Los suplementos para cabello, uñas y piel aportan nutrientes en situaciones específicas según la dosis y las necesidades de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las cápsulas, polvos y bebidas destinadas al cuidado del cabello, las uñas y la piel ocupan un espacio visible en las rutinas de belleza y en el mercado global: el sector de la nutricosmética facturó USD 8.300 millones en 2026 y crece a un ritmo del 8,5% anual, según la consultora Fortune Business Insights. La Academia Americana de Dermatología (AAD) señala que los suplementos con vitaminas, minerales y otros nutrientes se presentan como una alternativa para complementar el cuidado de estas zonas del cuerpo.

La propuesta retoma fórmulas conocidas, como la biotina, el zinc y la cistina, y las combina con colágeno, ácido hialurónico y extractos vegetales. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) explica que los suplementos no reciben aprobación por seguridad y eficacia antes de llegar al mercado, a diferencia de los medicamentos.

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De acuerdo con un artículo publicado el 18 de noviembre de 2026 en The Conversation —firmado por las investigadoras Estefania Hurtado Gómez, Isabel González-Álvarez y Marta González Álvarez, de la Universidad Miguel Hernández—, la nutricosmética reúne ingredientes orales con posibles efectos sobre la apariencia exterior, aunque los estudios disponibles suelen ser breves, con grupos de participantes reducidos y, en muchos casos, financiados por los fabricantes.

La utilidad de estas fórmulas depende de la necesidad nutricional individual, de la composición efectiva de cada producto y de la calidad de los estudios. Los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos indican que algunos suplementos ayudan a cubrir nutrientes esenciales, pero no sustituyen una alimentación variada.

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Las fórmulas para cabello y uñas requieren una evaluación individual

La biotina, también llamada vitamina B7, figura entre los ingredientes más asociados con el crecimiento del cabello y la resistencia de las uñas. La Academia Americana de Dermatología señala que, en adultos sanos, una alimentación equilibrada suele aportar los nutrientes necesarios y que los suplementos pueden ser útiles ante una deficiencia identificada por un profesional.

La misma institución advierte que la carencia de biotina es poco frecuente. Por ese motivo, las dosis elevadas no garantizan cambios en el cabello ni en las uñas y, además, pueden interferir en ciertos análisis de laboratorio.

De acuerdo con el análisis de las investigadoras de la Universidad Miguel Hernández, el zinc es un mineral esencial cuya deficiencia puede manifestarse en el pelo y las uñas, tal como documenta la ficha técnica del NIH sobre ese mineral. El trabajo también reúne ensayos de combinaciones con cistina, silicio o colágeno que registraron mejoras en grupos concretos, aunque esos resultados no permiten generalizarlos a cualquier persona o fórmula comercial.

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El mismo análisis advierte que la respuesta de cada fórmula depende de las dosis, de los ingredientes combinados y de la condición previa de quien la consume. Por ello, los resultados de un ingrediente aislado no siempre se reproducen en una mezcla diferente.

Los productos con biotina, zinc, cistina y colágeno presentan límites en la evidencia sobre sus beneficios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colágeno y la fotoprotección exigen pruebas más amplias

El colágeno es una proteína vinculada con la estructura de la piel, los huesos y los tejidos conectivos. Su producción natural disminuye con el paso del tiempo, una característica que explica su presencia frecuente en suplementos orientados a la apariencia de la piel y a la fortaleza de uñas y cabello.

La AAD indicó que el colágeno tomado mediante alimentos o suplementos podría mejorar el aspecto de la piel y, posiblemente, la resistencia del cabello y las uñas, aunque subrayó que se necesitan más investigaciones para precisar esos efectos. El artículo de referencia describe ensayos con péptidos de colágeno que registraron mejoras en hidratación, elasticidad y arrugas. A la vez, señala que la información disponible sobre las características y el origen de esos péptidos sigue siendo limitada y que los estudios más extensos e independientes son necesarios para confirmar los resultados.

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La discusión científica sobre la eficacia del colágeno se intensificó en 2025 y 2026. Un metaanálisis publicado en American Journal of Medicine que analizó 23 ensayos controlados con 1.474 participantes concluyó que, cuando se filtraban los estudios de baja calidad y los financiados por la industria, los beneficios del colágeno sobre la piel desaparecían. En la misma línea, una revisión publicada en Journal of Cosmetic Dermatology en septiembre de 2026 revisó los metaanálisis previos, encontró errores metodológicos en ambos y determinó que, corregidos esos datos, tampoco se sostenía evidencia de beneficio. La revisión de mayor escala hasta la fecha —publicada en Aesthetic Surgery Journal Open Forum en junio de 2026, con 16 revisiones sistemáticas y cerca de 8.000 participantes— encontró mejoras modestas en hidratación y elasticidad de la piel y alivio de síntomas de artrosis, pero ningún efecto sobre el rendimiento deportivo, que es una de las promesas habituales de los fabricantes. Los tres trabajos coinciden en que los estudios existentes son heterogéneos, breves y con alto riesgo de sesgo, y en que se necesitan ensayos independientes, con mayor número de participantes y seguimiento prolongado.

La presencia de vitamina C, ácido hialurónico, elastina u otros componentes puede modificar la interpretación de los resultados. Una fórmula comercial combina varios ingredientes, de modo que un resultado atribuido a un compuesto no necesariamente se mantiene en otra preparación.

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El mismo artículo revisa estudios sobre Polypodium leucotomos, betacaroteno, coenzima Q10, astaxantina y polifenoles. Algunos trabajos informaron efectos sobre el enrojecimiento, la hidratación o las arrugas, pero los resultados fueron variables según el ingrediente y el diseño de cada investigación. La fotoprotección diaria sigue siendo una medida necesaria. El análisis indica que ningún suplemento reemplaza el protector solar, la sombra o la ropa como recursos para reducir la exposición a la radiación solar.

Los profesionales de la salud evalúan deficiencias nutricionales y detectan posibles interacciones de los suplementos con medicamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los probióticos muestran el respaldo más consistente entre los nuevos ingredientes

Los probióticos, que actúan a través de la conexión entre el sistema digestivo y la barrera cutánea —denominada eje intestino-piel—, cuentan con la evidencia más reciente y sistemática del segmento. Las bacterias intestinales pueden modular la inflamación y la respuesta inmune que se expresa en la piel, lo que explica el interés creciente en su uso oral con fines dermatológicos.

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Un metaanálisis publicado en agosto de 2026 que reunió 15 ensayos controlados con 867 participantes encontró que la suplementación oral con probióticos mejoró de forma significativa la hidratación cutánea y redujo la pérdida de agua transepidérmica, un indicador directo de la función de barrera de la piel. Los efectos sobre las arrugas mostraron una tendencia positiva; los resultados sobre la elasticidad fueron, en cambio, inconcluyentes. Los autores señalaron que la heterogeneidad entre los estudios, la financiación industrial frecuente y el número aún reducido de ensayos por cepa obligan a interpretar estos datos con cautela, y que se necesitan ensayos con mayor escala, cepas estandarizadas y seguimiento a largo plazo para establecer conclusiones definitivas.

La AAD recomienda que, antes de incorporar cualquier suplemento, el paciente consulte a un dermatólogo para determinar si existe una deficiencia real, evaluar la interacción con medicamentos en curso y elegir productos verificados por laboratorios independientes, como los certificados por la Farmacopea de Estados Unidos (USP) o la Fundación Nacional de Saneamiento (NSF).

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