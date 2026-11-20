Trueno presentó en el canal de streaming OLGA un mate de dos cavidades creado por un emprendedor misionero (Video: OLGA)

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El pasado miércoles, Trueno llegó al estudio de OLGA con un mate que no pasó desapercibido. Mientras grababa su segmento en Por Favor, Rebobinar, el programa conducido por Seba de Caro, el rapero sacó del bolso un recipiente de diseño inusual: el mate yuyero de dos cavidades, el invento misionero que se convirtió en tendencia por durar más y necesitar menos lavadas, y que él mismo admitió haber elegido a propósito para provocar a sus críticos.

La escena no tardó en circular por las redes. De Caro interrumpió la charla con un comentario espontáneo —“Qué buen mate. Perdón, qué buen mate. No quiero dejarlo pasar”— y la conversación derivó naturalmente hacia el objeto. Trueno explicó que lo había encontrado por Internet y que se trataba de un modelo “antilínea”, con un sistema de circulación de agua distinto al tradicional. “Me gusta porque esto va en contra de los conservadores”, dijo el músico. “Ya la gente me rompe bastante las bolas con que estoy con mate en todos lados. Me compré el más careta para que se enojen más todavía”, añadió entre risas.

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El rapero afirmó que eligió el diseño para provocar a los sectores conservadores que cuestionan sus hábitos

La frase fue suficiente para encender el debate. Los videos y publicaciones que se multiplicaron en torno a la aparición de Trueno en el programa destacaron dos elementos: el mate de diseño y la bombilla de alta gama que lo acompañaba, señalada por varios usuarios como una de las más caras del mercado. Lejos de responder a las críticas con seriedad, el artista las incorporó como parte del juego, convirtiendo la controversia en humor y el humor en más conversación.

El invento que Trueno llevó al estudio es obra de un emprendedor de Misiones. El denominado mate yuyero tiene dos cavidades independientes: una principal, destinada a la yerba mate tradicional, y una segunda, más pequeña, diseñada para incorporar hierbas aromáticas como menta o peperina. La particularidad del sistema está en la circulación del agua: el líquido pasa primero por el compartimento de los yuyos y luego continúa hacia la yerba, lo que busca aprovechar el aroma de las hierbas sin mezclarlas directamente con toda la preparación.

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El sistema de circulación interna del agua busca evitar el lavado prematuro de la infusión y prolongar el sabor

Uno de los objetivos centrales del diseño es evitar que el mate se lave tan rápido. Al mantener separados los ingredientes, el sistema apunta a prolongar el sabor durante más cebadas y a que las hierbas liberen sus propiedades de forma progresiva. De Caro, visiblemente sorprendido por la ingeniería del objeto, lo calificó como “una obra de ingeniería” durante la charla al aire. Trueno lo respaldó: “Para mí esto es lo próximo. Eso es lo que viene. Sabrán entender o no”.

El segmento completo en Por Favor, Rebobinar no se limitó al mate. La mayor parte de la entrevista se centró en el rodaje del videoclip de “ZOMBI” en Japón, las influencias del cine japonés en su trabajo y la construcción de su universo musical. Sin embargo, el momento que se volvió viral fue el intercambio de menos de dos minutos en torno al recipiente. “O te unís o estás en contra”, cerró Trueno, con la misma lógica provocadora que ya había usado para justificar su elección.

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La visita de Trueno a OLGA convirtió al mate de dos agujeros en el tema del día. En pocas horas, el clip del intercambio con De Caro acumuló reproducciones en las principales plataformas y el objeto pasó de ser una curiosidad a ocupar el centro del debate mateador en redes. Para el rapero, la reacción masiva no hizo más que confirmar su punto: presentarse con el mate más llamativo posible fue, en sí mismo, parte del show.