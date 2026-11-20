Una investigación observacional con más de 17 millones de participantes surcoreanos vinculó ambos extremos del contorno abdominal con una mayor probabilidad de fallecer, con independencia del peso corporal o el índice de masa corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El perímetro de la cintura predice el riesgo de muerte con mayor precisión de lo que se estimaba, y el peligro no se limita a quienes tienen una medida elevada. Un estudio científico concluye que tanto un contorno abdominal excesivamente grande como uno muy estrecho se asocian a mayores probabilidades de morir, con independencia del peso corporal.

La investigación, publicada en la revista Journal of Epidemiology and Community Health y recogida por Deutsche Welle a partir de datos de la agencia EFE, se basó en el registro del Sistema Nacional de Salud de Corea del Sur.

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El trabajo analizó información de más de 17 millones de participantes, sometidos a controles médicos rutinarios cada dos años desde el período 2009-2010. En ese momento, la edad promedio era de 49 años en mujeres y 47 en hombres, con medidas abdominales medias de 76,4 y 83,8 centímetros, respectivamente.

Una medida abdominal fuera del rango saludable aumenta la mortalidad en ambos sexos

Una infografía detalla un estudio en Corea del Sur que vincula las variaciones extremas del contorno de cintura con un aumento en el riesgo de mortalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante un seguimiento de casi 14 años —hasta el 30 de junio de 2024 o hasta el fallecimiento de cada participante—, murieron 955.725 hombres (cerca del 11% del total masculino) y 615.825 mujeres (aproximadamente el 7,5% de las participantes). Los análisis determinaron que el menor riesgo de muerte correspondió a perímetros de entre 80 y 94 centímetros en varones, y de entre 75 y 89 centímetros en mujeres.

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El índice de masa corporal (IMC) siguió una tendencia similar: los valores con menor mortalidad asociada fueron entre 24 y 28 en hombres, y entre 23 y 27 en mujeres. El estudio subraya, sin embargo, que la medida abdominal ofrece información adicional respecto al IMC, ya que permite detectar riesgos que el peso corporal por sí solo no logra capturar.

La relación entre el contorno de la cintura y la mortalidad fue consistente en todas las categorías de IMC y en todos los grupos etarios, aunque resultó más pronunciada en edades avanzadas, en particular entre mujeres de 75 años o más.

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Cada cinco centímetros adicionales en el contorno abdominal elevan el riesgo de muerte hasta un 16%

Un estudio observacional publicado en el Journal of Epidemiology and Community Health analizó datos de más de 17 millones de personas durante casi 14 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre quienes registraron una medida igual o superior al promedio para su sexo, edad e IMC, cada incremento de 5 centímetros se vinculó con un riesgo de fallecimiento 16% mayor en hombres y 14% mayor en mujeres. Esta progresión sostenida refuerza el valor clínico de incorporar la medición abdominal como indicador independiente de salud.

Los patrones de cambio corporal también mostraron diferencias según el sexo. En los varones, el perímetro de cintura creció hasta principios de los 50 años y comenzó a descender a partir de mediados de los 70. En las mujeres, el aumento se extendió desde mediados de los 20 hasta esa misma franja etaria, edad a partir de la cual también bajó.

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La variable abdominal se analizó en intervalos de 5 centímetros dentro de cada una de las 15 categorías de IMC contempladas, que abarcaron valores de entre 12 y 50 kilogramos por metro cuadrado. Esa segmentación posibilitó una lectura más precisa de cómo interactúan ambas variables en distintos perfiles corporales.

Reducir el perímetro abdominal genera mayor beneficio que bajar de peso en casos de sobrepeso leve

Un estudio con más de 17 millones de personas en Corea del Sur identificó una progresión sostenida entre el incremento del contorno abdominal y la probabilidad de fallecer, tanto en hombres como en mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también examinó qué ocurre cuando las personas adelgazan o achican su medida abdominal. En individuos con peso normal pero cintura proporcionalmente ancha, una reducción de 5 centímetros combinada con una pérdida de entre el 8 y el 10% del peso corporal —equivalente a una disminución de 2 unidades de IMC— no mostró, en términos generales, un menor riesgo de morir.

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El panorama cambió en personas con sobrepeso leve y contorno abdominal elevado. En ese grupo, una pérdida de entre el 7 y el 8% del peso sí se asoció con menor mortalidad. Aun así, la reducción de ese margen en la zona media, sin modificar el peso, arrojó un beneficio todavía mayor.

Los autores aclararon que, al tratarse de un estudio observacional, no es posible establecer causalidad directa. Con todo, concluyeron que existe respaldo científico suficiente para que la medición de la cintura sea adoptada como herramienta central en la evaluación de los riesgos asociados a la obesidad y al estado de salud general.

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