Hollie Davidson será la primer mujer en dirigir a Los Pumas (Reuters/John Sibley)

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La escocesa Hollie Davidson será la primera mujer que se desempeñe como árbitra principal en un test match de Los Pumas. La jueza dirigirá el partido que el seleccionado argentino disputará ante Francia el sábado 21 de noviembre, desde las 17.10 (hora argentina), en el Stade de France.

Davidson estará acompañada por el inglés Matthew Carley y su compatriota Sam Grove-White como asistentes. El también escocés Mike Adamson será el árbitro de video.

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La designación sumará un nuevo antecedente a la trayectoria de una jueza que acumuló hitos en el rugby internacional, tanto en competencias femeninas como en partidos de alto nivel del calendario masculino. Para el seleccionado argentino será su primera experiencia con Davidson como responsable principal de un encuentro.

La árbitra ya tuvo un cruce previo con un equipo nacional argentino. En el Mundial M20 de 2023, estuvo al frente del partido en el que Los Pumitas cayeron 20-0 ante Georgia. Aquella presentación correspondió a la etapa formativa, mientras que el compromiso en París supondrá su estreno en un encuentro oficial del plantel mayor.

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Hollie Davidson debutó en el Seis Naciones este (año Reuters/Craig Brough)

De medio scrum en Escocia a los grandes partidos internacionales

Davidson nació hace 34 años en Aboyne, Escocia, y su vínculo inicial con el rugby fue como jugadora. Actuó como medio scrum de forma amateur en Murrayfield Wanderers y Edinburgh University. En esa institución también cursó las carreras de Historia y Economía.

Entre 2010 y 2012, integró el seleccionado escocés M20. Más tarde optó por el arbitraje y comenzó su preparación en 2015 dentro de la Scottish Rugby Union. Su avance fue rápido: se convirtió en la primera mujer contratada a tiempo completo por la unión de su país.

Un año después de iniciar ese recorrido, Davidson fue asistente en un partido del Pro14 entre Glasgow y Zebre. Su presencia en partidos de clubes masculinos creció con el paso de las temporadas. En marzo de 2021 dirigió su primer encuentro profesional masculino, entre Munster y Benetton.

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En 2022 asumió otro desafío al arbitrar el clásico escocés entre Glasgow Warriors y Edinburgh Rugby. En mayo de 2025 volvió a establecer una marca al convertirse en la primera mujer en dirigir una final europea de clubes, cuando fue designada para la Challenge Cup.

Hollie Davidson junto a Andrea Piadri (Reuters/Andrew Couldridge)

Una carrera con antecedentes en los Juegos Olímpicos y los Mundiales

Antes de consolidarse en las principales competencias masculinas, Davidson desarrolló una parte central de su carrera en el rugby femenino. Arbitró en el Circuito Mundial de Seven, los Juegos de la Mancomunidad Británica y el Mundial de Seven de 2018.

También integró el grupo de jueces de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se llevaron a cabo en 2021 después de la postergación causada por la pandemia de COVID-19. A eso se sumaron sus actuaciones en las finales de los Mundiales femeninos de 2021 y 2025.

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Su ingreso a partidos de seleccionados masculinos de primer nivel se profundizó durante los últimos años. En julio de 2024, Davidson se convirtió en la primera mujer que dirigió un partido de los Springboks, en el duelo frente a Portugal. En noviembre de 2025 repitió esa condición al arbitrar a los All Blacks en el encuentro ante Gales.

El jugador Galés Jac Morgan junto a Hollie Davidson (REUTERS/Ian Walton)

En febrero de 2026 fue designada para Irlanda contra Italia y pasó a ser la primera mujer en impartir justicia en el Seis Naciones. Durante esta temporada también sumó una presentación como pionera en el Top 14 francés.

El duelo entre Francia y Los Pumas en el Stade de France agregará un nuevo capítulo a esa secuencia. Davidson tendrá a su cargo un partido entre dos seleccionados con historia en el rugby internacional y, al mismo tiempo, protagonizará un estreno para el equipo argentino.

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