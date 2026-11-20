Trump ofrecerá una conferencia de prensa tras su viaje a China, donde abordó con Xi y Putin la reducción de los riesgos nucleares (REUTERS)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá este viernes una conferencia de prensa en la Casa Blanca tras su regreso de China, donde mantuvo una reunión trilateral con sus pares de Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, en una cumbre que abordó la reducción de los riesgos nucleares, la seguridad internacional y la guerra en Ucrania. El mandatario aterrizó el jueves por la noche en la Base de la Fuerza Aérea Andrews y anunció que hablará a las 12 del mediodía (hora local) sobre los resultados del viaje y los acuerdos comerciales con Tailandia, Filipinas y otros países.

“Fue un viaje magnífico y de gran trascendencia. Mañana a las 12 del mediodía daré una rueda de prensa en la Casa Blanca. También hablaré sobre los acuerdos comerciales con Tailandia, Filipinas y otros países”, publicó Trump en su cuenta de Truth Social desde el Air Force One.

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La conferencia tendrá lugar después de la reunión a tres bandas con Putin y Xi, tras la cual la Casa Blanca informó que los tres líderes acordaron abrir un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas atómicas.

“Los tres jefes de Estado reafirmaron que una guerra nuclear no se puede ganar y que nunca debe librarse. Los tres países entablarán un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas nucleares”, señaló el comunicado oficial.

El documento también indicó que Estados Unidos, Rusia y China, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, asumieron el compromiso de impulsar una reforma del organismo internacional.

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“Los tres países se comprometieron a reformar la ONU para que esta pueda responder con mayor eficacia a los desafíos mundiales y cumplir con su misión fundamental de paz y seguridad internacionales”, sostuvo la Casa Blanca.

En materia energética, el comunicado señaló que las tres potencias planean aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados, además de reafirmar la importancia de mantener flujos energéticos estables.

“Los tres jefes de Estado reafirmaron que una guerra nuclear no se puede ganar y que nunca debe librarse. Los tres países entablarán un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas nucleares”, señaló el comunicado oficial (REUTERS)

Otro de los puntos de la declaración conjunta estuvo relacionado con la jurisdicción de los organismos internacionales. “Los tres jefes de Estado reconocieron que el principio del consentimiento estatal y el respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales son de suma importancia, y coincidieron en que la Corte Penal Internacional y otros organismos similares no deben abusar de su jurisdicción”, indicó el texto.

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La reunión concluyó con la firma de la denominada “Declaración de los Jefes de Estado de Rusia, China y Estados Unidos sobre la paz”, en la que los mandatarios plantearon compromisos vinculados con la seguridad internacional y la cooperación entre las tres potencias nucleares.

Durante el encuentro, Trump propuso que los tres países mantuvieran conversaciones para reducir sus arsenales y establecer mecanismos que impidan el uso de armas atómicas. “Tenemos que cooperar para combatir la amenaza de proliferación nuclear en otros países del mundo”, afirmó.

Xi, por su parte, pidió prevenir una guerra nuclear, respetar los tratados internacionales y evitar el cruce de “líneas rojas”.

Putin endureció su posición sobre Ucrania

En paralelo a los compromisos sobre seguridad internacional, Putin lanzó nuevas advertencias contra Ucrania por los ataques al puente de Crimea y descartó retomar las negociaciones para detener las ofensivas contra infraestructuras.

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“Tras los ataques al puente de Crimea, no negociaremos. Responderemos a estos ataques”, declaró el mandatario ruso al concluir su participación en la cumbre de la APEC en Shenzhen, China.

Putin advirtió que Moscú responderá con medidas “mucho más dolorosas” y sostuvo que la reacción rusa provocará daños superiores a los que Ucrania causó en el viaducto de 19 kilómetros, inaugurado por el propio presidente ruso en 2018.

El Ministerio de Transporte de Rusia informó que un ataque nocturno con drones obligó a interrumpir temporalmente el servicio ferroviario en el tramo del puente, sin que se registraran heridos. Serguéi Aksyonov, gobernador de Crimea designado por Moscú, confirmó el incidente.

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“Tras los ataques al puente de Crimea, no negociaremos. Responderemos a estos ataques”, declaró el mandatario ruso al concluir su participación en la cumbre de la APEC en Shenzhen, China (REUTERS)

Los ataques de la semana escalaron en intensidad. El lunes se registraron daños menores; el martes, drones y misiles destruyeron el tramo central de la carretera y derrumbaron su arco principal al mar; mientras que el jueves la ofensiva provocó la suspensión del servicio ferroviario.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reconoció que el objetivo de la operación era ejercer presión sobre Rusia, después de que Moscú rechazara una tregua energética durante las negociaciones celebradas con mediación estadounidense en Abu Dhabi.

Pese a las advertencias, Putin aseguró que Rusia no desea prolongar la guerra. “No tenemos ningún deseo de continuar este conflicto armado”, afirmó después de que Trump y Xi expresaran su interés en avanzar hacia el final de las hostilidades.

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El líder ruso reiteró que Moscú intenta cerrar un conflicto que, según su planteo, comenzó en 2014 en el Donbás, y atribuyó la falta de un acuerdo a la posición de Kiev. En ese sentido, sostuvo que Ucrania debe aceptar las propuestas transmitidas por Estados Unidos después de la cumbre ruso-estadounidense de agosto de 2025 en Anchorage, Alaska.

Sobre la región de Donetsk, Putin afirmó que Ucrania intenta conservar el control de entre el 10% y el 20% del territorio. “Todos tendrán que aceptar la realidad sobre el terreno”, manifestó.

En relación con las garantías de seguridad, reconoció que Ucrania tiene derecho a recibirlas, aunque insistió en que también debe garantizarse la seguridad rusa. Además, sostuvo que Moscú acepta que esa protección forme parte de un marco europeo común.

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(Con información de AFP)