Un fragmento de ADN heredado de los neandertales se asocia con una reducción cercana al 10 % en la probabilidad de esquizofrenia en personas con dos copias de la variant (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un fragmento de ADN heredado de los neandertales se asocia con una menor probabilidad de presentar esquizofrenia y una diferencia en una zona visual del cerebro de los humanos actuales. No ofrece una prueba diagnóstica ni una forma de prevenir el trastorno.

La esquizofrenia puede alterar la percepción, el pensamiento y la conducta, siendo que intervienen numerosas variantes genéticas y otros factores, por lo que una sola asociación no permite explicar el trastorno en su conjunto.

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Un trabajo publicado el 16 de noviembre en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences examinó una variante genética cercana al gen DAAM1, relacionado con el desarrollo del cerebro.

En los datos analizados, tener dos copias de esa variante se asoció con una probabilidad de esquizofrenia casi un 10 % menor y con un menor volumen del lóbulo occipital, la región posterior del cerebro que participa en el procesamiento de la información visual.

La alteración genética se vincula con un menor volumen en el cúneo, una zona de la corteza cerebral dedicada al procesamiento visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asociación no permite prever el riesgo individual de esquizofrenia

El hallazgo se centra en una deleción de cuatro nucleótidos, las unidades que componen el ADN, cerca de DAAM1, un gen relacionado con el desarrollo cerebral.

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Los investigadores Hugo Zeberg y Svante Pääbo compararon esa región con ADN de restos neandertales. La hallaron en los cinco genomas analizados y no en dos genomas de denisovanos, parientes evolutivos de neandertales y humanos modernos. El estudio atribuye la secuencia a la herencia neandertal.

En las poblaciones actuales, la variante aparece en personas con ascendencia no africana, un patrón compatible con ese origen. El hallazgo se limita, sin embargo, a una sola región del material genético.

Sus resultados no permiten concluir que la ascendencia neandertal, en conjunto, reduzca la probabilidad de esquizofrenia.

Los investigadores Hugo Zeberg y Svante Pääbo identificaron la secuencia en cinco genomas neandertales, pero no en restos de denisovanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores también compararon fragmentos de ADN identificados como neandertales con otras variantes similares. No encontraron una tendencia general que vinculara la herencia neandertal con una probabilidad menor de sufrir el trastorno.

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La estimación fue de una probabilidad de esquizofrenia cerca de un 5 % menor por cada copia de la variante. Entre las personas con dos copias, la reducción se acercó al 10 %.

El estudio informa que la relación se mantuvo después de considerar conjuntamente 16 variables de conducta y salud mental, un procedimiento que reduce la posibilidad de que un resultado aparente se deba a la cantidad de comparaciones realizadas.

Ese dato describe una asociación y no una protección individual. Tener la variante no impide desarrollar esquizofrenia, y no tenerla tampoco determina que una persona vaya a padecerla.

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El trabajo tampoco plantea que esa secuencia explique por sí sola un trastorno en el que intervienen múltiples factores.

La variante genética cercana al gen DAAM1 aparece exclusivamente en poblaciones actuales con ascendencia no africana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia cerebral se concentra en una región vinculada con la visión

La variante también se relacionó con un menor volumen del lóbulo occipital. El análisis destacó el cúneo, una zona de la corteza visual situada hacia la parte interna de esa región cerebral. El cúneo participa en las etapas iniciales del procesamiento de la información que llega a través de la vista.

Según se detalla en el estudio, cada copia de la variante se asocia con cerca de 0,85 centímetros cúbicos menos de volumen occipital. Las personas con dos copias tendrían, en promedio, unos 1,7 centímetros cúbicos menos que quienes no la tienen.

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Los autores señalan que esta fue la relación más marcada con el volumen del cúneo entre las variantes genéticas evaluadas.

La reducción del volumen en el lóbulo occipital no afecta la capacidad cognitiva general ni los años de escolaridad de los individuos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre una diferencia anatómica y una menor probabilidad de esquizofrenia no demuestra que una cause la otra. La investigación vincula ambas características con la misma variante, pero no determina el mecanismo biológico que las conecta.

Por eso, no propone actuar sobre el tamaño del lóbulo occipital ni plantea una aplicación terapéutica. El origen neandertal de la secuencia tampoco permite anticipar su efecto a partir de la anatomía de esa especie.

Los neandertales tenían cráneos menos redondeados que los humanos modernos, una característica que sugiere diferencias en los volúmenes relativos de varias zonas cerebrales.

Aun así, la variante heredada de ellos se asocia con un volumen menor en una parte del lóbulo occipital de los humanos actuales.

El estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences descartó que la herencia neandertal en su conjunto reduzca el riesgo de esquizofrenia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un menor volumen no implica menor capacidad cognitiva

Zeberg y Pääbo analizaron si la variante se asociaba con la capacidad cognitiva general o con los años de educación. No encontraron una relación relevante con ninguno de esos indicadores.

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El estudio estima que cualquier vínculo con la escolaridad equivaldría, como máximo, a dos semanas de educación por copia de la variante, frente a un promedio cercano a 15 años en los datos considerados.

También revisaron la relación con otros diagnósticos de salud mental. No detectaron vínculos con trastorno bipolar, depresión mayor, trastorno por déficit de atención e hiperactividad ni trastorno del espectro autista.

Los análisis no hallaron relación entre esta deleción de nucleótidos y diagnósticos como la depresión mayor o el trastorno bipolar (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el estudio, el resultado queda limitado a la variante de origen neandertal, a diferencias en la anatomía occipital y a una menor probabilidad de esquizofrenia.

El volumen de una región cerebral no funciona como una medida general de inteligencia, y una asociación genética con un diagnóstico no equivale a una predicción clínica. El efecto observado se limita a un segmento concreto del ADN. Aun no se conoce de qué manera la actividad de DAAM1 se relaciona con la estructura cerebral y con la probabilidad de esquizofrenia.

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