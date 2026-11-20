Miembros del 1030.º Regimiento de Defensa Aérea «Aquila», perteneciente al Tercer Cuerpo de Ejército, cargan un sistema de defensa aérea de corto alcance RapidRanger en la región de Kharkiv, Ucrania, el 11 de octubre de 2026 (REUTERS/Thomas Peter)

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La Operación Vivaldi permitió a las fuerzas de Ucrania frenar parte del avance ruso sobre el cinturón fortificado de ciudades del este mediante una combinación de robots terrestres armados, drones de ataque, guerra electrónica y unidades de asalto de élite.

La ofensiva, según datos recogidos por la agencia Reuters, se desarrolló durante la primavera y el verano en el este ucraniano y concluyó el mes pasado. Aunque las tropas de Kiev recuperaron poco territorio, la operación afectó el avance ruso en pinza sobre una zona que puede incidir en el desarrollo de la invasión.

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Los militares ucranianos emplearon vehículos terrestres dirigidos a distancia, equipados con ametralladoras de alto calibre, lanzagranadas o explosivos, contra posiciones rusas. Otros aparatos abrieron rutas en campos minados.

En al menos una oportunidad, drones bombarderos cuadricópteros adaptados trasladaron robots de combate más allá de las líneas rusas. El Ejército ucraniano calificó ese despliegue como un hecho sin precedentes en la guerra.

Un miembro del 1030.º Regimiento de Defensa Aérea «Aquila», perteneciente al Tercer Cuerpo de Ejército, permanece sentado en un vehículo equipado con un sistema de defensa aérea de corto alcance RapidRanger en la región de Kharkiv, Ucrania, el 11 de octubre de 2026 (REUTERS/Thomas Peter)

Los grupos de asalto avanzaron después de los ataques de los sistemas no tripulados. Drones aéreos atacaron refugios y trincheras a los que los soldados no podían ingresar en primera instancia por el riesgo de fuego enemigo. El Tercer Cuerpo de Ejército de Ucrania, a cargo de la maniobra, afirmó que una “cúpula protectora” de guerra electrónica bloqueó drones rusos sobre el área de combate. El objetivo fue reducir la capacidad de vigilancia y ataque de las fuerzas de Moscú.

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La operación buscó atravesar la “zona de aniquilación”, el corredor cubierto por drones a ambos lados del frente que elevó el costo de cada avance terrestre. Los comandantes ucranianos sostienen que una coordinación más precisa entre infantería, drones y robots puede compensar parte de la inferioridad numérica frente a Rusia.

La maniobra requirió la participación de una de las unidades de élite de Kiev y utilizó Starshield, la versión militar del servicio de comunicaciones satelitales Starlink, propiedad de SpaceX, para algunas conexiones en el campo de batalla. La Operación Vivaldi reflejó un cambio en la forma de combatir en el frente de Ucrania: unidades militares combinan infantería, drones, robots terrestres y sistemas de guerra electrónica en una misma zona de operaciones.

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Un militar de la 66.ª Brigada Mecanizada Independiente permanece junto al cuerpo de un soldado ruso, en la región de Donetsk, Ucrania, 5 de noviembre (REUTERS)

El comandante del Tercer Cuerpo de Ejército ucraniano, Dmytro Rohoziuk, explicó que las formaciones militares ya no se organizan solo alrededor de vehículos blindados. “Ahora estamos desarrollando un concepto en el que el soldado de infantería tiene que estar en formación de combate junto con sistemas robóticos”, afirmó.

El general de brigada Andrii Biletskyi señaló que una compañía o un batallón contaba antes con unas pocas decenas de vehículos blindados y un número limitado de puestos de mando y observación en el terreno.

“Ahora, mil activos pueden estar en el aire y en tierra en la misma zona al mismo tiempo”, sostuvo Biletskyi.

Las autoridades rusas no se pronunciaron de forma pública sobre la contraofensiva ucraniana. Moscú afirmó que sus fuerzas mantienen avances a lo largo de los 1.200 kilómetros de frente en Ucrania. Las tropas rusas también utilizan drones aéreos y terrestres, además de sistemas de guerra electrónica. La guerra, que se prolonga desde hace casi cinco años, impulsó a ambos bandos a desarrollar nuevas aeronaves no tripuladas y mecanismos para neutralizarlas.

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Un soldado de infantería con el indicativo «Volunteer», perteneciente a la 3.ª Brigada de Asalto del Tercer Cuerpo de Ejército —quien participó en la «Operación Vivaldi»—, posa para una fotografía en medio de la ofensiva rusa contra Ucrania, en la región de Járkiv, Ucrania, el 11 de octubre de 2026 (REUTERS/Thomas Peter)

Lejos del frente, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó el jueves en Berlín que las prioridades de Ucrania son “reforzar nuestra defensa aérea, el apoyo energético y financiero, la vía diplomática y los próximos pasos para poner fin a la guerra y garantizar la seguridad”.

El mandatario remarcó que Kiev busca asegurar la participación europea en las conversaciones de paz entre sus delegados y los representantes rusos, diálogo mediado por enviados del presidente estadounidense Donald Trump. “Estamos haciendo todo lo posible para garantizar la plena participación de Europa en el proceso de negociación y para que estas reuniones sean productivas”, indicó en un mensaje publicado en redes sociales.

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(Con información de Reuters)