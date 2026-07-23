5 frutos secos claves para potenciar la salud más allá de la alimentación básica

Los frutos secos forman parte de una dieta equilibrada por su aporte de grasas saludables, fibra y proteínas, y un puñado al día alcanza para incorporarlos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frutos secos forman parte esencial de una dieta equilibrada gracias a su aporte de grasas saludables, fibra y proteínas, nutrientes que ayudan a controlar el apetito y benefician diversas funciones del organismo.

La nutricionista Melissa Halas-Liang, citada por Men’s Health Latinoamérica, señala que, además de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, ciertos frutos secos contienen ácidos grasos omega-3 antiinflamatorios, antioxidantes, vitaminas y minerales. Incluir diferentes tipos de frutos secos en la rutina diaria permite aprovechar mejor sus nutrientes.

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En cuanto a las cantidades, las porciones recomendadas varían: 25 pistachos equivalen a 100 calorías, mientras que solo ocho mitades de nuez de castilla aportan la misma cantidad. De manera general, un puñado diario es suficiente para integrarlos a la dieta, siempre considerando el tipo específico.

Las porciones de frutos secos cambian según la variedad, ya que 25 pistaches aportan 100 calorías y ocho mitades de nuez de castilla llegan a la misma cantidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un consumo diario, en la medida adecuada, puede ser una estrategia sencilla para sumar nutrientes fundamentales. Elegir distintas variedades potencia los efectos positivos sobre el organismo. Así, los frutos secos se consolidan como una opción práctica para la salud.

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6. Nuez de la India: impacto en la salud metabólica y perfil lipídico

Un ensayo clínico evaluó el consumo diario de nuez de la India o su aceite en adultos con sobrepeso, y halló reducciones en enzimas hepáticas y mejora del índice aterogénico tras ocho semanas de intervención.

La nuez de la India puede reducir la insulina sérica y mejorar la relación LDL-C/HDL-C, un biomarcador de salud metabólica, en especial en personas con diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integrar nuez de la India en la alimentación cotidiana facilita el acceso a estos beneficios metabólicos. Esta nuez puede incorporarse tanto en comidas dulces como saladas. Su consumo apoya la regulación de parámetros metabólicos clave. Así, se consolida como un alimento funcional en dietas modernas.

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5. Maní: aporte en proteínas, control de azúcar y salud cardiovascular

Aunque los cacahuates o maní son, técnicamente, legumbres, su perfil nutricional los acerca a los frutos secos. Una revisión sistemática publicada en 2025 analizó 19 estudios clínicos y concluyó que el consumo de cacahuates mejora parámetros glucémicos, insulínicos, lípidos y peso corporal, mostrando beneficios antidiabéticos y cardiometabólicos.

Los cacahuates aportan siete gramos de proteína por onza y, según un estudio en Nutrients, ayudan al control del azúcar en sangre en personas con diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se destacan también por su contenido de esteroles vegetales, compuestos que pueden bloquear la absorción de colesterol en sangre y favorecer la salud cardiovascular. El cacahuate es versátil y fácil de integrar en diferentes recetas. Su aporte proteico es útil para dietas vegetarianas o de alta demanda física. Además, contribuye a la salud metabólica y cardiovascular.

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4. Almendras: calcio, vitamina E, zinc y efectos en la fertilidad masculina

Las almendras se destacan por su alto contenido de calcio, así como por aportar vitamina E y zinc. Un estudio, realizado en 222 hombres jóvenes, demostró que quienes consumían al menos siete porciones de nueces (incluyendo almendras) por semana presentaban un mayor conteo y concentración espermática, además de menor riesgo de anomalías en la motilidad y morfología del esperma.

Las almendras destacan entre los frutos secos por su calcio, vitamina E y zinc, y un estudio las vinculó con un aumento del 16% en el recuento de esperma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos resultados respaldan la inclusión de almendras en dietas enfocadas en la salud reproductiva. Las almendras pueden incorporarse a preparaciones dulces o saladas. Su perfil nutricional favorece la fortaleza ósea y la función reproductiva. Elegirlas suma variedad y beneficios a la dieta cotidiana.

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3. Nuez pecana: bajo nivel de carbohidratos y beneficios para el colesterol y la próstata

Las nueces pecanas presentan el menor contenido de carbohidratos entre las principales variedades: cuatro gramos por onza, en contraste con los seis gramos de las almendras y los nueve de la nuez de la India. Su abundancia en compuestos fenólicos las vuelve idóneas como colación tras esfuerzos físicos, cuando los radicales libres se incrementan.

La nuez pecana tiene el menor contenido de carbohidratos entre las nueces y aporta beta-sitosterol, un compuesto estudiado por su efecto sobre el colesterol y la próstata agrandada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Son también fuente natural de beta-sitosterol, compuesto relacionado con la reducción del colesterol y estudiado por su potencial para tratar la próstata agrandada. Sumar nuez pecana a la alimentación puede favorecer el equilibrio del perfil lipídico. Es una opción práctica para quienes buscan cuidar la salud cardiovascular. Su bajo contenido de carbohidratos la hace apta para diversas dietas.

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2. Pistachos: bajo contenido calórico, fibra y antioxidantes

El pistacho se destaca por su bajo aporte calórico y alto contenido de fibra: una onza contiene tres gramos. Además, su riqueza en antioxidantes, especialmente luteína y zeaxantina, puede contribuir a la protección de ojos, piel y corazón.

El pistacho aporta tres gramos de fibra por onza y concentra antioxidantes como luteína y zeaxantina, relacionados con la salud de los ojos, la piel y el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta variedad ayuda a mantener el peso y resulta adecuada para quienes buscan un refrigerio saciante. Elegir pistachos como colación diaria ayuda a controlar la ingesta calórica. Su fibra favorece la sensación de saciedad y el tránsito intestinal. Además, incorpora antioxidantes clave para la protección celular.

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1. Nuez de castilla: propiedades y efectos sobre la salud mental

Las nueces se relacionan con ventajas para la salud mental. Un estudio comprobó que el consumo diario de 40 gramos de nuez de castilla durante ocho semanas redujo el estrés percibido e incrementó ciertos estados de ánimo positivos en adultos jóvenes, con un incremento en los niveles de serotonina urinaria, sin cambios negativos en el bienestar general.

La nuez de castilla se asoció en un estudio con un 26% menos de puntuaciones vinculadas a depresión en quienes la consumían de forma regular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una forma recomendada de consumirlas es combinadas con yogur griego, bayas frescas y hojuelas de coco sin azúcar, opción ideal para desayunos o meriendas. Incorporar nuez de castilla aporta un beneficio adicional para el bienestar emocional. Su consumo constante puede influir positivamente en el estado de ánimo. Sumarlas al menú cotidiano es una forma sencilla de cuidar la mente.

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