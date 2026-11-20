Francis Mallmann defendió su receta de milanesa a punto azul en el programa conducido por Mario Pergolini (Video: Otro Día Perdido, Eltrece)

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Francis Mallmann volvió a defender en televisión su polémica milanesa a punto azul: el chef reconoció que recibió miles de críticas en Instagram cuando publicó la preparación, pero reafirmó que el centro crudo y jugoso es exactamente el resultado que busca. La aparición ocurrió en Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por eltrece, donde el conductor recuperó un video que el cocinero había compartido previamente en YouTube y que desató un encendido debate entre gastronómicos, chefs y consumidores.

La preparación que generó tanto revuelo tiene sus particularidades desde el inicio. Mallmann no utiliza pan rallado convencional sino miga de pan fresco recién molido: toma un pan de miga, le retira la corteza, lo procesa y con esa base empana el corte de lomo. La técnica, explicó el chef en el programa, va en sentido contrario a la costumbre. Pergolini lo sintetizó con precisión: “En contra de cómo se empana siempre”. La respuesta de Mallmann fue escueta y categórica: “Es mi milanesa”.

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La preparación presenta una cobertura dorada por fuera y conserva el centro de la carne rojo y húmedo

El punto de cocción es el verdadero epicentro de la polémica. En la imagen que circuló en redes y que el programa volvió a mostrar, la pieza aparece sellada con una cobertura dorada por fuera pero con el centro visiblemente rojo y húmedo. El propio chef describió el resultado con detalle: “Y un poquito jugosa es rica. A mí me gusta en ese punto, está caliente. Si te fijás, tiene una parte cruda en el medio, abajo está un poco cocida, la cáscara del pan fresco está doradita”. Para Mallmann, el contraste entre el exterior crocante y el interior jugoso no es un error de ejecución sino una decisión estética y de sabor.

El conductor del ciclo no ocultó sus reservas. Antes de que el cocinero pudiera explicarse, Pergolini adelantó que el equipo tenía “nuestras dudas con respecto al punto de la milanesa”. La tensión entre ambas posturas quedó expuesta en pantalla: de un lado, un chef de trayectoria internacional que reivindica la libertad de cocinar a su manera; del otro, la resistencia de quienes asocian la milanesa con una preparación bien cocida, tradición arraigada en la gastronomía popular argentina.

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La repercusión que había tenido la publicación original fue uno de los datos que el propio Mallmann aportó en el programa. “Cuando subí esa foto a Instagram tuve 3.000 críticas”, recordó, aunque sin señales de arrepentimiento. Lejos de retractarse, el cocinero apoyó su postura en un argumento de preferencia personal: “Cada uno tiene que elegir el punto de la carne”. La frase condensa su filosofía ante el debate: no hay un punto correcto universal, sino una elección individual de cada comensal.

Mallmann recordó que acumuló tres mil comentarios críticos en Instagram tras publicar el video de la receta (Christophe SIMON / AFP)

El debate, sin embargo, no se agota en lo gastronómico. Desde que la preparación comenzó a circular, cocineros y referentes del sector se dividieron en dos posiciones. Quienes defienden el método lo leen como una reinterpretación libre y válida de un clásico, coherente con el perfil de un chef que históricamente desafió convenciones.

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Quienes lo cuestionan van más allá del gusto personal y advierten sobre los riesgos sanitarios asociados al consumo de carne vacuna insuficientemente cocida: entre las consecuencias posibles se mencionan enfermedades transmitidas por alimentos y el síndrome urémico hemolítico, una complicación grave que afecta principalmente a niños y cuya vía de transmisión más frecuente en Argentina es precisamente la carne mal cocida contaminada con la bacteria Escherichia coli productora de toxina Shiga.

Mallmann no abordó los argumentos sanitarios durante su paso por el programa. Su defensa se mantuvo en el plano del gusto y la identidad culinaria, sin referencias a los riesgos que varios especialistas del sector habían señalado en el debate previo. La aparición en Otro día perdido reactualizó una discusión que ya había generado miles de interacciones en redes sociales y que, lejos de cerrarse, volvió a polarizar a la audiencia apenas el tema resurgió en televisión.

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