Marta Fort publicó un descargo en Instagram para responder a los dichos de su exnovio uruguayo sobre su vida privada

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Tras la separación y las declaraciones de su exnovio uruguayo sobre su vínculo con el alcohol y las frecuentes cenas en restaurantes lujosos, Marta Fort publicó un descargo para negar las versiones que circularon sobre su vida privada. La influencer usó sus historias de Instagram para referirse al final de la relación, asumir que se equivocó al hacer público un tema de su expareja y rechazar las acusaciones que surgieron después.

La joven explicó que, luego de las declaraciones de su ex, ambos pudieron hablar por teléfono. En ese marco, dijo que le dio lugar a que expusiera su postura, pero decidió intervenir ante los rumores que comenzaron a circular sobre los motivos por los que no viajó a Uruguay y sobre una supuesta doble vida.

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“Estuve mal en hablar públicamente de su inseguridad y él utilizó a la prensa para dar su versión. Pudiendo hablar por llamada después de sus declaraciones, le puedo dar el lugar a que él haga su descargo después de las especulaciones ocurridas, a que yo haya contado que no pude viajar para Uruguay, que empezaron a haber rumores de doble vida que yo no dije. A todo esto, ahora que se cocinó el tema, voy a salir a desmentir todo, que es lo que hablamos”, escribió Marta Fort.

En su mensaje, la hija de Ricardo Fort respondió de forma puntual a las versiones sobre su consumo de alcohol, sus salidas y su actividad laboral. “No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes, no tomo casi nunca. Lo hacía al principio de la relación porque era mi forma de abrirme con él, pero una vez que nos fuimos conociendo ya no lo vi necesario. Tampoco yo lo hago en mi diaria. Ni siquiera estoy saliendo a cenar de lo ocupada que estoy, porque quizás ustedes piensan que poner plata no es trabajo, pero tengo una agenda tan ocupada que en mis momentos libres prefiero descansar y no salgo desde mayo. Y él lo sabía. Era algo que hablamos varias veces. En el día a día llevo una vida súper tranquila y súper casera”, sostuvo.

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Fort rechazó las versiones sobre su consumo de alcohol y afirmó que prioriza el descanso en su rutina cotidiana

Fort también se refirió a las comidas fuera de casa, uno de los aspectos mencionados en los dichos de su expareja. “Él salía a comer una única vez con él porque era mi forma de agasajarlo hasta que entendí que no era su palo de disfrute, por ende lo modifiqué y pasamos de comer afuera a disfrutar tomando mates con amigos, cenando en casa con comida hecha por mí o comiendo adentro con mi familia mientras jugábamos a juegos de mesa. Porque justamente, quería que me saque de esa etiqueta y quería que él entienda que me podía amoldar a su disfrute porque al fin y al cabo ese era mi objetivo. No me drogo”, afirmó.

Además, la influencer habló de sus horarios y de las dificultades que encontraba para viajar por sus compromisos profesionales. “Dormía poco cuando estaba él porque muchas veces él me acompañaba a trabajar y cuando estábamos libres de mi agenda se hacía tarde y yo quería aprovechar con él. No es algo que practico en mi diaria tampoco, si no estoy con él, salgo, no tomo, aprovecho a dormir y descansar de mi día. Soy una persona aplicada y me extraña viniendo de alguien que sabía lo que trabajaba”, expresó.

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La influencer dialogó por teléfono con su expareja para abordar los rumores sobre una supuesta doble vida

Sobre la distancia entre ambos, agregó: “Yo no podía ir para allá al principio de la relación porque, más que no le pese lo económico, tenía contratos que cumplir que me ocupaban muchas veces sábado y domingo inclusive. Hasta que dejé de hacer esos trabajos para sobrellevarlos los días en la semana para poder estar libre para ÉL y poder viajar. Todo esto él lo sabe y, a diferencia de otras veces, me ocupé de hablarlo con él antes de salir a hablar”.

Fort aseguró que durante la relación buscó desprenderse de las etiquetas que, según planteó, recaen sobre ella por su origen familiar. “Y saben la frase que más utilizaba con él: ‘No me etiquetes por venir de donde vengo’. Le intentaba demostrar ciertas formas, que yo me podía adecuar a las necesidades y realidades de cada uno y siempre fui yo quien iniciaba las charlas y estaba pendiente de hacerle saber eso. Por eso empezó mi interés de ir para allá, para que él se sienta cómodo con la idea de que no era necesario un Gardiner y que me podía adecuar a unos mates en la plaza si era lo que él quería. Así con su agenda y tipo de trabajo”, señaló.

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La joven adaptó sus planes gastronómicos a las preferencias de su expareja y sustituyó las salidas por comidas en el hogar

En el cierre, la joven negó la imagen que, afirmó, intentaron atribuirle y pidió disculpas por haber ventilado públicamente una inseguridad de su entonces pareja. “Entonces no soy la típica rubia millonaria, con poca conciencia social, drogadicta, como la quieran pintar. Dejé que se descargue porque el error empezó porque yo lo hice público y no tuve presente la repercusión para con él y me hubiera gustado no reaccionar de esa manera y pido perdón. Pero él y yo sabemos que no soy esa clase de chica. Que soy responsable y laburadora. Y por suerte, él sé que más allá del enojo no puede refutar lo atenta que fui, lo que lo quise y lo que trabajo”.

Finalmente, atribuyó la ruptura a las dificultades propias del vínculo a distancia: “Quizás nos mató la distancia y la poca comunicación, más la incertidumbre de cómo manejarla a futuro, pero no hubo cuernos, no hay malos en esta historia”.

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