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Narendra Modi prometió “castigos severos” tras la filtración de exámenes que desató las protestas del movimiento Cucaracha en India

La primera reacción pública del jefe de Gobierno indio desde el inicio de las marchas llegó tras una concentración masiva en Nueva Delhi y choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad

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El primer ministro indio, Narendra Modi, se dirige a la prensa, el 20 de julio de 2026 (REUTERS/Altaf Hussain)
El primer ministro indio, Narendra Modi, se dirige a la prensa, el 20 de julio de 2026 (REUTERS/Altaf Hussain)

El primer ministro de India, Narendra Modi, prometió este jueves “castigos severos” para los responsables del fraude en los exámenes que desató la indignación estudiantil y originó protestas masivas contra su gobierno. Se trata de la primera declaración directa del mandatario desde el inicio de las movilizaciones.

Las declaraciones de Modi llegan después de una multitudinaria manifestación en Nueva Delhi, liderada por el movimiento Partido Janata de las Cucarachas (CJP), impulsado por redes sociales. El miércoles, miles de manifestantes se congregaron en la capital, lo que provocó nuevos enfrentamientos con la policía.

“Nada es más importante que el bienestar y el futuro de nuestra juventud”, aseguró Modi en una publicación en redes sociales, en la que anunció la creación de tribunales de vía rápida para sancionar a quienes filtraron exámenes. El mandatario advirtió: “Quienes intenten dañar el futuro de nuestra juventud no serán perdonados”.

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Los manifestantes, en su mayoría jóvenes estudiantes, exigen la dimisión del ministro de Educación tras las filtraciones de el Examen Nacional de Elegibilidad y Admisión, conocido como NEET, la prueba unificada de acceso a las carreras de medicina en India. Las protestas se intensificaron desde el lunes, cuando la policía empleó gases lacrimógenos y cargas con bastones para dispersar a decenas de miles de personas que intentaban marchar hacia el Parlamento.

La escalada de tensiones derivó en enfrentamientos, con lanzamientos de piedras por parte de los manifestantes, en la mayor movilización callejera en la capital en los últimos cinco años. Según la policía, al menos 178 personas, incluidos agentes de seguridad, resultaron heridas.

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El primer ministro indio, Narendra Modi (Europa Press/Archivo)
El primer ministro indio, Narendra Modi (Europa Press/Archivo)

El movimiento Cucaracha, que cuenta con millones de seguidores en redes sociales, surgió en mayo como una respuesta satírica a comentarios del presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, quien comparó a los jóvenes con “cucarachas” y “parásitos” durante una audiencia judicial. Desde entonces, el grupo amplió su agenda para abordar temas como el desempleo, las oportunidades para los jóvenes y lo que califican como el estilo de gobierno cada vez más autoritario de Modi.

Las protestas representan uno de los mayores desafíos para el líder hinduista desde su reelección para un tercer mandato en 2024. Diversos escándalos por irregularidades en exámenes minaron la confianza en el sistema de evaluación de la India, incluido el caso de la filtración de una prueba de acceso a medicina que obligó a más de dos millones de postulantes a repetir el examen. Una investigación del diario The Indian Express identificó 45 casos graves de filtración de exámenes entre 2002 y 2025.

La policía de Nueva Delhi arrestó el martes al líder opositor Rahul Gandhi tras una sentada frente a la residencia oficial del primer ministro. El presidente del Partido del Congreso había exigido la renuncia de Modi y reclamó una reforma profunda del sistema educativo, así como la salida del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

El líder de la oposición india, Rahul Gandhi, es detenido por la policía durante una sentada de protesta frente a la residencia del primer ministro Narendra Modi, el 21 de julio de 2026 (REUTERS/Adnan Abidi)
El líder de la oposición india, Rahul Gandhi, es detenido por la policía durante una sentada de protesta frente a la residencia del primer ministro Narendra Modi, el 21 de julio de 2026 (REUTERS/Adnan Abidi)

Imágenes difundidas por AFP mostraron a agentes, algunos con armadura corporal, sujetando a Gandhi por los brazos y las piernas para introducirlo en un vehículo junto a otros parlamentarios del Congreso. El operativo provocó momentos de caos cuando manifestantes intentaron abordar el vehículo antes de su partida. Posteriormente, Gandhi publicó fotografías de su detención en redes sociales y advirtió que las protestas continuarán.

Antes de ser arrestado, el dirigente opositor declaró que Modi debía renunciar por destruir el futuro de la juventud india y acusó al gobierno de negarse tanto a asumir responsabilidades como a debatir la crisis en el Parlamento.

(Con información de AFP)

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