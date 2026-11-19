El biogerontólogo italiano sostuvo que pequeñas decisiones cotidianas, como tomar el ascensor o usar el automóvil, acumulan una reducción sostenida de la actividad física que el entrenamiento semanal no logra compensar por completo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Valter Longo, biogerontólogo italiano y experto en longevidad de 59 años, cuestionó los niveles de sedentarismo que alcanza la sociedad actual y advirtió que el movimiento cotidiano es tan importante para la salud como el ejercicio planificado. El científico asegura que no comprende hasta dónde llegó la pasividad física en la vida moderna y llama a incorporar el movimiento en la rutina diaria.

Según publicó la revista Runner’s World, Longo, director del Instituto de Longevidad de la Universidad del Sur de California, sostiene que la vida contemporánea eliminó de forma progresiva la actividad física de las tareas cotidianas. “Nos estamos volviendo sedentarios, muy sedentarios; ya no hacemos nada, así que el gimnasio se vuelve necesario. Antes no lo era, ahora sí”, afirmó el especialista.

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El sedentarismo creció hasta niveles que el experto dice no comprender

Una infografía expone el impacto del sedentarismo moderno y plantea hábitos activos cotidianos como alternativa al ejercicio exclusivo en el gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Longo, la situación actual refleja una contradicción difícil de ignorar. Las personas evitan cualquier esfuerzo físico menor durante el día y luego destinan tiempo y dinero a recuperar ese movimiento en un gimnasio. “¡Cuántas veces he visto a gente tomar el ascensor para subir solo un piso! Hemos llegado a un punto en el que esto no tiene sentido, porque estás tomando el ascensor para luego ir al gimnasio”, señaló en declaraciones recogidas por Runner’s World.

El investigador describe un escenario en el que moverse dejó de ser una necesidad funcional para convertirse en una decisión voluntaria que cada vez menos personas toman. Quien trabaja desde su casa, según el biogerontólogo, podría pasar días enteros sin pisar la calle. “El sedentarismo también se combate fuera del gimnasio”, subrayó.

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Pequeños hábitos cotidianos acumulan un daño mayor del que se percibe

Valter Longo, director del Instituto de Longevidad de la Universidad del Sur de California, señaló que las rutinas contemporáneas eliminaron el movimiento cotidiano y convirtieron al gimnasio en la única fuente de actividad física (Captura de video)

El experto no apunta a un único comportamiento como causa del problema, sino a la suma de decisiones menores que, con el tiempo, reducen de manera sostenida el nivel de actividad física. Usar el auto para un trayecto de pocos minutos, evitar las escaleras o prescindir de un breve paseo son, según Longo, “pequeños hábitos cotidianos que, sumados con el tiempo, hacen que nos movamos cada vez menos”.

La consecuencia directa es que el gimnasio dejó de funcionar como un complemento para convertirse en la única instancia de movimiento de muchas personas. “Hemos ido eliminando progresivamente el movimiento de nuestra vida cotidiana, para luego intentar recuperarlo en las horas dedicadas al entrenamiento”, indicó el científico. El sedentarismo está asociado a problemas metabólicos y cardiovasculares, deterioro de la capacidad funcional y una peor salud cognitiva y mental.

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Un estudio publicado en abril de 2026 en Nature Communications, confirmó que mayor tiempo sedentario se asoció con un aumento en riesgo de obesidad, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca y depresión, entre otras 12 enfermedades crónicas. La misma investigación encontró que sumar entre 1.700 y 5.500 pasos diarios adicionales compensó el riesgo de varias de esas condiciones, aunque no logró revertir por completo el daño cardiovascular.

Caminar y subir escaleras, la solución que no requiere ni tiempo extra ni equipamiento

El director del Instituto de Longevidad de la Universidad del Sur de California propuso incorporar el desplazamiento a pie y el uso de escaleras en la rutina ordinaria como una forma concreta de contrarrestar la pasividad física sin equipamiento ni tiempo adicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesional propone una salida concreta que no exige cuotas, equipos ni modificar el horario: incorporar el movimiento al ritmo ordinario del día. Si el destino queda a menos de 30 minutos a pie, el biogerontólogo lo considera una obligación. “Yo camino todo lo que puedo y me parece absurdo tomar un medio de transporte dentro de unos límites; si el destino está a menos de media hora a pie, está claro que hay que ir andando”, afirmó.

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Subir escaleras en lugar de usar el ascensor o la escalera mecánica, y desplazarse a pie siempre que sea posible son, según el investigador, “gestos sencillos que pueden ayudar a contrarrestar el sedentarismo y mejorar la salud a largo plazo”. Para Longo, cada momento del día es una oportunidad para moverse, y desaprovecharlo tiene un costo real sobre el organismo.

“La actividad física no debería limitarse a las horas que pasamos en el gimnasio. La prevención también pasa por aquí: encontrar cada día tiempo para moverse”, concluyó el científico en declaraciones publicadas por Runner’s World.