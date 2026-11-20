La cantante desmintió las versiones en diálogo con Ángel de Brito (Video: Ángel responde/ Bondi Live)

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La Joaqui se convirtió en tema de conversación durante las últimas horas luego de que circularan rumores sobre un posible embarazo. La versión tomó fuerza entre sus seguidores y llegó hasta los medios, pero fue la propia cantante quien se encargó de desmentirla —aunque de manera indirecta— con una respuesta que no pasó desapercibida. “No, nada que ver, estoy morfando mucho”, le dijo a Ángel de Brito, quien se ocupó de difundir la aclaración en su programa de streaming Bondi Live.

Fue el conductor quien tomó la iniciativa de comunicarse directamente con la artista para conocer su versión antes de que la información se instalara en la agenda mediática. De Brito relató el intercambio al aire: “Me acordé que ayer hablé con La Joaqui porque había rumores de embarazo. Me dijo: ‘No, nada que ver’. ‘Estoy morfando mucho’, me dijo la Joaqui. Nada que ver”. En el piso, sus compañeras celebraron la respuesta con humor: “Estoy morfando mucho, me gustó”, reaccionó La Barby.

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La Joaqui y Tiago PZK oficializaron su relación de pareja en septiembre de 2026 en Florencio Varela

La cantante no realizó ninguna publicación propia al respecto ni se pronunció en sus redes sociales. La desmentida llegó únicamente a través del relato del periodista, quien adelantó que lo difundía como prevención: “Lo aviso por si sale”. Así, los cambios que algunos habían notado en su cuerpo quedaron explicados por la propia La Joaqui sin mayores rodeos: una alimentación más abundante, sin más implicancias.

El nombre de Tiago PZK apareció de inmediato en la conversación. Uno de los panelistas de Bondi preguntó con quién estaba saliendo la cantante, y la mención del músico generó un breve comentario de De Brito: “PZK que va pasando entre cantantes”. El vínculo entre ambos artistas, que se conocen desde la adolescencia, se blanqueó públicamente en septiembre de 2026 durante un encuentro en Florencio Varela, en la casa de Vanesa Aranda, madre de El Noba, donde La Joaqui presentó al músico ante su círculo cercano.

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La Joaqui cubrió el tatuaje dedicado a Luck Ra con un diseño de animal print en el muslo izquierdo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde ese momento la pareja dejó de ocultarse. En declaraciones a Puro Show de eltrece, La Joaqui también descartó que hubiera habido un romance previo entre ellos: “Jamás, jamás, jamás tuvimos nada”, aclaró. “Éramos amigos, hicimos freestyle juntos, nos conocemos de siempre, pero uno a veces se reencuentra con las personas desde otro lugar”, añadió. Se mostraron juntos en eventos, viajes y presentaciones de la escena urbana. En octubre, Tiago PZK organizó un festejo sorpresa por el cumpleaños número 32 de La Joaqui, y ambos adelantaron una colaboración musical conjunta. Ambos reaccionaron a los haters con una frase que resonó en redes: “El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí”. El noviazgo generó debates entre seguidores y programas de espectáculos, divididos entre el apoyo a la pareja y los cuestionamientos sobre los tiempos de la relación, que se inició poco después de la ruptura de La Joaqui con Luck Ra.

Ese quiebre también dejó huellas visibles. La cantante sorprendió a sus seguidores al compartir una producción fotográfica con un look renovado en la que se pudo ver que cubrió el tatuaje que se había hecho en homenaje a Luck Ra: la silueta de la provincia de Córdoba que lucía en el muslo izquierdo desde marzo de 2025. El mapa quedó reemplazado por un diseño animal print que cubre toda la zona, en lo que muchos interpretaron como un gesto simbólico de cierre de esa historia. La publicación sumó miles de “me gusta” y el comentario de Tiago PZK —“Diosssssssss”, acompañado de emojis de ojos de corazón— fue uno de los más destacados.

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Con la desmentida del embarazo circulando vía De Brito y sin una declaración directa de por medio, La Joaqui mantiene por ahora su postura habitual: dejar que otros cuenten lo que ella prefiere no publicar.