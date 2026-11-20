El primer ministro Andy Burnham asiste a una reunión bilateral con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la cumbre de la Comunidad Política Europea (EPC) celebrada en el Centro de Convenciones de Dublín, en Dublín, el 12 de noviembre de 2026 (REUTERS)

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El primer ministro británico, Andy Burnham, y los líderes de la UE buscarán cerrar este viernes en Bruselas una serie de acuerdos para facilitar el comercio y la movilidad juvenil, en el marco de una estrategia para reconstruir las relaciones entre el Reino Unido y el bloque europeo una década después del Brexit. La cumbre con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el titular del Consejo Europeo, Antonio Costa, marcará un primer paso en el acercamiento, aunque las decisiones sobre el futuro vínculo quedarán para una etapa posterior.

Desde que asumió el poder en julio, Burnham modificó el tono del debate político británico sobre Europa y llegó a plantear la posibilidad de que el país vuelva a integrar la Unión Europea en algún momento. Sin embargo, el encuentro de Bruselas se concentrará en medidas concretas para reducir las barreras comerciales y ampliar las oportunidades de movilidad para los ciudadanos jóvenes.

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“Esto ilustra nuestro nuevo enfoque. No es una actitud de confrontación. Ya no se trata de quemar puentes. Se trata de ser constructivos y positivos, para lograr un beneficio mutuo para Gran Bretaña y la UE”, afirmó Burnham esta semana.

“Tras la cumbre, iniciaremos un diálogo con nuestros socios de la UE sobre las opciones para nuestra relación a largo plazo”, agregó.

La agenda incluye tres acuerdos principales: un pacto para reducir la burocracia en las exportaciones de alimentos, otro para vincular los sistemas de comercio de emisiones de ambas partes y un tercero sobre un programa de movilidad juvenil.

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Desde que asumió el poder en julio, Burnham modificó el tono del debate político británico sobre Europa y llegó a plantear la posibilidad de que el país vuelva a integrar la Unión Europea en algún momento (REUTERS)

Las medidas, previstas antes de la llegada de Burnham al Gobierno, buscan revertir parte de las consecuencias económicas y sociales del Brexit. El entendimiento permitiría que las empresas británicas exporten productos a Europa con menos trabas y que miles de jóvenes menores de 30 años puedan residir hasta tres años en otros países por motivos de trabajo, estudio o turismo.

Pese al acercamiento político, las negociaciones entre Londres y Bruselas mantuvieron diferencias hasta último momento. Según varios diplomáticos, los Estados miembros de la UE dieron luz verde al paquete de acuerdos el jueves por la noche, aunque todavía faltaba la aprobación definitiva del Reino Unido.

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Uno de los principales puntos de desacuerdo fue el compromiso que Londres debería asumir para alcanzar un futuro acuerdo sobre las tasas universitarias de los estudiantes de la UE en el Reino Unido. La propuesta busca que paguen los mismos aranceles que los alumnos británicos.

Maros Sefcovic, negociador de la Unión Europea en las conversaciones con Londres, sostuvo que el clima de las discusiones se mantuvo “muy positivo”, aunque reconoció que “las negociaciones sean muy detalladas y, a veces, muy, muy difíciles”.

El futuro de la relación con Europa

Burnham había prometido no “repetir” el debate sobre el Brexit si llegaba a ocupar el cargo de primer ministro. Sin embargo, desde que sucedió a Keir Starmer en julio, abrió la discusión sobre las alternativas para el vínculo con el bloque comunitario.

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El exalcalde de Manchester expresó anteriormente su deseo de que el Reino Unido vuelva a integrar la UE durante su vida. Ahora, su estrategia contempla distintas posibilidades, desde mantener la relación actual hasta ingresar a la unión aduanera o solicitar nuevamente la adhesión al bloque.

Burnham había prometido no “repetir” el debate sobre el Brexit si llegaba a ocupar el cargo de primer ministro (REUTERS)

El cambio de postura responde, en parte, a las encuestas que muestran que la mayoría de los británicos lamenta la salida de la UE y votaría a favor de regresar si se celebrara un referéndum. También está relacionado con las dificultades de la economía británica y con las transformaciones del escenario internacional desde 2016, en particular el respaldo europeo a Ucrania frente a la agresión rusa.

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Burnham espera que una relación más estrecha con Bruselas contribuya a consolidar una amplia coalición de centroizquierda de cara a las próximas elecciones generales, previstas para 2029.

No obstante, la iniciativa implica riesgos políticos para el primer ministro, cuyo propio Partido Laborista mantiene divisiones sobre el alcance que debe tener el acercamiento a Europa. “Me alegra que se estrechen los lazos, pero debe actuar con cautela”, declaró a la AFP un diputado laborista que pidió mantener el anonimato.

La oposición conservadora y Reform UK, el partido ultraderechista liderado por Nigel Farage, podrían acusar al Gobierno de traicionar el resultado del referéndum de 2016. Farage, por su parte, ofrecerá su propia rueda de prensa en Bruselas este viernes.

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El primer ministro se comprometió a respetar las “líneas rojas” establecidas por Starmer para esta legislatura. Eso implica descartar, por ahora, el regreso al mercado único, a la unión aduanera y a la libre circulación de personas.

Sin embargo, dentro del laborismo aumentan las voces que reclaman una revisión más profunda de la relación con la UE. El ex viceprimer ministro David Lammy se convirtió en la figura de mayor peso del partido en defender que el regreso al bloque figure en el manifiesto electoral.

La oposición conservadora y Reform UK, el partido ultraderechista liderado por Nigel Farage, podrían acusar al Gobierno de traicionar el resultado del referéndum de 2016. Farage, por su parte, ofrecerá su propia rueda de prensa en Bruselas este viernes (REUTERS)

En Bruselas, por el momento, tampoco esperan que el Reino Unido solicite reincorporarse a la Unión Europea en el corto plazo. “Dudo que se arriesgara a dar un paso tan importante y tan controvertido”, afirmó un alto diplomático europeo. “Probablemente seguirá intentando mejorar las relaciones poco a poco, y nosotros estamos abiertos a tener la relación más estrecha posible”, concluyó.

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(Con información de AFP)