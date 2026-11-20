Las cotorras de jerarquía superior recibieron un promedio de 530 ataques en los tres días posteriores a su regreso, frente a las 220 agresiones previas al aislamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando las cotorras monje de mayor rango regresan a su manada tras una ausencia, son atacadas con una frecuencia significativamente mayor que antes de irse. Así lo determinó un estudio liderado por Annemarie van der Marel, entonces investigadora posdoctoral en el laboratorio de Elizabeth Hobson en la Universidad de Cincinnati.

El trabajo publicado en la revista PLOS Computational Biology analizó el comportamiento de 51 cotorras monje (Myiopsitta monachus) en cautiverio, distribuidas en cuatro manadas, entre 2020 y 2022. Las aves fueron observadas en jaulas de vuelo ubicadas en Gainesville, Florida, pertenecientes al Centro Nacional de Investigación de Vida Silvestre del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

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En total, los investigadores registraron más de 118.000 disputas territoriales a lo largo de aproximadamente 1.460 horas de observación. La investigación se concentró en un comportamiento que manifiestan para establecer jerarquías: cuando un ave se acerca a otra y esta cede su lugar, el primer animal acumula una victoria en el orden de dominancia del grupo.

Las cotorras aprenden a pelear entre ellas cuando las más fuertes no están

El acoso sistemático afectó a ocho de las nueve aves dominantes reintegradas, a diferencia de los ejemplares de rango medio o bajo que no sufrieron hostigamiento focalizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para llevar adelante el experimento, los investigadores separaron temporalmente a aves seleccionadas según su posición jerárquica. Cada ejemplar fue aislado por ocho días y luego reintegrado a su grupo original. En total, 15 aves atravesaron ese ciclo: nueve ocupaban los primeros lugares del escalafón, mientras que las otras seis tenían rangos medios o bajos.

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Mientras duró la separación, los demás miembros del grupo reorganizaron sus interacciones. Según el equipo, una vez que el ejemplar ausente regresaba, su posición en la jerarquía ya no era reconocida por el resto. Eso derivó en un patrón de comportamiento específico: el acoso. “Cuando el pájaro ausente regresa, el grupo cambia a un patrón de dominación intimidatoria, tal vez porque no quieren perder su nueva posición jerárquica”, explicó van der Marel.

De acuerdo con el artículo divulgado en Phys.org, en los tres días siguientes al regreso de un ejemplar de alto rango, esta fue blanco de un promedio de 530 disputas, frente a las 220 disputas que ese mismo tipo de ave recibía en un período equivalente antes del experimento. La cantidad total de peleas en el grupo no aumentó: solo cambiaron los objetivos.

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El acoso funciona como una herramienta para evitar que el ave regresada recupere su lugar

La memoria social de combates previos permite que los integrantes del grupo reconozcan a la figura dominante e impidan la restitución de su estatus anterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio identificó tres patrones de combate en grupos animales, basados en un trabajo previo de Hobson publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences. En el primero, un animal ataca a cualquier miembro de rango inferior. En el segundo, dirige sus ataques principalmente contra quienes están justo por debajo de él. El tercer patrón, el acoso, consiste en atacar a miembros con una jerarquía significativamente más baja.

Antes de que comenzaran las separaciones experimentales, cada colonia sostuvo su comportamiento habitual de manera estable. Ni una tormenta ni la extracción de dos aves por lesiones, ni un cambio de pareja del ejemplar dominante alteraron esas dinámicas.

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Sin embargo, una vez iniciadas las rotaciones, se registraron 16 cambios de patrón inmediatamente después de que un individuo fuera retirada o reintegrada. Esto marcó un hito: hasta entonces, no existían documentos que mostraran a un grupo modificando su conducta de combate.

El acoso hacia las aves de alto rango que regresaban fue registrado en ocho de los nueve casos. En cambio, cuando los ejemplares de posición baja o media volvían, el patrón predominante fue el ataque generalizado a cualquier miembro inferior, sin focalización en el retornado.

La memoria social de las cotorras podría explicar por qué se acosa a quienes regresan

Los autores plantean la hipótesis de que las agresiones públicas sirven para comunicar a toda la colonia que la estructura jerárquica previa perdió validez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del estudio proponen que la memoria puede ser un factor determinante en este comportamiento. Las investigaciones anteriores de Hobson demostraron que las cotorras monje recuerdan con quién han peleado, quién ganó y cómo resultaron los enfrentamientos. Con ese historial, los integrantes del grupo tendrían incentivos para hostigar a quien solía dominarlos: impedir que recupere su posición.

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Otra hipótesis planteada por el equipo sugiere que el acoso podría funcionar como una señal dirigida al resto del grupo. Al atacar al ejemplar regresado frente a los demás, los individuos comunicarían que las jerarquías cambiaron y que no tolerarán una restauración del orden anterior.

“Al eliminar a un ave de alto rango, todas las aves restantes actualizan su posición en el ranking en ausencia de la otra ave”, señaló van der Marel. La acumulación de esos cambios individuales, según el equipo, es lo que produce el fenómeno colectivo observado al momento del regreso.

El experimento tiene limitaciones que el equipo planea corregir en futuras investigaciones

El equipo científico proyecta nuevos experimentos que reproduzcan la dinámica natural de separación y reagrupamiento propia de las poblaciones silvestres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores reconocen que el diseño del estudio tiene restricciones: El día del regreso, solo se manipulaba al ave que volvía; en cambio, el día de la extracción se intervenía a todo el grupo. Eso dificulta separar con claridad el efecto del regreso del posible efecto del manejo físico de los individuos.

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Sin embargo, el equipo destaca que el acoso fue raro cuando regresaban ejemplares de rango bajo, y que eventos externos como la tormenta no modificaron los patrones, lo que apunta al regreso como causa principal.

Otra variable de difícil control fue la composición de la manada: retirar al ave de mayor jerarquía no solo genera una ausencia, sino que modifica la distribución general de rangos dentro del grupo; eso hace imposible deslindar completamente ambos efectos.

Son una especie originaria de América del Sur que hoy habita de forma silvestre en el sur de la Florida. En condiciones naturales, pueden tener entre uno y 95 integrantes, con un tamaño promedio de cuatro ejemplares, y se separan y reagrupan con frecuencia. El equipo trabaja actualmente en experimentos que reproduzcan esas dinámicas de fusión y separación para evaluar si los patrones de combate responden de manera similar.

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