El hijo de la influencer y Fabián Cubero sorprendió al estudio de streaming con una confesión que provocó risas y la reacción inmediata de su mamá (Video: La jugada/ Streams Telefe)

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Durante una emisión de La jugada, el ciclo de Streams Telefe, Luca Cubero protagonizó un momento que provocó risas en el estudio al contar, con total espontaneidad, que necesitaba ir al baño. El niño asistió al programa junto a su mamá, Mica Viciconte.

La situación ocurrió mientras los conductores despedían a los invitados. Luca, de 4 años, interrumpió la conversación al decir: “¡Me hice caca!”, lo que llevó a Viciconte a reaccionar de inmediato y pedirle que esperara unos segundos.

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El nene de 4 años protagonizó un momento sin filtros frente a las cámaras (La jugada, Streams Telefe)

Daniela Celis intervino ante la escena y sostuvo que el niño quería hacer caca. “Es normal, el niño hace caca”, comentó. Al advertir que la situación podía volverse urgente, le pidió a Viciconte que lo llevara: “Llevalo, llevalo”. La panelista intentó contener a su hijo mientras el resto del equipo continuaba con la despedida. “Ya terminamos. Aguántame un segundito”, le dijo frente a las cámaras.

Cuando parecía que el momento había pasado, Luca volvió a intervenir. “Me tiré un pedo”, expresó, frase que generó risas entre los presentes. Luego insistió: “Un pedito”. Viciconte respondió con un “No” entre risas y recordó que estaban al aire. “Listo. Estamos en un programa en vivo”, señaló. Lizardo Ponce cerró la participación de madre e hijo con un aplauso para ambos, mientras en el estudio continuaban las risas por la sinceridad del pequeño. “Esto te pasa cuando no tenés a la niñera y lo tenés que traer”, remató ella, divertida mientras se marchaba con el nene.

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En otra publicación reciente, Mica Viciconte compartió en sus historias de Instagram una situación que alarmó a la familia. Las cámaras de seguridad de su casa registraron el instante en que Luca Cubero abrió la heladera para buscar frutillas y un tupper cayó sobre su cabeza.

“Me tiré un pedo. Un pedito”, se despachó Luca, provocando risas en el estudio

La panelista explicó que se había alejado de la cocina durante unos segundos. “Quería comer frutillas sin preguntar y pasó esto...”, escribió junto al video. Tras el golpe, el niño llamó a su mamá: “¡Mamá, ayudame!”. Viciconte volvió de inmediato, lo alzó y le preguntó: “¿Te golpeaste? ¡Quedate quieto!”.

Luego, revisó la frente de Luca para comprobar si tenía alguna marca y le recordó que debía pedir ayuda antes de sacar objetos de la heladera. “Hay que preguntar... Si llegaba a ser un tupper de vidrio te ibas a golpear”, le advirtió. La influencer no informó que el niño hubiera sufrido lesiones como consecuencia del episodio.

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No fue la primera vez que una situación de este tipo quedó registrada por las cámaras de la vivienda familiar. En mayo de 2025, Luca cayó hacia atrás desde un sillón que no tenía respaldo y quedó cerca de golpearse la nuca contra un banco de madera. En esa ocasión, Fabián Cubero y Viciconte corrieron a asistirlo.

La ternura de Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Después de aquella caída, la influencer informó que se comunicaron con el pediatra y que el niño estaba bien. También recomendó tomar medidas de prevención en los hogares con chicos, como instalar puertas de seguridad y protectores en enchufes y esquinas.

Viciconte suele mostrar momentos de la vida cotidiana junto a Luca en redes sociales. En agosto, por ejemplo, publicó un video en el que ambos recrearon el Spider-Mom Challenge, una tendencia inspirada en Spiderman, y agregó una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparecían con los trajes del personaje.

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En diciembre de 2025, la conductora también había celebrado otro momento de Luca relacionado con sus actividades. El niño obtuvo la cinta amarilla en taekwondo, tras su primer año de clases. Viciconte compartió imágenes de los entrenamientos y destacó el entusiasmo de su hijo por esa disciplina.

Luca junto a Fabián Cubero y Mica Viciconte (Instagram)

En el mensaje que acompañó aquella publicación, señaló que el deporte le aportaba al niño herramientas como respeto, concentración, límites y confianza. La madre expresó su acompañamiento a Luca en esa etapa y celebró el avance que representó el cambio de cinturón.