Marta Fort respondió a las declaraciones públicas de su expareja Juan Manuel Ramírez sobre el fin de la relación (Video: SQP, América TV)

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Marta Fort no tardó en responder después de que su exnovio, Juan Manuel Ramírez, contara públicamente que fue él quien decidió poner fin a la relación. La influencer salió con todo en una nota para SQP (América TV) y disparó sin filtros contra el uruguayo, dejando en claro que, en su lectura, la ruptura tuvo un motivo de fondo: él no estuvo a la altura.

La separación se conoció luego de apenas unos meses de noviazgo. Fort y Ramírez se habían conocido en un especial emitido por Blender, el canal de streaming, y la relación se fue desarrollando con la distancia como telón de fondo permanente —él vive en Uruguay— y una dinámica que, según la propia Fort, nunca llegó a consolidarse del todo. “Venimos de una relación bastante inconclusa, en la que yo le puse la mejor de las ondas”, afirmó en sus declaraciones.

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Lejos de mostrarse afectada, Fort dejó en claro que el proceso emocional ya lo había atravesado antes de que la separación se hiciera pública. “El duelo lo hice hace semanas”, señaló, y atribuyó el distanciamiento a “las diferencias y la distancia”, aunque después fue mucho más allá en sus definiciones.

La hija de Ricardo Fort sorprendió con su publicación en las redes

La influencer, hija del empresario Ricardo Fort, se describió como una persona directa y comunicativa, y cuestionó con dureza la forma en que Ramírez manejó el final del vínculo. Según relató, en las últimas dos semanas de la relación no pudieron verse, y ella intentó viajar a Uruguay para hablar en persona, convencida de que la ruptura era inevitable. Sin embargo, la agenda de él se lo impidió. “Estaba pensando ir para allá y no se dio por agenda de él”, explicó.

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Lo que más la incomodó fue enterarse, a través de una nota periodística, de lo que Ramírez pensaba de ella. “Le di muchas veces el espacio para hablar y me estoy enterando acá de lo que piensa de mí”, lanzó, visiblemente molesta por la falta de diálogo que atribuyó a su exnovio. Y fue aún más directa sobre la forma en que él eligió terminar: “Pensó hablarlo por mensaje, que me parece que es una forma medio fuerte para terminar la relación. Yo lo prefiero en persona o, si realmente no se podía por agenda, por llamada. Pero a él tampoco le gustaban las llamadas”.

Esa fue una de las quejas recurrentes de Fort: que Ramírez rechazaba tanto las llamadas como su trabajo, y que esa actitud generó fricciones sostenidas durante el noviazgo. Lo definió como “inseguro” y recordó que le hizo reclamos que consideró infundados. “Me ha dicho cada pelotudez de reclamo, mismo sobre mi trabajo, y yo nunca le fui infiel”, aseguró. A pesar del tiempo que duró el vínculo, Fort reveló que jamás llegó a conocer la casa de él, a su familia ni a su círculo social: “Hace un mes que le estoy diciendo de ir para allá. No había ido nunca por Uruguay y él estaba viniendo para acá”.

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La joven modelo compartió por primera vez una foto de Juan Manuel, quien la conquistó en el "casting" de Blender (Instagram)

La frase más contundente de la tarde llegó cuando Fort resumió su postura con una sola línea: “No le dio la talla para estar conmigo”. Cuando el cronista le señaló que era una definición fuerte, ella no retrocedió. “Soy mucho plato para pibe inseguro”, completó, con la misma franqueza con que había abierto el reportaje.

Aun así, reservó un espacio para el balance afectivo. Reconoció que lo quiso, que intentó que él se sintiera seguro a pesar de la distancia y las diferencias económicas, y que puso esfuerzo genuino en que la relación funcionara. “Yo a él lo quise un montón e intenté muchas veces que se sienta seguro en todo tipo de aspectos: conmigo, con la distancia, con la plata, con todo”, admitió. También deslizó, con humor, que suele pasarle algo similar con los hombres: “Me suele pasar que empiezo con un hombre y termino con una mujer. Como que les saco el hambre. Lamentablemente, soy mucho plato”.

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El cierre de su intervención encontró a Fort en un punto de equilibrio entre el afecto y la decisión personal. “A él lo quise un montón, pero me quiero más a mí”, sentenció en SQP.