16/11/2026 Robert Pattinson será el nuevo James Bond en el filme dirigido por Denis Villeneuve. Robert Pattinson es oficialmente el nuevo James Bond. El actor británico, de 40 años, recogerá el testigo de Daniel Craig en la próxima película del agente 007, dirigida por Denis Villeneuve y producida por Amy Pascal y David Heyman. SOCIEDAD CULTURA PRIME VIDEO

Guardar

Ni los encuentros entre Trump, Putin y Xi Jinping, ni la sonora visita de Pete Hegseth a Venezuela, ni la renuncia de Jensen Huang de Nvidia, nada paró tanto las redacciones de los medios de comunicación como el anuncio del nombre del actor que encarnará al nuevo James Bond. De golpe, después de días de quinielas, apuestas y todo tipo de especulaciones, finalmente ha aparecido Robert Pattinson mirando fijamente al horizonte, pistola en mano, y el mundo ha descubierto al nuevo OO7 al servicio de su majestad.

Viejo espía, nueva época, y con él el rostro de un actor de raza capaz de ser un atractivo adolescente en Harry Potter, un romántico vampiro en Twilight, un tenebroso Batman o un cínico Antinous en Odiseus, y en todos los casos mutarse con sus personajes y crear un carácter genuino. No cabe duda de que el Bond de Pattinson se mantendrá fiel a los aspectos básicos del personaje de Ian Fleming, tanto como reinventará radicalmente su personalidad. Ni Craig, ni Bronson, ni Connery se parecen en nada a Pattinson, y esa la singularidad de la saga: son siempre el mismo Bond, siendo todos diferentes. Sea como sea, James Bond vuelve después de llevar 64 años en pantalla sin perder su atractivo, inmune al paso destructor del tiempo.

PUBLICIDAD

¿Por qué? ¿Cómo puede, un espía que nació como personaje en 1953 y debutó en la pantalla en 1962, perdurar décadas después, sin perder su actualidad? Bond ha vivido la guerra fría, la llegada del hombre a la luna, el 68, Martín Luther King, Chernóbil, la caída del muro de Berlín, el final del apartheid, Ruanda, la guerra de los Balcanes, el 11-S, la primavera árabe, el COVID, Ucrania, la IA..., y ahí está, desayunando sus soft-boiled eggs, hervidos durante tres minutos y 20 segundos exactos, su Martini con vodka, sin agitar, sus trajes sin cruzar y su eterno Aston Martin, siempre elegante, leal, viril, letal y plano... Seductor, pero simple, intenso, pero previsible, y sin embargo siempre creíble, tan bien adaptado a cada momento de la historia, que consigue ser legendario sin ser antiguo, y actual sin ser nuevo. Es tal su dimensión atemporal, que ha sido objeto de centenares de estudios y debates, e incluso el gran Umberto Eco lo analizó en profundidad en un ensayo sobre las estructuras de Ian Fleming que publicó en su famoso libro Apocalípticos e integrados. Convencido de que la previsibilidad era el secreto de su éxito, -“el placer no reside en la sorpresa, sinó en la reiteración de un esquema conocido”-, planteó que las películas de James Bond funcionan porque su planteamiento binario dibuja una lógica maniquea de buenos y malos, donde el mal intenta destruir al mundo libre. Por ello Bond es un arquetipo sin evolución, un superhombre lineal del que sabemos como desayuna, como seduce, como viste y como mata, inmume al cambio, y por ello es un puerto seguro. No hay misterio, hay certeza.

Quizás es su condición de arquetipo resilente a la erosión la que lo ha convertido en materia obsesiva de estudio. Más de 100 libros académicos, miles de artículos, cientos de tesis doctorales e incluso una revista el International Journal of James Bond Studies, que desde 2017 publica investigaciones nuevas sobre el personaje. Como ejemplo, uno de los trabajos de su última edición: “Epistemología épica: el pensamiento archipielágico en los viajes odiseicos de James Bond”, así, sin anestesia. Desde una ponencia titulada “James Bond, de la novela populista a la película popular: la angustia de la conspiración y del superpoder capitalistas”, hasta cursos sobre los lugares e itinerarios de Bond, comparativas con Platón y Hegel, rematando en un estudio sobre cuestiones queer: “Ya no es un hombre”: refutando el binarismo y descubriendo un Bond queer en Casino Royale y Vive y deja morir”. Y todo ello sobre un personaje violento, producto de la guerra fría, ególatra, superficial y con una masculinidad a la antigua usanza, que debería chocar con las nuevas sensibilidades de la mujer, aunque a partir de Daniel Craig ha añadido cierta sutileza.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ahí está, con su atractivo intacto, quizás porque siendo violento, es exquisito, y siendo machista, destila ese aspecto canalla que invita a la aventura. Sea como sea, es un personaje imperecedero que, partiendo del arquetipo, se reinventa al ritmo de su tiempo y consigue conectar con cada nueva generación. Tan familiar que traspasa cinco generaciones manteniendo su magnetismo.

Ahora vuelve de la mano de un actor camaleónico y profundo como Pattison que, con seguridad, sabrá darle otra vuelta de tuerca al espía británico. Más feminista, más queer, más hegeliano, más capitalista, menos de todo…, poco importa, porque cualquier matiz nuevo no desmiente al arquetipo, sino que lo renueva, preservando la esencia mientras muta la piel. “El mito del caballero andante al servicio del orden establecido”, según definición de Umberto Eco. Y como es bien sabido, incluso cuando parece morir, el mito nunca muere.

PUBLICIDAD

X: @RaholaOficial

Web: https://pilarrahola.com

Instagram: pilar_rahola/