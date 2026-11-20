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Luego de las dos primeras prácticas libres del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, el argentino Franco Colapinto analizó su labor a bordo del Alpine A526 en el circuito callejero. Fue un arranque atípico con una sesión inicial que no entregó tiempos ya que los pilotos se cuidaron por la falta de adherencia por la lluvia. En el segundo ensayo, el bonaerense resultó noveno.

En la primera salida a pista el pilarense solo dio dos vueltas, pero con los recaudos suficientes para evitar un despiste que pudiese terminar en un impacto ante las condiciones de pista. Incluso realizó una espectacular maniobra salvadora al hacer aquaplaning con su monoplaza.

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En la segunda sesión los dos Alpine fueron de los últimos autos en salir a pista. El argentino tuvo un buen ritmo y dio un total de 15 vueltas con neumáticos intermedios para lluvia. Si bien cesaron las precipitaciones en la segunda práctica, la pista se mantuvo húmeda en la mayoría de los 6.201 metros del escenario urbano.

“No hice nada hoy. Fue un día muy aburrido”, bromeó Colapinto en diálogo con ESPN en relación a la poca actividad que tuvo. “Fue un lindo final con un par de vueltas. La pista estuvo muy patinosa, pero mejorando cada vuelta; con ganas de mañana mejorar con la pista un poco más seca y poder dar más vueltas”.

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“Hay mucho por entender. Prácticamente no hicimos nada hoy y hay mucho por mejorar”, explicó el corredor de 23 años. Su mejor crono fue de 1m49s229 y quedó a 1,9 segundos del más veloz, George Russell, con Mercedes.

Más tarde, el piloto argentino, mediante el comunicado oficial del equipo francés, manifestó: “Fue un día un poco frustrante desde el punto de vista de la conducción porque, como piloto, uno quiere salir a la pista y dar vueltas, pero sabemos que las condiciones no eran representativas del resto del fin de semana. Como el pronóstico para el resto del fin de semana indica que estará seco, realmente no había mucho que aprender ni necesidad de correr riesgos. La pista estaba muy resbaladiza por el agua en la superficie, y no se secaba rápido debido a las bajas temperaturas”. Y luego, añadió: “Con el poco tiempo de pista en seco, se sentirá casi como un fin de semana de Sprint, con una sola sesión en seco antes de la Clasificación, así que probablemente habrá muchos autos en pista en la tercera sesión de prácticas libres. Ojalá podamos ser rápidos y arrancar con buen pie mañana, y ser competitivos cuando más importe en la Clasificación”.

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Si bien hubo solo una sesión cronometrada, el panorama inicial es favorable para Alpine. Pierre Gasly logró el segundo mejor registro en una vuelta que fue al límite con un soberbio manejo domando su A526 que en algunas curvas se le puso de costado. El francés de 30 años terminó a solo 71 milésimas de Russell.

Sobre su actuación en la pista, el francés declaró: “Fue un día muy exigente al volante, con la pista mojada y bastante fría. Sin embargo, siempre es un reto divertido tratar de mantener el auto bajo control cuando el agarre es muy bajo. Hicimos un par de vueltas al final de la primera sesión de pruebas libres con llantas para lluvia extrema, pero había demasiada agua estancada como para lograr algo competitivo. Aunque no llovió durante la sesión, la pista seguía muy húmeda para la segunda sesión de pruebas libres, así que esperamos a que la pista se secara un poco antes de salir con llantas intermedias”.

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“Me sentí bastante bien en esas condiciones y fui aumentando la velocidad poco a poco. Al final, con la pista secándose, terminamos en el segundo lugar. Eso siempre es agradable, pero somos realistas y sabemos que las condiciones serán muy diferentes mañana, probablemente en seco, y tengo muchas ganas de sentir cómo se comporta el auto en condiciones que probablemente sean más representativas de lo que veremos en la clasificación y en la carrera”, concluyó.

Cabe recordar que este fin de semana la escudería francesa estrenó el turbo en el motor a combustión presentado por Mercedes con la especificación ADUO. Habrá que esperar al resto del fin de semana, pero la primera referencia es positiva para la escudería de Enstone que se ubica sexta en el Campeonato Mundial de Constructores.

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El team galo tiene una misión casi imposible de poder alcanzar a Racing Bulls que ocupa el quinto puesto. En el comienzo de la acción en Las Vegas, sus pilotos terminaron de la siguiente forma en el segundo entrenamiento: Liam Lawson (16º) y Arvid Lindblad (17º).

“Hoy fue muy difícil para los pilotos con la lluvia y la pista mojada. Obviamente, es bueno estar ahí arriba en el segundo lugar de la tabla de tiempos, pero no podemos darle demasiada importancia dada la evolución de la pista al final de la sesión. Después de un par de carreras difíciles, siempre pensamos que este sería un circuito que podría adaptarse a las características de nuestro auto. Esperamos poder correr en seco mañana y ver cómo se comporta el auto; seguimos bastante optimistas tras el desempeño de hoy. Tenemos algunas cosas que evaluar esta noche, aunque tal vez no sean representativas de las condiciones que esperamos para el resto de la semana, pero es un comienzo positivo y esperamos ver qué podemos lograr con ambos autos”, declaró Steve Nielsen, director de Alpine.

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Este fin de semana se disputa la fecha 21ª de la temporada y Colapinto buscará volver a la zona de puntos luego de seis Grandes Premios. En el presente ejercicio Franco pudo cosechar unidades en ocho eventos.

La tercera tanda libre en Las Vegas será este viernes a las 21.30 hora de Argentina y la clasificación será a la 1.00 de la madrugada del sábado. A la misma hora del domingo se llevará a cabo la carrera sobre un total de 50 vueltas.