El bicarbonato y el percarbonato de sodio comparten una apariencia de polvo blanco pero cumplen funciones y precauciones distintas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aspecto de ambos puede inducir a una confusión en la alacena o en el lavadero, pero el percarbonato de sodio, el bicarbonato de sodio y el blanqueador de oxígeno responden a funciones químicas diferentes. Uno se incorpora a productos de limpieza con capacidad blanqueadora. El otro es un compuesto alcalino de acción más suave, presente también en preparaciones culinarias y en usos domésticos puntuales.

La diferencia importa al elegir un producto para el lavado de ropa, la limpieza de superficies o el tratamiento de manchas puntuales. El bicarbonato puede contribuir a neutralizar olores y remover suciedad ligera, mientras que el percarbonato se incorpora a fórmulas destinadas a tratar manchas y a blanquear. Sus efectos, sus indicaciones de uso y sus precauciones no son equivalentes.

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Según la ficha de PubChem, base de datos del Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos, el percarbonato de sodio es un sólido cristalino que, al entrar en contacto con el agua, libera carbonato de sodio y peróxido de hidrógeno. Esa liberación explica su presencia en blanqueadores sólidos y productos de lavandería.

El bicarbonato es un alcalino suave y el percarbonato funciona como blanqueador de oxígeno

El bicarbonato de sodio ofrece una acción alcalina suave orientada a la limpieza ligera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato de sodio (NaHCO₃, su fórmula química) es un polvo cristalino de sabor levemente alcalino. Según la ficha del compuesto en PubChem, es no tóxico en sus usos domésticos habituales y su solución en agua actúa como una base débil. Su comportamiento permite que se lo incluya en productos destinados a absorber olores o a acompañar tareas de limpieza que no requieren una acción blanqueadora.

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El percarbonato combina carbonato de sodio y peróxido de hidrógeno. De acuerdo con un documento de la American Chemical Society sobre química de oxidación verde, el peróxido que se forma al disolverse el compuesto cumple una acción oxidante: al entrar en contacto con los pigmentos de una mancha, les extrae electrones y altera su estructura química hasta volverlos incoloros. En la práctica, ese proceso actúa sobre sustancias que producen manchas de color, aunque no reemplaza la función de los detergentes que ayudan a desprender y arrastrar la suciedad.

La diferencia se observa también en el uso previsto para cada compuesto. La ficha del compuesto en PubChem registra que el percarbonato de sodio se utiliza en detergentes para ropa, aditivos de lavado y productos para lavavajillas. En cambio, el bicarbonato no aporta por sí mismo la acción oxidante que caracteriza a los blanqueadores de oxígeno.

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Por eso, usar bicarbonato en lugar de percarbonato no ofrece el mismo resultado cuando el objetivo es tratar una mancha, aplicar un blanqueador o remover una coloración persistente. A la inversa, sustituir bicarbonato por percarbonato en tareas que solo requieren un alcalino suave introduce un compuesto con propiedades y riesgos distintos.

Las diferencias químicas también exigen precauciones de uso y almacenamiento

La neutralización de olores en heladeras, calzado y tachos de basura constituye una aplicación doméstica del bicarbonato (Imagen Ilustrativa Infobae)

El percarbonato no debe considerarse un producto inocuo por el hecho de presentarse como un polvo de limpieza. PubChem lo clasifica como oxidante y advierte que puede ser nocivo si se ingiere y provocar daño grave en los ojos. La ficha también señala que puede intensificar un incendio por sus propiedades oxidantes.

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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, conocida como NOAA, aconseja mantener el percarbonato alejado de materiales combustibles, fuentes de calor y productos que puedan reaccionar con él. Estas indicaciones se refieren al compuesto concentrado y hacen necesario revisar las etiquetas comerciales, ya que las fórmulas pueden sumar otros ingredientes e indicar instrucciones particulares.

El bicarbonato también requiere un uso responsable. El Centro de Control de Intoxicaciones de Estados Unidos advierte que ingerir grandes cantidades puede causar efectos graves, por lo que no debe emplearse como antiácido casero sin una indicación médica. Su perfil de riesgo doméstico es diferente al del percarbonato, pero ambos deben conservarse en sus envases originales y fuera del alcance de niños y mascotas.

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La recomendación general para los productos de limpieza es no mezclarlos. El Centro de Control de Intoxicaciones de Estados Unidos indica que combinar limpiadores puede generar reacciones peligrosas o vapores irritantes, según los componentes involucrados. En el caso del percarbonato, seguir las instrucciones de la etiqueta resulta especialmente relevante por su capacidad oxidante.

La elección entre ambos productos depende de la tarea y de la composición. El bicarbonato de sodio puede ser adecuado cuando se busca una acción alcalina suave o control de olores. El percarbonato de sodio se reserva para productos y procedimientos que contemplen su acción de blanqueador de oxígeno, con las medidas de manipulación y almacenamiento indicadas por el fabricante.

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