La firma latinoamericana UNTITLED Strategic Legal Consulting y su CEO, Martín Litwak, lograron su tercera nominación consecutiva (Maximiliano Luna)

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BVI Finance publicó la lista de nominados a los BVI Financial Services Awards 2026, el certamen que desde hace siete años distingue a los referentes de la industria financiera de las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Esta edición recibió 102 nominaciones en 16 categorías e incluye, entre los seleccionados, a la firma latinoamericana UNTITLED Strategic Legal Consulting y a su CEO, Martín Litwak, ambos presentes por tercer año en la lista. La votación pública cierra hoy, 20 de noviembre.

La firma latinoamericana vuelve a figurar entre los seleccionados de BVI

BVI Finance anunció el 12 de noviembre los nominados a la edición 2026 del certamen, que este año recibió 102 nominaciones distribuidas en 16 categorías. Entre los seleccionados aparece UNTITLED Strategic Legal Consulting (UNTITLED SLC), firma especializada en planificación patrimonial y fiscalidad internacional con foco en América Latina, presente por tercer año consecutivo en la lista.

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La firma compite en la categoría 8, Corporate Services Provider of the Year, junto a otras siete organizaciones del sector: Ascentium Fiduciary, CCP Financial Consultants Limited, DLT Solutions, ICS Group, Little Bay Group, Ogier y TMF Group. Su CEO y fundador, Martín Litwak, figura en la categoría 15, Lawyer of the Year, entre nueve candidatos que incluyen a referentes de firmas como Carey Olsen, Harneys, Walkers y Conyers.

El galardón llega a su séptima edición con un sistema mixto de selección

Los BVI Financial Services Awards reconocen a personas, firmas y organizaciones que contribuyen al crecimiento de la industria financiera de las BVI. Creados hace siete años por BVI Finance, los premios combinan voto público y evaluación de un panel independiente integrado por representantes de la industria y asociaciones profesionales locales —con ponderaciones que varían según la categoría— para determinar a los ganadores.

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La votación pública de la edición 2026 se abrió el 6 de noviembre y cierra este viernes 20 de noviembre a las 4:30 PM (hora BVI). La ceremonia de entrega está prevista para el 3 de diciembre de 2026 en Prime Restaurant, en Tortola.

En ediciones anteriores, la categoría Corporate Services Provider of the Year consagró a Ogier, tanto en 2024 como en 2025. En Lawyer of the Year, el premio recayó en Kimberly Seagojo (Harneys) en 2024 y en Anton Goldstein (Conyers) en 2025.

La nominación coincide con el aniversario de 15 años de la firma

"Que la nominación se repita tres años seguidos habla de continuidad, que es lo que buscan las familias y los asesores con los que trabajamos en distintos países", dijo Litwak

UNTITLED SLC cumple en 2026 sus primeros quince años de actividad. La firma ofrece diseño y administración de estructuras fiduciarias, consultoría y capacitación, con un enfoque independiente de las jurisdicciones.

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“Que la nominación se repita tres años seguidos habla de continuidad, que es lo que buscan las familias y los asesores con los que trabajamos en distintos países. Agradecemos a quienes nos acompañan”, afirmó Litwak en un comunicado.

Cómo votar antes del cierre del 20 de noviembre

La votación es pública y está disponible en fsawards.digitalsolutionsbvi.net. Para participar, hay que hacer clic en “Cast your ballot”, ingresar una dirección de correo electrónico y validar la identidad con un código de seis dígitos que llega por mail. Los ganadores se conocerán el 3 de diciembre en la ceremonia en Tortola.

Los BVI Financial Services Awards operan en un ecosistema donde la reputación es un activo central: las Islas Vírgenes Británicas administran más de 400.000 compañías activas y concentran una porción significativa de la estructuración de inversiones internacionales. En ese marco, la nominación al certamen funciona como un indicador de posicionamiento dentro de una industria que combina alta regulación, sofisticación técnica y competencia global.

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