle)

Más tarde, el estratega xeneize reconoció: “El tema del descanso muchas veces me costó. Me ha costado dormir cinco o seis horas seguidas. Esta es una herramienta que te da posibilidad de saber cómo manejar o tratar de calmar diferentes situaciones. Después las situaciones van a aparecer, pero estoy tratando de manejar mejor la cabeza. De a poco se ven los resultados. Lo noto, sobre todo, en el descanso. Ahora duermo horas corridas”.

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Cuño, instructor de la ONG Art of Living, también trabajó con Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, Pablo Aimar y su equipo de jugadores, Carlos Chapa Retegui y Fernando Bocha Batista. Esas experiencias incluyen referentes vinculados con la conquista de la Copa del Mundo, Las Leonas y las selecciones juveniles de Argentina. De hecho, su mujer, la ex Leona Giselle Kañevsky, también colabora en su mejora mental.

Durante plena competencia en el corriente semestre, donde Boca afrontó múltiples partidos por el Torneo Clausura, donde pujó por el primer puesto de la Tabla Anual que finalmente se adjudicó y además atravesó distintas series a eliminación directa en la Copa Argentina y a nivel internacional en la Sudamericana, Arruabarrena se sometió a cuatro días de trabajo mental con cinco o seis horas diarias de “manejo de la mente y emociones”. “Era reacio a estas situaciones, quería ver por dónde venía la mano y me sentí cómodo. Si no me siento cómodo, pego la vuelta y agarro el auto. Es una herramienta que me sirve para tratar de parar la pelota en algún momento, sobre todo cuando viene todo muy rápido”, señaló.

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Boca tendrá un agitado cierre de año 2026: de la final de Sudamericana en Barranquilla este sábado 21 de noviembre, volverá a Buenos Aires para afrontar los octavos del Clausura ante Independiente Rivadavia de Mendoza en la Bombonera el miércoles 25. Más tarde, definirá la Copa Argentina contra Platense (posiblemente el miércoles 2 de diciembre, con sede a definir) y, en caso de clasificarse contra los mendocinos, afrontará las hipotéticas series de cuartos, semis y final de torneo. Para Arruabarrena seguramente será necesario sostener esta herramienta y mantenerse enfocado.