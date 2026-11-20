Un modelo matemático de la Universidad de Waterloo sugiere que la vitamina C previene la formación de sustancias cancerígenas en el estómago (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cáncer de estómago es el quinto más frecuente del mundo, según estimaciones de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC). En 2024 se registraron cerca de 980.000 casos nuevos y unas 642.000 muertes por esa enfermedad. En ese marco, comprender qué factores de la dieta pueden aumentar o reducir el riesgo cobra especial relevancia.

Durante décadas, los científicos intentaron entender por qué los nitratos y nitritos presentes en carnes procesadas se asocian al riesgo de cáncer y, en cambio, las mismas sustancias en frutas y verduras parecen no representar mayor amenaza. Una nueva investigación apunta a que la respuesta podría estar en la vitamina C.

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Un equipo de la Universidad de Waterloo, en Canadá, construyó un modelo matemático que simula cómo esos compuestos recorren el cuerpo y se transforman durante la digestión. Los cálculos indican que el nutriente, ya sea a través de los alimentos o en forma de suplemento tomado inmediatamente después de las comidas, podría interferir en la formación de sustancias potencialmente cancerígenas en el estómago. Los resultados fueron publicados en la revista Journal of Theoretical Biology.

El investigador Gordon McNicol señaló que la presencia de vitamina C en la dieta aclara resultados contradictorios observados desde la década de 1990 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo ofrece una posible explicación a una paradoja persistente: por qué los vegetales de hoja verde, naturalmente ricos en nitratos, no parecen conllevar el mismo riesgo que las carnes procesadas con niveles equivalentes de esos aditivos. La diferencia, según el modelo, podría residir en que las verduras también aportan vitamina C, mientras que los embutidos y fiambres carecen de ella.

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La nitrosación, el proceso químico que preocupa a los investigadores

Cuando los nitratos y nitritos llegan al estómago, pueden reaccionar con otras sustancias presentes en los alimentos. Ese proceso, conocido como nitrosación, puede dar lugar a compuestos cuya posible relación con el desarrollo del cáncer sigue bajo estudio. Durante años, uno de los principales desafíos en esta área fue determinar qué factores impulsan esa reacción y cuáles pueden contenerla.

“Desde al menos los años 90, los investigadores estudiaron el vínculo entre el cáncer y estos compuestos, con resultados contradictorios”, afirmó el Dr. Gordon McNicol, investigador postdoctoral en matemáticas aplicadas y primer autor del estudio, según el comunicado de prensa de la Universidad de Waterloo. “Nuestro trabajo sugiere que la presencia de vitamina C en la dieta podría ayudar a explicar estas inconsistencias”.

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Un modelo matemático de la Universidad de Waterloo sugiere que la vitamina C previene la formación de sustancias cancerígenas en el estómago (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reconstruir el recorrido de estas sustancias durante la digestión, los investigadores incluyeron en las simulaciones las glándulas salivales, el estómago, el intestino delgado y el plasma sanguíneo, la parte líquida de la sangre. A través de esos cálculos, analizaron de qué manera la vitamina C actúa sobre los nitratos y nitritos a lo largo de ese trayecto y en qué medida puede modificar las reacciones que dan lugar a la nitrosación.

El caso de los vegetales de hoja verde ilustra la hipótesis central

Uno de los hallazgos que más peso tuvo en las simulaciones involucra a verduras como la espinaca. Esta planta contiene nitratos en cantidades considerables, pero también aporta vitamina C. Según el modelo, la presencia simultánea de ambos elementos limitaría las reacciones asociadas al riesgo de cáncer, lo que podría explicar, al menos en parte, la diferencia entre el perfil de riesgo de los vegetales y el de los embutidos.

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El investigador Gordon McNicol señaló que la presencia de vitamina C en la dieta explica las contradicciones científicas sobre el proceso de nitrosación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia clave, según el modelo, no estaría solo en la cantidad de nitratos ingeridos, sino en el contexto nutricional en que esos nitratos llegan al sistema digestivo. Las carnes procesadas, como el tocino, el salame y productos similares, contienen nitratos y nitritos añadidos pero carecen de la vitamina C presente en los vegetales frescos. Esa ausencia, según el modelo, podría ser determinante.

Suplementos después de las comidas, una posible estrategia a explorar

El equipo también examinó si un suplemento de vitamina C, tomado apenas termina una comida, podría producir un efecto parecido al de este nutriente presente en los alimentos. Los resultados estiman una reducción moderada de las sustancias que se forman durante la nitrosación, en especial cuando la dieta incluye productos con nitratos y nitritos añadidos.

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Esa proyección no equivale, sin embargo, a demostrar que disminuye el riesgo de cáncer en las personas. La investigación se basó en cálculos computacionales y no en estudios con participantes reales, por lo que serán necesarias pruebas de laboratorio y ensayos clínicos para confirmar si el efecto ocurre fuera de la simulación.

Los vegetales de hoja verde como la espinaca combinan nitratos con vitamina C, a diferencia de embutidos como el tocino y el salame (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Este trabajo proporciona una hoja de ruta para futuros estudios clínicos y de laboratorio, al identificar los principales factores que interactúan en estas reacciones químicas potencialmente dañinas, incluidos la exposición a nitritos, la ingesta de antioxidantes, el momento de las comidas, las condiciones del estómago y la actividad de las bacterias bucales”, explicó la Dra. Anita Layton, profesora de matemáticas aplicadas e investigadora titular de la Cátedra Canada 150, en el comunicado de prensa de la universidad.

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“Este modelo puede ayudar a los investigadores a diseñar experimentos e intervenciones más específicos, con foco en cuándo y en quiénes es más probable que ocurra la nitrosación”.

El estudio incorporó, además, variables como la calidad del agua y los hábitos alimentarios de distintas poblaciones. Según se detalla en el trabajo, esos factores permiten analizar cómo podrían cambiar las reacciones químicas según el contexto ambiental y el perfil de cada grupo.