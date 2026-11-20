Boca quiere cortar una larga racha sin lograr títulos internacionales (FOTOBAIRES)

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Boca Juniors intentará cortar una sequía internacional de 18 años cuando dispute la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro este sábado en Barranquilla, Colombia. La última vez que el Xeneize tocó el cielo continental con sus manos fue en 2007, con la Libertadores en la que derrotó a Gremio, aunque en 2008 se adjudicó también la Recopa Sudamericana ante Arsenal de Sarandí, en la que fue su última conquista en este rubro. Si bien la cabeza de todos en la Ribera está enfocada en lo deportivo, también es bueno remarcar que la entidad azul y oro recibirá un premio económico muy importante en caso de gritar campeón.

Según lo estipulado por la Conmebol en el inicio de la competencia, el campeón de la Sudamericana 2026 se llevará nada menos que 10 millones de dólares, mientras que el subcampeón tendrá un consuelo de USD 2,5M. Este es un ostensible aumento teniendo en cuenta que Lanús el año pasado, al dar la vuelta en Paraguay justamente contra Atlético Mineiro, embolsó 6,5 millones de dólares.

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Hay que remarcar, además, que Boca ya arrastra un monto determinado por sus victorias en las rondas pasadas. Por imponerse ante O’Higgins de Chile cosechó 500 mil dólares, por el triunfo ante Recoleta de Paraguay se quedó con 600 mil más, por eliminar a San Pablo añadió 700 mil a su bolsa y por la semifinal contra Vasco da Gama apiló 800 mil extras. Es decir que por su participación en la Sudamericana 2026 tiene acumulados USD 2,6 millones, pero además se aseguró los USD 2,5 millones de subcampeón, por lo que ya supera los 5 millones de dólares.

El aumento de los premios en relación a la edición anterior de la Copa Sudamericana

Vale recordar que Boca en realidad accedió a la Sudamericana después de quedar tercero en su zona de Libertadores, donde también había tenido una recaudación considerable. A los 3 millones de dólares fijos por disputar la fase de grupos, se les sumaron USD 680 mil (USD 340 mil por partido) por mérito deportivo: victorias contra la Universidad Católica en Chile y Barcelona de Guayaquil en la Bombonera. Es decir que, si se suman los ingresos de ambas competiciones a lo largo de 2026, el Xeneize ya se aseguró 8.780.000 dólares (en caso de perder la final). Si le gana al Mineiro en Barranquilla, entonces habrá hecho caja con la cifra definitiva de 16.280.000 dólares.

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BOCA PUEDE JUGAR OTRO TÍTULO INTERNACIONAL

La Recopa Sudamericana 2027 se disputará entre el campeón de la Copa Libertadores, que se definirá el próximo sábado 28 de noviembre en Montevideo entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras, y el campeón de la Sudamericana, que saldrá del cruce Boca-Mineiro. Este formato es a ida y vuelta, tal como ocurrió con el triunfo de Lanús ante Flamengo en febrero de 2026. Aunque restan definirse las fechas, la Conmebol apunta a los miércoles 17 y 24 de febrero del año próximo. Si ganan la Sudamericana, automáticamente los dirigidos por el Vasco Arruabarrena abrirán esa serie de Recopa en la Bombonera y definirán contra el Pincha en La Plata o el Verdao en San Pablo.

A lo largo de la historia, Boca es el club que más títulos de Recopa Sudamericana ha obtenido en el continente. Fueron 4 en total, contra los 3 de River y los 2 de San Pablo, Inter de Porto Alegre, Liga de Quito, Olimpia de Paraguay y Gremio (también hay una extensa lista de equipos que la ganaron una vez).

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Los de la Ribera la ganaron en 1990 ante Atlético Nacional de Medellín en Miami, en 2005 contra Once Caldas, en 2006 frente a San Pablo y en 2008 contra Arsenal de Sarandí (todos estos partidos fueron a ida y vuelta, con definición en casa del campeón de Libertadores vigente). La única derrota que registró Boca fue en el año 2004, cuando cayó frente a Cienciano de Perú en tanda de penales en Fort Lauderdale.