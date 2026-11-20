Sergio Uñac, Ricardo Quintela y Jorge Capitanich

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El próximo lunes 23 de noviembre habrá un nuevo encuentro peronista que busca transmitir señales de unidad en el medio de las internas. Los protagonistas serán Jorge “Coqui” Capitanich, Sergio Uñac y Ricardo Quintela. El encuentro será en Resistencia, Chaco, reunirá a dirigentes del norte grande y se realizará bajo el lema “Hacia un nuevo federalismo”. La sede será el PJ chaqueño.

El encuentro tiene como mensaje objetivo de fondo generar espacios de debate, inclusión y acuerdos entre distintos actores del peronismo. Evitar fraccionamientos o rispideces, como sucedió con el acto en San Fernando, al que asistieron varias tribus justicialistas, pero no fue de la partida Axel Kicillof.

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“Todo el tiempo hay que hacer gestos de construcción”, dijo el ex gobernador de Chaco un par de días atrás cuando le consultaron en una entrevista con el streaming La Cielo sobre la ausencia de Kicillof en San Fernando. “Coqui” bajó un mensaje de unidad y dejó entrever que el encuentro del martes no lo fue.

Axel Kicillof en Chaco

En ese sentido, recalcó: “He tenido la posibilidad de recibir en Chaco a Axel Kicillof y a Máximo Kirchner, ahora irán Ricardo Quintela y Sergio Uñac. Somos compañeros y compañeras que pertenecemos al mismo espacio, podemos tener visiones y ambiciones distintas, pero tenemos que converger, unidad en la diversidad”.

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Capitanich será el anfitrión de una propuesta de unidad. Acotada, con dirigentes de renombres y con la voluntad de dejar en claro la necesidad de aplacar las tensiones que hay en el ambiente peronista. El ex gobernador quiere que vayan distintos dirigentes a la provincia para que expongan su perspectiva de la realidad y del proceso político. Y que lo hagan con un mensaje de unificación frente a Javier Milei.

Esa es la línea que va a seguir el “Gitano” Quintela, que decidió no ir al encuentro peronista en San Fernando, que tuvo en Sergio Massa a la figura principal. El gobernador de La Rioja entendió esa conglomeración de facciones, sin Kicillof, como un acto que no contribuía a la unidad, sino más bien que profundizaba la grieta en la provincia de Buenos Aires.

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Ricardo Quintela y Máximo Kirchner

Quintela entiende que el peronismo debe salir de la discusión bonaerense y advierte que muchos dirigentes quedaron atrapados en esa lógica el último martes. Considera que se debe armar una mesa cuanto antes para plantear reglas de juego claras y evitar que los conflictos internos se desborden. “Hay que sumar y generar consenso. Hay que evitar caer en la división”, precisó en privado a un colaborar.

El otro integrante que estará presente en Chaco es Sergio Uñac. El sanjuanino es el único de los tres que estuvo en San Fernando y que fue señalado por Massa como uno de los tres candidatos a presidente que estuvieron en el encuentro. Sumó a esa lista al santiagueño Gerardo Zamora y a la cordobesa Natalia de la Sota.

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El ex gobernador de San Juan se sumará al encuentro del Norte Grande, pero aprovechará el viaje también para seguir con sus recorridas por el país en modo electoral. Hasta aquí, es el único que ha planteado su vocación de ser candidato a presidente el año que viene y ha decidido recorrer distintas provincias en los últimos meses.

Uñac fue uno de los dirigentes que se sumó al encuentro del peronismo en San Fernando

Además del encuentro con Quintela y Capitanich, tendrá una reunión con intendentes locales, un almuerzo con empresarios e industriales, una visita a un pack de pymes y una conversación abierta con vecinos. Un raid electoral que tiene como objetivo seguir instalando su intención de ser el representante del peronismo en el 2027. Y, sobre todo, de darle un perfil federal a esa iniciativa.

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El encuentro del próximo lunes le servirá a los representantes del peronismo del interior para marcar distancia de la interna con anclaje bonaerense, que volvió a tener protagonismo después del acto en San Fernando. En La Plata consideraron esa cumbre de múltiples facciones, como la última expresión de un plan orquestado por Cristina Kirchner y Sergio Massa para limitar el crecimiento de la candidatura de Kicillof o, eventualmente, desgastarlo al máximo para que llegue condicionado a la negociación electoral.

Los dirigentes representativos del interior buscarán este lunes desmarcarse de esa lógica confrontativa y volver a poner en eje la necesidad de construir espacios donde no haya segundas lecturas ni interpretaciones. Donde no sobresalgan los mensajes implícitos y donde haya consenso para mostrar una construcción política sostenida por acuerdos.

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